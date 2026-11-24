הוועדה המסדרת בראשות ח"כ רועי פולקמן מישר! מתכנסת הבוקר (שלישי) לדיון בנושא אופן קיום ההצבעה בישיבת הכנסת לבחירת מבקר המדינה, וזאת ברקע סערת בחירת עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד ופסילת ההליך בידי בג"ץ בקיץ האחרון. ב-ynet נחשף כי ראבילו פרש מהמרוץ, והיחיד שנותר וצפוי להיבחר בשבוע הבא הוא שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. ynet העביר את הדיון בשידור ישיר.
במהלך הדיון, הודיע ח"כ אופיר כץ מהליכוד כי מפלגתו לא מעוניינת לפתוח את הבחירות למבקר המדינה למועמדים נוספים. המשמעות היא שהשופט בדימוס אלרון יהיה ככל הנראה המועמד היחיד לתפקיד. גם בש"ס אמרו כי אינם מעוניינים לפתוח את המועמדות למבקר המדינה למועמד אחר. בסופו של דבר, כל הסיעות בוועדה הצביעו שלא לפתוח את הבחירות למבקר המדינה למועמדים נוספים. ההצבעה תיערך ככל הנראה בשני או בשלישי הבאים, ואלרון צפוי להיבחר ברוב גדול ובהסכמה רחבה.
הסערה והפרישה
פרשת מינויו למבקר המדינה של עו"ד ראבילו, שהיה עורך דינו הפרטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, התפתחה ביוני לכדי משבר חוקתי של ממש, שהחל כאשר סיבוב ההצבעה הראשון במליאת הכנסת הסתיים כשאלרון זכה ל-60 קולות והוא ל-57.
מאחר שהחוק קובע שנדרש רוב מוחלט של לפחות 61 חברי כנסת למינוי מבקר, התקיים סיבוב שני - שבמהלכו דווח כי חברי קואליציה נדרשו לתעד את הצבעתם, שאמורה להיות חשאית, כדי להוכיח שהצביעו עבור ראבילו. ח"כ לשעבר חנוך מילביצקי ושר התקשורת שלמה קרעי תיעדו את עצמם אבל טענו כי לא הונחו לעשות זאת. בסיבוב השני ניצח ראבילו, ובעקבות עתירות שהוגשו פסק בג"ץ כי בהליך נפל פגם - ויש לקיים בחירות חוזרות.
בתגובה לבג"ץ, סירבה הקואליציה באופן רשמי להכיר בהחלטת בית המשפט העליון, בטענה שאין לו סמכות להתערב בהליכים פנים-פרלמנטריים, והודיעה כי תתייחס לראבילו כמבקר המכהן לכל דבר ועניין. ראבילו עצמו סירב לכך, ולא נכנס לתפקיד. בתחילת החודש אף הודיע כאמור כי לא יתמודד בבחירות הנוספות, ובכך הותיר לבינתיים את אלרון כמועמד היחיד. ראבילו פרש בין השאר משום שהקואליציה איבדה את הרוב בכנסת בבחירות האחרונות, וכעת הוא משמש כנציג מטעמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במו"מ עם ישר! של גדי איזנקוט על ממשלת אחדות.
מבקר המדינה הקודם מתניהו אנגלמן סיים את תפקידו ביולי, ומאז התפקיד לא מאויש.