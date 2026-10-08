הפקקים הקדימו: צפו במפת העומסים לקראת הפגנות החרדים

כשעה לפני המועד שבו הכריזו החרדים על הפגנות בעקבות חזרת מעצרי העריקים, עומסי תנועה כבדים מורגשים ברחבי המרכז ובדרך לירושלים, כשכביש 4 לצפון עמוס מאוד מאזור ראשון לציון עד מורשה. במקביל, הכביש נחסם לצפון במחלף אלוף שדה ולדרום במחלף אם המושבות. המשטרה מצדה חסמה את כביש 4 לדרום באזור בני ברק, ופקק תנועה עצום נוצר בכביש בשני הכיוונים.
הפלג הירושלמי הודיע כי יפגין אחר הצהריים סביב השעה 16:00 בגוש דן ובירושלים, והצפי הוא שהמוקד במרכז יהיה אזור בני ברק, וייתכן גם מוקד נוסף באזור נתב"ג. צפו במפת העומסים נכון לעכשיו:
ההפגנה צפויה לכלול את הפלג הירושלמי על כלל מרכיביו. לרוב, ההפגנות כוללות את קבוצת הרצ"פניקים (על שם הרב צבי פרידמן, מנהיג הקבוצה), אך הפעם תיתכן הפגנה של כל הפלג, ולכן היא עלולה להיות גדולה ומורגשת יותר.
מפת העומסים לפי נתיבי ישראל נכון לשעה 15:10
ההודעה על ההפגנה נמסרה לאחר שמאות חרדים הוזעקו בלילה שבין שני לשלישי לעיר מודיעין לאחר שעריק חרדי הפעיל את מערכת "צבע שחור", ואלו פלשו לבניין שבו הוא התבצר כדי למנוע את מעצרו. הקיצונים החרדים התעמתו עם השוטרים שהגיעו לפזרם וצרו על חיילי המשטרה הצבאית. לבסוף החרדים הכריזו על ניצחון בעימות, לאחר שבמו"מ עם המשטרה הוסכם כי יאפשרו לחיילים לעזוב - כל עוד העריק לא נעצר.
בצה"ל החליטו לחדש את מעצרי העריקים אחרי יותר מחודשיים שבמהלכם חלה הפוגה מ"ביקורי הבית" של המשטרה הצבאית, אחרי שהצבא הודה בפגישה עם היוע"משית שלא עצר עריקים חרדים באופן יזום בכוונה. המוני חרדים הצליחו למנוע הלילה מעצר של שלושה עריקים בערים שונות בארץ. כוח של משטרה צבאית הגיע לבת ים לביצוע מעצר של עריק חרדי, שמצדו עדכן את מערכת "החוטפים הגיעו", ובעקבות כך הגיעו למקום עשרות מוחים. בסופו של דבר הכוח הצבאי נאלץ לעזוב את המקום ללא העריק, החרדים הקיצונים חגגו בריקודים סוערים את כישלון המעצר.
גם בדימונה פשטו הלילה כוחות של המשטרה הצבאית על שני בתים במטרה לעצור בחורי ישיבה חייבי גיוס. עם הגעת הכוח הופעלה מערכת ההתרעה "צבע שחור", ועשרות חרדים נהרו לאזור ומנעו את המעצרים. כמו בבת ים, גם בדימונה הקיצונים חגגו את כישלון הפעולה של המשטרה הצבאית בריקודים.