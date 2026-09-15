ישראל ככל הנראה כבר מסייעת לסעודיה במישור המודיעיני במסגרת ההסלמה מול החות'ים בתימן , כך אמרו היום (שלישי) גורמים דיפלומטיים באזור. לדבריהם, הסיוע מועבר לריאד באמצעות פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM), ואין מדובר בסיוע מבצעי או במעורבות ישירה של ישראל בלחימה.

( צילום: AP, יריב כץ, AFP )

לדברי הגורמים, הנושא עלה גם בשיחות שקיים בימים האחרונים בסעודיה מפקד סנטקום, אדמירל בראד קופר. אתמול נפגש קופר בג'דה עם יורש העצר והשליט בפועל של הממלכה, מוחמד בן סלמאן, והשניים דנו בהתפתחויות הביטחוניות באזור על רקע ההסלמה החדה מול המורדים הפרו-איראנים בתימן.

הסיוע הישראלי מגיע בשעה שוושינגטון מבקשת לסייע לריאד מבלי להיגרר בעצמה לחזית צבאית נוספת. בשבוע שעבר דווח כי בן סלמאן פנה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ וביקש ממנו להורות על תקיפות אמריקניות נגד החות'ים, בעקבות הישגיהם בשטח והאיום הגובר על הממלכה. טראמפ סירב לבקשה, אולם גורמים אמריקנים הבהירו כי ארה"ב תספק לסעודיה מודיעין על החות'ים וסיוע באיכון מטרות.

ההתפתחות מגיעה בשיאה של ההסלמה המחודשת בין סעודיה לחות'ים. היום הורחב לראשונה בסבב הנוכחי טווח האיומים גם לאזור מכה, העיר הקדושה ביותר לאיסלאם, ובסעודיה הופעלו התרעות גם בג'דה ובטאיף. במהלך הלילה והבוקר נשלחו התרעות חירום גם באבהא, ג'אזאן, אל-עולא וינבוע - עיר הנמל החשובה שלחופי הים האדום, שדרכה מייצאת סעודיה כמויות גדולות של נפט.

החות'ים נכנסים לעיר אל-מוחא בקריאות "מוות לאמריקה, מוות לישראל"





הקואליציה בהובלת סעודיה מסרה כי בתקיפות החות'יות האחרונות על חמיס משיט, אבהא וטאיף נפצעו 13 אזרחים באורח קל עד בינוני, ונגרם נזק לבתים ולכלי רכב. החות'ים מצדם מאשימים את ריאד באחריות להסלמה, ובימים האחרונים הגבירו את ירי הטילים והכטב"מים לעבר ערים, בסיסים ומתקני אנרגיה בממלכה.

במקביל רשמו החות'ים הישגים דרמטיים גם בתוך תימן . כוחותיהם התקדמו לאורך חופי הים האדום, כבשו את עיר הנמל אל-מוחא ואת האי האסטרטגי פרים שבמצר באב אל-מנדב, ובכך הגדילו משמעותית את יכולתם לאיים על אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם. החשש בריאד גבר במיוחד על רקע חסימת מצר הורמוז בידי איראן, שהפכה את נתיב הים האדום לקריטי עוד יותר לייצוא הנפט הסעודי.