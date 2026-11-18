הירי שהתרחש ביום שני בערב בכפר הפלסטיני דיר א-דיכ א-תחתא שממערב ליריחו, במהלך הפיגוע סמוך להתנחלות החדשה "שכונת התמרים" , הסתיים במותה של פודה פהידאת בת ה-72 ובפציעתם של 10 פלסטינים נוספים. בני משפחתה טענו כי במהלך הלילה "מתנחלים חמושים" הסתובבו בחופשיות בין בתי התושבים וירו כרצונם. בהודעת צה"ל אמש נכתב כי פודא נפגעה ככל הנראה מירי של אזרח ישראלי, שכוון לעבר מקור יידוי האבנים.

תיעוד הפיגוע ביריחו ( צילום: לפי סעיף 27א' מחוק זכויות יוצרים )





פידאא פהידאת, בתה של ההרוגה, סיפרה כי בני המשפחה ישנו במהלך העימותים, אך התעוררו לקול ירי כבד. היא יצאה מחדרה כדי לראות מה מתרחש, ואז סיפרו לה כי מתנחלים הגיעו למקום, תקפו את בני המשפחה וצעקו לעברם. לדבריה, בני הבית לא הבינו מדוע הותקפו.

היא אמרה כי כשהירי התקרב לבית, לדבריה, היא הלכה לחדר הילדים והעירה אותם. "נשכבתי על הילדים שלי כדי להגן עליהם מהכדורים", סיפרה פידאא. כשקולות הירו נדמו, היא יצאה מהבית יחד עם הילדים, ואז ראתה את אימה שוכבת בסמוך לאחר שנורתה בראשה. "הקליע נכנס לה בראש ויצא מהצד השני", תיארה.

גלריה זירת הירי ( צילום: REUTERS/Mohamad Torokman )

כוחות צה"ל באזור אתמול, לאחר הירי ( צילום: REUTERS/Mohamad Torokman )

אחמד פהידאת, קרוב משפחה שנפצע במהלך האירוע, סיפר כי ניסה להגיע אל פודה ולחלץ אותה, אך נורה בעצמו ברגלו. לדבריו, הוא יצא עם אשתו לאחר ששמע את הילדים מזהירים מפני מתנחלים שיורים בסביבת הבית. כשהבחין בפודה הפצועה, ניסה להגיע אליה ולמשוך אותה מהמקום. "אבל אחד המתנחלים ירה בי ופגע ברגל שלי. לא הצלחתי להגיע אליה", טען.

לדבריו, הירי נמשך עד להגעת כוחות צה"ל לאזור. בני המשפחה סיפרו גם על ניסיונות לפנות פצועים מהמקום בהיעדר אמבולנס. במהלך ההתרחשות הגיע רכב מסוג דימקס, ובשלב מסוים אחד המעורבים ירד ממנו וניסה להימלט. לפי עדות שנמסרה מהשטח, הוא נורה בבטנו התחתונה ובאזור האגן, בעת שניסה להגיע לצעיר הפצוע ששכב על הקרקע.

בני המשפחה והתושבים מתארים מציאות שהשתנתה באופן דרמטי בשבועות האחרונים. לדבריהם, המתנחלים החלו להיכנס לאזורים שבהם מתגוררים פלסטינים, להסתובב סמוך לבתים, לקלל את התושבים ולהטיל עליהם פחד. אחד התושבים סיפר ל-ynet כי עוד משעות הבוקר הסתובבו מתנחלים באזור הלוך ושוב והתגרו בתושבים. לדבריו, בערב הגיע אחד מהם עד לבית המשפחה כשהוא חמוש, והחל לירות באופן אקראי. הוא טען כי הצעירים במקום ניסו להתגונן באמצעות השלכת אבנים.

( צילום: REUTERS/Mohamad Torokman )

התושב אמר עוד כי בהמשך החלו צעירים להיפגע. פודה הנרצחת יצאה מביתה לאחר שחששה לשלומם של בנה ונכדה, וביקשה לוודא שלא נפגעו. לאחר שהבינה כי הם אינם בין הפצועים, הבחינה במתנחל ברחוב. בדרכה חזרה לביתה נורתה בראשה. תושב נוסף תיאר את ההתנכלויות החוזרות באזור החקלאי: "הם נכנסים למטעים שלנו, מחפשים את הרועים ורודפים אחרי אנשים שרוכבים על אופניים או על כלי רכב. הם רודפים אחריהם בתוך המטעים. אלה אדמות פרטיות של חקלאים".

צה"ל מסר אמש כי הפלסטינית שנהרגה נפגעה ככל הנראה מאש של אזרח ישראלי, שכוונה לעבר מחבלים שיידו אבנים. כך עלה מהתחקור הראשוני של הפרטים. לפי הודעת הצבא, מחבלים האיצו ברכבם לעבר רכב ישראלי והתנגשו בו במכוון. מיד לאחר הפגיעה יצאו המחבלים מרכבם ותקפו את יושבי הרכב הישראלי באמצעות אלות וגרזנים. שני חשודים פלסטינים שלקחו חלק בהתנגשות נעצרו. בצה"ל הדגישו כי נסיבות מותה עדיין נבדקות.