הפקקים הקדימו: צפו במפת העומסים לקראת הפגנות החרדים

הפלג הירושלמי הודיע כי יפגין אחר הצהריים סביב השעה 16:00 בגוש דן ובירושלים, והצפי הוא שהמוקד במרכז יהיה אזור בני ברק, וייתכן גם מוקד נוסף באזור נתב"ג.

הפלג הירושלמי הודיע כי יפגין אחר הצהריים סביב השעה 16:00 בגוש דן ובירושלים, והצפי הוא שהמוקד במרכז יהיה אזור בני ברק, וייתכן גם מוקד נוסף באזור נתב"ג.

הפלג הירושלמי הודיע כי יפגין אחר הצהריים סביב השעה 16:00 בגוש דן ובירושלים, והצפי הוא שהמוקד במרכז יהיה אזור בני ברק, וייתכן גם מוקד נוסף באזור נתב"ג. צפו במפת העומסים נכון לעכשיו: