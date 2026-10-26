בהודעה מדובר צה"ל נאמר כי "ביחס לדיווחים שונים ביממה האחרונה, תוך שיוך אמירות שונות שיוחסו לרמטכ"ל או לבכירים בצה"ל, נבקש להבהיר - צה״ל ממוקד במשימותיו ומצוי בדריכות גבוהה בכל אחת מהזירות, אל מול התראות שונות ורגישות התקופה".

בהודעה מדובר צה"ל נאמר כי "ביחס לדיווחים שונים ביממה האחרונה, תוך שיוך אמירות שונות שיוחסו לרמטכ"ל או לבכירים בצה"ל, נבקש להבהיר - צה״ל ממוקד במשימותיו ומצוי בדריכות גבוהה בכל אחת מהזירות, אל מול התראות שונות ורגישות התקופה".

בהודעה מדובר צה"ל נאמר כי "ביחס לדיווחים שונים ביממה האחרונה, תוך שיוך אמירות שונות שיוחסו לרמטכ"ל או לבכירים בצה"ל, נבקש להבהיר - צה״ל ממוקד במשימותיו ומצוי בדריכות גבוהה בכל אחת מהזירות, אל מול התראות שונות ורגישות התקופה".

הם כתבו בנוסף כי "הפעילות המבצעית והשיקולים הנלקחים בצה״ל הם ביטחוניים, מקצועיים, ענייניים וממלכתיים בלבד, וכל שיח אחר הוא מטעה ואינו רלוונטי".

הם כתבו בנוסף כי "הפעילות המבצעית והשיקולים הנלקחים בצה״ל הם ביטחוניים, מקצועיים, ענייניים וממלכתיים בלבד, וכל שיח אחר הוא מטעה ואינו רלוונטי".

הם כתבו בנוסף כי "הפעילות המבצעית והשיקולים הנלקחים בצה״ל הם ביטחוניים, מקצועיים, ענייניים וממלכתיים בלבד, וכל שיח אחר הוא מטעה ואינו רלוונטי".

אתמול פורסמו בחדשות 12 פרטים על העימות החריף בין זמיר לנתניהו, לאחר רצף הצהרות של ראש הממשלה ושר הביטחון ישראל כ"ץ נגד איראן, ועל רקע החשש בצה"ל ממיסקלקולציה. בימים האחרונים קיבל זמיר הנחיה מהדרג המדיני, וביקש לקיים דיון מעמיק לפני ביצועה. לצד זאת, ביקש הרמטכ"ל אסמכתאות חוקיות וחתומות של הדרג המדיני על המהלך.

אתמול פורסמו בחדשות 12 פרטים על העימות החריף בין זמיר לנתניהו, לאחר רצף הצהרות של ראש הממשלה ושר הביטחון ישראל כ"ץ נגד איראן, ועל רקע החשש בצה"ל ממיסקלקולציה. בימים האחרונים קיבל זמיר הנחיה מהדרג המדיני, וביקש לקיים דיון מעמיק לפני ביצועה. לצד זאת, ביקש הרמטכ"ל אסמכתאות חוקיות וחתומות של הדרג המדיני על המהלך.

אתמול פורסמו בחדשות 12 פרטים על העימות החריף בין זמיר לנתניהו, לאחר רצף הצהרות של ראש הממשלה ושר הביטחון ישראל כ"ץ נגד איראן, ועל רקע החשש בצה"ל ממיסקלקולציה. בימים האחרונים קיבל זמיר הנחיה מהדרג המדיני, וביקש לקיים דיון מעמיק לפני ביצועה. לצד זאת, ביקש הרמטכ"ל אסמכתאות חוקיות וחתומות של הדרג המדיני על המהלך.

הזכיר פרסום בשבת של א-שרק אל-אוסט הסעודי, שלפיו עיראק חושדת ששני אתרים המאחסנים מערכות הגנה אווירית, ככל הנראה טילי נ"מ מונחים אופטית, נפגעו בתקיפות אוויריות בשבוע שעבר. אותם טילי נ"מ הועברו מאיראן למיליציות הפרו-איראניות, כדי שישמשו מעין קו הגנה קדמי ונוסף במזרח עיראק נגד המטוסים והכטב"מים של חיל האוויר, במקרה של תקיפה ישראלית באיראן.

הזכיר פרסום בשבת של א-שרק אל-אוסט הסעודי, שלפיו עיראק חושדת ששני אתרים המאחסנים מערכות הגנה אווירית, ככל הנראה טילי נ"מ מונחים אופטית, נפגעו בתקיפות אוויריות בשבוע שעבר. אותם טילי נ"מ הועברו מאיראן למיליציות הפרו-איראניות, כדי שישמשו מעין קו הגנה קדמי ונוסף במזרח עיראק נגד המטוסים והכטב"מים של חיל האוויר, במקרה של תקיפה ישראלית באיראן.

פרשננו לענייני ביטחון רון בן ישי הזכיר פרסום בשבת של א-שרק אל-אוסט הסעודי, שלפיו עיראק חושדת ששני אתרים המאחסנים מערכות הגנה אווירית, ככל הנראה טילי נ"מ מונחים אופטית, נפגעו בתקיפות אוויריות בשבוע שעבר. אותם טילי נ"מ הועברו מאיראן למיליציות הפרו-איראניות, כדי שישמשו מעין קו הגנה קדמי ונוסף במזרח עיראק נגד המטוסים והכטב"מים של חיל האוויר, במקרה של תקיפה ישראלית באיראן.

תקיפה אחת כזו של חיל האוויר כבר התבצעה לפני כמה ימים באמצעות כטב"מים או טילים מדויקים ששוגרו מרחוק, ודווחה במספר מועט של כלי תקשורת ערבים. ישראל לא אישרה זאת, וגם ממשלת עיראק לא אישרה ולא הכחישה את קיומה של התקיפה.

תקיפה אחת כזו של חיל האוויר כבר התבצעה לפני כמה ימים באמצעות כטב"מים או טילים מדויקים ששוגרו מרחוק, ודווחה במספר מועט של כלי תקשורת ערבים. ישראל לא אישרה זאת, וגם ממשלת עיראק לא אישרה ולא הכחישה את קיומה של התקיפה.

תקיפה אחת כזו של חיל האוויר כבר התבצעה לפני כמה ימים באמצעות כטב"מים או טילים מדויקים ששוגרו מרחוק, ודווחה במספר מועט של כלי תקשורת ערבים. ישראל לא אישרה זאת, וגם ממשלת עיראק לא אישרה ולא הכחישה את קיומה של התקיפה.