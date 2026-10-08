יותר משש שעות לאחר מחאות הפלג הירושלמי בבני ברק ובירושלים, מפגינים חרדים עדיין מפרים את הסדר הערב (חמישי) ברחוב בר אילן בבירה. מה שהחל כהפגנה מאורגנת נגד הגיוס הפך למחאה נגד עבודות על הרכבת הקלה. אחרי שאתמול עצרה שלושה מפגינים שעמדו מול מעונו של ראש הממשלה ברחוב עזה, המשטרה הודיעה על מעצר חשוד אחד בלבד בבר אילן.
מעט לאחר 22:00 הודיעו במשטרה כי "שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב ממשיכים לפעול באזור בר אילן בירושלים, בעקבות הפרת סדר אלימה. במהלך ההתפרעויות במקום, גרמו מפרי הסדר נזק לתשתיות, לתמרורים ולרמזורים, הציתו פחים והשליכו אבנים וחפצים לעבר הכוחות, תוך ניסיונות חוזרים לחסום צירי תנועה מרכזיים ולפגוע בשגרת החיים. כתוצאה מזריקת החפצים והאבנים, נפגעו קל שוטרים ומאבטחים שפעלו במקום". בנוסף, רכב של קצינת משטרה שעברה במקום הותקף על-ידי המפגינים. הקצינה חולצה.
המחאות החלו כאמור אחר הצהריים בכמה מוקדים, בעקבות חזרת מעצרי העריקים. סביב השעה 15:00 כביש 4 נחסם, ולאחר מכן מאות חסמו אותו בשני הכיוונים גם בגשר קוקה קולה ופקק עצום נוצר. מאות אחרים חסמו את הכניסה לירושלים בגשר המיתרים, התנועה נחסמה אז גם ברחוב בר אילן ושיבושים נרשמו בתנועת הרכבת הקלה. ההפגנות נמשכו כשעתיים והכבישים פונו סמוך לשעה 18:00, למעט רחוב בר אילן, שבו תועדה מכת"זית והעימותים נמשכו.
כשעה אחרי תחילת המחאה, שוטרים החלו לנסות לפנות בכוח ובאמצעות רימוני הלם, פרשים ואלות מוחים מהכביש באזור גשר המיתרים, שם נתקע חייל עם רכבו ולא הצליח להמשיך בנסיעה. כעבור זמן קצר הרכב חולץ מהמקום. במהלך ניסיונות הפינוי בבירה שוטר תועד זורק רימון הלם בניגוד לנהלים לעבר פלג גופו העליון של מפגין. בתיעוד אחר נראה נהג מונית יוצא לעבר מפגינים ומאיים עם נבוט.
כשעה וחצי אחרי תחילת המחאה חרדים המשיכו לשבת על הכביש ולצעוק: "נמות ולא נתגייס" ולקרוא לשוטרים "נאצים", ובהמשך תועדו מטיילים על הכביש ללא הפרעה. אחד המוחים התייחס לניסיונות הפינוי הכושלים מצד המשטרה, ואמר לצלם ynet: "אנחנו ב-0:3", כשכוונתו שהמפגינים גברו על השוטרים בכמה ניסיונות פינוי.
הפגנות הפלגים הקיצוניים שנערכות מעת לעת באזור הרכבת הקלה בירושלים מכוונות נגד מעבר "הקו הירוק" בתוך השכונות החרדיות. בניית הקו, שאמור לחבר בין שכונת גילה להר צופים, הייתה אמורה להסתיים בסוף 2025, אך בפועל העבודות החלו רק באוקטובר בשנה שעברה, בעקבות עיכובים שונים, ובהם המלחמה וגם התנגדות הפלגים החרדיים הקיצונים. כעת סיום העבודות צפוי לסוף 2027.
ביולי השנה דווח כי נזקי התפרעויות החרדים נגד הקו הירוק של הרכבת הקלה בבירה מגיעים להערכת גורמים שמעורבים בפרויקט כבר לחצי מיליארד שקל.