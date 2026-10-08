הפקקים הקדימו: צפו במפת העומסים לקראת הפגנות החרדים

החרדים מתכננים להפגין בגוש דן ובירושלים בעקבות חידוש מעצרי העריקים. עומסים כבדים מורגשים בדרך לבירה ובאזור המרכז, כביש 4 נחסם לדרום באזור בני ברק ופקק עצום נוצר בשני הכיוונים

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עריק
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צה"ל
כשעה לפני המועד שבו הכריזו החרדים על הפגנות בעקבות חזרת מעצרי העריקים, עומסי תנועה כבדים מורגשים ברחבי המרכז ובדרך לירושלים, כשכביש 4 לצפון עמוס מאוד מאזור ראשון לציון עד מורשה. במקביל, הכביש נחסם לצפון במחלף אלוף שדה ולדרום במחלף אם המושבות. המשטרה מצדה חסמה את כביש 4 לדרום באזור בני ברק, ופקק תנועה עצום נוצר בכביש בשני הכיוונים.
הפלג הירושלמי הודיע כי יפגין אחר הצהריים סביב השעה 16:00 בגוש דן ובירושלים, והצפי הוא שהמוקד במרכז יהיה אזור בני ברק, וייתכן גם מוקד נוסף באזור נתב"ג. צפו במפת העומסים נכון לעכשיו:
ההפגנה צפויה לכלול את הפלג הירושלמי על כלל מרכיביו. לרוב, ההפגנות כוללות את קבוצת הרצ"פניקים (על שם הרב צבי פרידמן, מנהיג הקבוצה), אך הפעם תיתכן הפגנה של כל הפלג, ולכן היא עלולה להיות גדולה ומורגשת יותר.
מפת העומסים לפי נתיבי ישראל נכון לשעה 15:10
מפת עומסי התנועה
מרכז:
1 מז' עומס מצומת לטרון עד מחלף שורש
1 מע' עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל
עומס ממחלף דניאל עד מחלף בן שמן
עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות
2 צפ' עומס ממחלף פולג עד מחלף קיסריה
2 דר' עומס ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה - עקב ת.ד
4 צפ' עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל
4 דר' עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל
40 צפ' עומס ממחלף רמלוד עד צומת אחיסמך
40 דר' עומס מצומת לוד מרכז עד צומת אחיסמך
41 מז' עומס מצומת נמל אשדוד עד צומת ניר גלים
41 מע' עומס ממחלף אשדוד עד צומת ניר גלים
471 מע' עומס מצומת מגדל אפק עד מחלף נחשונים
עומס ממחלף אונו עד מחלף בר אילן
צפון:
4 צפ' עומס ממחלף כרי נעמן עד צומת כפר מסריק דרום - עקב ת.ד
4 דר' עומס ממחלף עכו מזרח עד צומת עין המפרץ
65 מז' עומס ממחלף קיסריה עד צומת נחל חדרה
עומס מצומת כפר קרע עד צומת מי עמי - לסירוגין
65 מע' עומס מצומת הכניסה למזנון דברת עד צומת טמרה צפון
66 דר' עומס מצומת הכניסה למגידו עד צומת מגידו
70 צפ' עומס ממחלף סומך עד צומת אבליים
70 דר' עומס מצומת הכניסה לג'דיידה מכר עד צומת יאסיף
85 מז' עומס מצומת הכניסה לאל מאכר עד צומת אחיהוד
דרום:
4 דר' עומס ממחלף עד הלום עד צומת בית עזרא
6 צפ' עומס ממחלף דבירה עד מחלף בית קמה
6 דר' עומס ממחלף מאחז עד צומת חורבת פורה - עקב ת.ד
יו"ש:
446 דר' עומס מצומת לפיד עד צומת שילת
ההודעה על ההפגנה נמסרה לאחר שמאות חרדים הוזעקו בלילה שבין שני לשלישי לעיר מודיעין לאחר שעריק חרדי הפעיל את מערכת "צבע שחור", ואלו פלשו לבניין שבו הוא התבצר כדי למנוע את מעצרו. הקיצונים החרדים התעמתו עם השוטרים שהגיעו לפזרם וצרו על חיילי המשטרה הצבאית. לבסוף החרדים הכריזו על ניצחון בעימות, לאחר שבמו"מ עם המשטרה הוסכם כי יאפשרו לחיילים לעזוב - כל עוד העריק לא נעצר.
בצה"ל החליטו לחדש את מעצרי העריקים אחרי יותר מחודשיים שבמהלכם חלה הפוגה מ"ביקורי הבית" של המשטרה הצבאית, אחרי שהצבא הודה בפגישה עם היוע"משית שלא עצר עריקים חרדים באופן יזום בכוונה. המוני חרדים הצליחו למנוע הלילה מעצר של שלושה עריקים בערים שונות בארץ. כוח של משטרה צבאית הגיע לבת ים לביצוע מעצר של עריק חרדי, שמצדו עדכן את מערכת "החוטפים הגיעו", ובעקבות כך הגיעו למקום עשרות מוחים. בסופו של דבר הכוח הצבאי נאלץ לעזוב את המקום ללא העריק, החרדים הקיצונים חגגו בריקודים סוערים את כישלון המעצר.
גם בדימונה פשטו הלילה כוחות של המשטרה הצבאית על שני בתים במטרה לעצור בחורי ישיבה חייבי גיוס. עם הגעת הכוח הופעלה מערכת ההתרעה "צבע שחור", ועשרות חרדים נהרו לאזור ומנעו את המעצרים. כמו בבת ים, גם בדימונה הקיצונים חגגו את כישלון הפעולה של המשטרה הצבאית בריקודים.
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