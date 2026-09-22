במהלך מסע הבחירות שלו, נזכיר, ממדאני אמר כי ינחה את משטרת ניו יורק לעצור את נתניהו אם יגיע לעיר, בשל צו המעצר התלוי ועומד נגדו. בריאיון ל"ניו יורק טיימס" לפני כחודשיים, אמר כי הוא

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