אחרי רצף הפרסומים על עימות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לרמטכ"ל אייל זמיר, צה"ל מפרסם תגובה ראשונה - ולפיה השיקולים הנלקחים הם "ביטחוניים, מקצועיים, ענייניים וממלכתיים בלבד".
בהודעה מדובר צה"ל נאמר כי "ביחס לדיווחים שונים ביממה האחרונה, תוך שיוך אמירות שונות שיוחסו לרמטכ"ל או לבכירים בצה"ל, נבקש להבהיר - צה״ל ממוקד במשימותיו ומצוי בדריכות גבוהה בכל אחת מהזירות, אל מול התראות שונות ורגישות התקופה".
הם כתבו בנוסף כי "הפעילות המבצעית והשיקולים הנלקחים בצה״ל הם ביטחוניים, מקצועיים, ענייניים וממלכתיים בלבד, וכל שיח אחר הוא מטעה ואינו רלוונטי".
אתמול פורסמו בחדשות 12 פרטים על העימות החריף בין זמיר לנתניהו, לאחר רצף הצהרות של ראש הממשלה ושר הביטחון ישראל כ"ץ נגד איראן, ועל רקע החשש בצה"ל ממיסקלקולציה. בימים האחרונים קיבל זמיר הנחיה מהדרג המדיני, וביקש לקיים דיון מעמיק לפני ביצועה. לצד זאת, ביקש הרמטכ"ל אסמכתאות חוקיות וחתומות של הדרג המדיני על המהלך.
גורם ביטחוני מסר כי מדובר בפעולה שעלולה להוביל לעימות בזק מול איראן בעיתוי רגיש ודרמטי, וליצור טעות בהערכת המצב. שני גורמים אמרו כי האווירה בדיון שהתקיים אתמול בפלמחים הייתה עכורה מאוד.
תקיפה מסתורית בעיראק
פרשננו לענייני ביטחון רון בן ישי הזכיר פרסום בשבת של א-שרק אל-אוסט הסעודי, שלפיו עיראק חושדת ששני אתרים המאחסנים מערכות הגנה אווירית, ככל הנראה טילי נ"מ מונחים אופטית, נפגעו בתקיפות אוויריות בשבוע שעבר. אותם טילי נ"מ הועברו מאיראן למיליציות הפרו-איראניות, כדי שישמשו מעין קו הגנה קדמי ונוסף במזרח עיראק נגד המטוסים והכטב"מים של חיל האוויר, במקרה של תקיפה ישראלית באיראן.
תקיפה אחת כזו של חיל האוויר כבר התבצעה לפני כמה ימים באמצעות כטב"מים או טילים מדויקים ששוגרו מרחוק, ודווחה במספר מועט של כלי תקשורת ערבים. ישראל לא אישרה זאת, וגם ממשלת עיראק לא אישרה ולא הכחישה את קיומה של התקיפה.
נתניהו רצה לעזור בפעולות האלה לסעודים וגם לכורדים שבצפון עיראק. גם אלה וגם אלה מותקפים על ידי המיליציות. זמיר סבר שדי במה שעשתה ישראל (בחלקה, יחד עם האמריקנים) עד עכשיו. הוא חושש שהדיווחים בתקשורת עלולים להכריח את האיראנים לצאת לעזרת המיליציות השיעיות הנאמנות להם ואפילו תרמו להם כספים, כדי שבכוח קודס האיראני יוכלו לשלם משכורות.
ברשת CNN דווח על סמך שני גורמים אמריקנים וגורם ביטחוני ישראלי כי נתניהו פועל לקידום תקיפות חדשות נגד איראן, אך גורמים אמריקנים ביקשו ממנו לדחות אותן עד שממשל טראמפ יהיה מוכן לבצע מבצעים משותפים. "נתניהו באמת רצה וניסה לשכנע את טראמפ לבצע תקיפה משותפת באיראן לפני הבחירות, וטראמפ לא נתן אור ירוק", אמר הגורם הביטחוני הישראלי ל-CNN. בלשכת רה"מ הגיבו ואמרו כי מדובר ב"פייק ניוז".
הבוקר פרסמנו שגם המבצע בחברון, שהחל בעקבות הפיגוע הקטלני שבו נהרגו שני לוחמי צה"ל בצומת סמוך לעיר, הפך גם הוא למוקד מחלוקת בין צמרת צה"ל לדרג המדיני, רגע לפני הבחירות מחר. בעוד כוחות אוגדה 98 ממשיכים בפעילות עצימה הכוללת סריקות לאיתור אמצעי לחימה, מעצר חשודים, פינוי תושבים והריסת מבנים בלתי חוקיים, בצה"ל סבורים כי לנוכח התוצאות המבצעיות הדלות עד כה, יש לבחון מחדש את הצורך בהמשך הפעולה במתכונתה הנוכחית.
לפי גורמים שמעורים בפרטים, בדיון שהתקיים בין צמרת צה"ל לדרג המדיני, בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, הציג הרמטכ"ל את עמדתו שלפיה הגיעה העת לסיים את המבצע. אלא שראש הממשלה ושר הביטחון הסתייגו מהעמדה - והורו להמשיך בפעילות. בסופו של דבר, עמדת הרמטכ"ל לא התקבלה, והוחלט להמשיך במבצע.