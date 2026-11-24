במהלך הדיון, הודיע ח"כ אופיר כץ מהליכוד כי מפלגתו לא מעוניינת לפתוח את הבחירות למבקר המדינה למועמדים נוספים. המשמעות היא שהשופט בדימוס אלרון יהיה ככל הנראה המועמד היחיד לתפקיד. גם בש"ס אמרו כי אינם מעוניינים לפתוח את המועמדות למבקר המדינה למועמד אחר. בסופו של דבר, כל הסיעות בוועדה הצביעו שלא לפתוח את הבחירות למבקר המדינה למועמדים נוספים. ההצבעה תיערך ככל הנראה בשני או בשלישי הבאים, ואלרון צפוי להיבחר ברוב גדול ובהסכמה רחבה.