הווטרינר שטיפל בכלבת הבולי החשודה בהדבקת תושבת השפלה בכלבת חשף אתמול (חמישי) בפייסבוק פרטים נוספים על המקרה שבסופו האישה - בשנות ה-30 לחייה - מאושפזת כעת במצב אנוש בבית החולים שמיר אסף הרופא. "האישה הזו ומשפחתה לקוחות שלי", כתב הווטרינר, וסיפר כי לפני כחודשיים וחצי אימצה המשפחה את הכלבה, ולאחר כמה ימים הכלבה הובאה למרפאה, קיבלה חיסון משושה, וכעבור שבוע הובאה לעיקור.
הוא הוסיף כי לאחר העיקור הכלבה הייתה מעט ווקאלית, אך נרגעה בעקבות ליטופים. בבוקר שלמחרת הניתוח דיווחה הבעלים כי הכלבה בכתה מאז שעות הבוקר המוקדמות ונראתה חלשה. הווטרינר ביקש ממנה לעדכן אותו, ובהמשך היא דיווחה כי מצבה של הכלבה הידרדר והיא בקושי הצליחה ללכת.
הווטרינר ציין כי הגיע למרפאה, אך כעבור זמן קצר הכלבה מתה, לפני שהספיק לטפל בה. "האשמתי את עצמי שהיא מתה כתוצאה מהפרוצדורה", כתב. הוא הוסיף כי רק כעבור כמה ימים נודע לו שבעלת הכלבה גוססת, ככל הנראה מכלבת. "השמים נפלו. האובדן של המשפחה הנפלאה הזו לא נתפס", כתב. לדבריו, לאחר מות הכלבה התכוון להתייעץ עם עמיתיו, אך לא עשה זאת. "על כך שלא התייעצתי אני לא סולח לעצמי. אם אני יכול לבקש משהו זה שתתייעצו תמיד כשיש ספק. במקרה שלי זה היה יכול להציל חיים. מקווה שאעזור למנוע את המקרה הבא".
נזכיר כי במשרד החקלאות פרסמו תחקיר ראשוני, ובימים אלה צפוי להתפרסם תחקיר מעמיק יותר. הפגר של הכלבה, יש לציין, נשלח להשמדה מבלי שהיא נבדקה לפני כן ואומתה כחולת כלבת - אך ההערכה המקצועית היא שהייתה חולה. החקירה הנוכחית מתמקדת בשחזור מסלול חייה של הכלבה, באיתור נקודת ההדבקה האפשרית ובבדיקת התנהלות הווטרינר שטיפל בה.
לפי המידע שנמסר, הכלבה נולדה בינואר ומתה בנובמבר. היא נאספה בכפר רות על ידי אישה הפעילה בתחום בעלי החיים, שהעניקה אותה במתנה לחברתה המתגוררת בכפר שמואל. ההערכה היא כי הכלבה לא הייתה מדבקת בעת שהותה בכפר רות, אלא הפכה למדבקת לאחר שהועברה לכפר שמואל.
השאלה המרכזית שעולה מהאירוע היא אם ניתן היה לזהות את החשד לכלבת בשלב מוקדם יותר ולמנוע את ההדבקה. הסימנים הנוירולוגיים שהופיעו אצל הכלבה לאחר ניתוח העיקור מעלים שאלות בנוגע לאופן שבו הוערך מצבה. בין היתר, יש לבדוק אם הווטרינר ידע מהיכן הגיעה הכלבה ואם נלקחה בחשבון העובדה שנאספה ככלבה משוטטת.
השאלות מתחדדות לנוכח העלייה במספר מקרי הכלבת באזור מודיעין וקו התפר בשנה האחרונה, שבה דווח על עשרות בעלי חיים נגועים. לפי ההערכות, העלייה קשורה גם ל"זליגה" של בעלי חיים נגועים משטחי הרשות הפלסטינית, שבהם אין טיפול וטרינרי מספק. התחקיר של משרדי החקלאות והבריאות יצטרך לבחון אם הייתה נקודת זמן שבה זיהוי נכון של הכלבה כחשודה בכלבת היה יכול למנוע את מחלת האישה.
בתוך כך, יו"ר הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל, ד"ר מיכאל אטינגר, אמר היום כי "המקרה הנוכחי מחייב תחקיר מקצועי מלא, ולא מסקנות מהירות". לדבריו, יש להפריד בין השאלה אם היה מקום לחשוד בכלבת ולפעול אחרת בזמן אמת, לבין השאלה אם הוכח שאותה כלבה הייתה מקור ההדבקה.
"מצד אחד, לפי הפרסום הראשוני, הכלבה המשוטטת פיתחה סימנים נוירולוגיים חריפים, מתה, וגופתה נשלחה לכילוי. מצד שני, ככל הידוע כיום, אין בדיקה חיובית של הכלבה ואין התאמה מולקולרית בינה לבין הנגיף שאובחן באישה", אמר. הוא הוסיף כי יש לשחזר את ציר הזמן המלא, לבדוק את הרשומות הרפואיות, הדיווחים והחשיפות, ולברר אם נשמר חומר ביולוגי שיאפשר לבצע בדיקה מולקולרית. "המטרה כאן איננה לחפש אשמים, אלא להבין היכן שרשרת הזיהוי, הדיווח והטיפול נכשלה ולמנוע את המקרה הבא".