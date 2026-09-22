ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני כינה שוב הלילה (בין שני לשלישי) את ראש הממשלה בנימין נתניהו "פושע מלחמה" ו"אדריכל של רצח העם המחריד של הפלסטינים". כך אמר בריאיון ל-CNN לפני פגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, וימים לפני הגעתו של רה"מ לכינוס העצרת הכללית של האו"ם בעיר. צפו בדבריו:
נתניהו, שיבקר בניו יורק למשך שעות ספורות בשל נאומו הצפוי, לא ינחת בנמל התעופה JFK בעיר אלא צפוי לנחות בניו ג'רזי, זאת בשל קשיים בתיאום מול הרשויות האמריקניות - וגם מחשש שממדאני יורה לכנף ציון להמריא מיד מהשדה ולא להמתין שם עד לשובו של נתניהו. גורמים שמעורים בנושא אף העריכו כי נתניהו החליט לקצר דרמטית את ביקורו בניו יורק ולא ללון בה מחשש להפגנות.
ממדאני, מבקר חריף של ישראל, אמר בריאיון כי בפגישה שקיים עם ראש העיר האג, יאן ואן זאנן, דן בחשיבות של שלטון החוק, תוך שהוא מתייחס לצו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (ICC) נגד נתניהו. "אני כן מאמין שזה דבר שצריך לכבד, משום שאנחנו רוצים לראות אמון בפוליטיקה שלנו ואמון במתן דין וחשבון", אמר. "אם בית הדין הפלילי סבור שאדם מסוים ראוי למעצר בשל הפרה של אותם חוקים, מי אנחנו שנאמר שמישהו צריך להיות מעל זה? אני חושב שברור מאוד שכולם צריכים לתת את הדין".
לפני כשבוע, בצעד שנתפס כשינוי תפיסה מצדו, אמר ממדאני כי אינו מתכנן להשתתף בהפגנות הצפויות נגד נתניהו. "אם מישהו מרגיש רמה של תסכול או התנגדות, מחאה היא משהו שתמיד נכבד", אמר. גורמים בעירייה העריכו שהחלטתו להיעדר מהמחאות נובעת מרצונו להימנע מהרחבת הקרע מול הקהילה היהודית בעיר, וכן מורכבות אבטחתית מצד משטרת ניו יורק.
במהלך מסע הבחירות שלו, נזכיר, ממדאני אמר כי ינחה את משטרת ניו יורק לעצור את נתניהו אם יגיע לעיר, בשל צו המעצר התלוי ועומד נגדו. בריאיון ל"ניו יורק טיימס" לפני כחודשיים, אמר כי הוא עדיין מעוניין להביא למעצרו של נתניהו, כשיגיע לעיר לעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר, ואף ציין כי הוא נמצא "בשיח פעיל" עם המחלקה המשפטית של העירייה בנושא.
ממדאני נסוג מאז מההתחייבות ואמר כי אין לו סמכות חוקית לאכוף את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי. "בחנו כל דרך אפשרית - אין לנו סמכות לעשות זאת", אמר לפני חודשיים בסרטון שפרסם. בפתח דבריו אז אמר ממדאני כי "בנימין נתניהו הוא פושע מלחמה, האדריכל של רצח עם מחריד נגד העם הפלסטיני. הוא אחראי להרג של יותר מ-73 אלף בני אדם, לפציעתם ולהטלת מום בעשרות אלפי ילדים, כאשר מי ששורדים עוברים קטיעות איברים ללא הרדמה. הוא אחראי לתקיפת בתי חולים ליילודים ומרכזי טיפול ביולדות, ולשלילת עצם ההזדמנות של תינוקות שזה עתה נולדו לחיות".
ממדאני נפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אחרי הריאיון ל-CNN. בהצהרה שמסר לאחר מכן התייחס רק לחרם שהכריז הנשיא על MS NOW, CNN ו-Politico, ואמר כי הוא אמר לטראמפ שהוא מתכוון לאפשר לכל כלי התקשורת להיות כאן על המדשאה. בתגובה, השיב טראמפ: "אני לא חושב שצריך לאפשר לפייק ניוז את הזכות להיות במקומות כל כך מיוחדים כמו הבית הלבן ואחוזת גרייסי, עם כל השקרים שהם מפיצים על המלחמה באיראן. אנחנו במצב מצוין. למעשה, אני כאן כדי לנהל כמה פגישות בעניין היום".
הנשיא האמריקני, שנפגש עם ראש הממשלה לא מעט מאז חזרתו לבית הלבן, ינאם בעצרת האו"ם כבר בשלישי, אך מיד לאחר מכן צפוי לחזור לוושינגטון כדי להיפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג.