הוא הוסיף כי לאחר העיקור הכלבה הייתה מעט ווקאלית, אך נרגעה בעקבות ליטופים. בבוקר שלמחרת הניתוח דיווחה הבעלים כי הכלבה בכתה מאז שעות הבוקר המוקדמות ונראתה חלשה. הווטרינר ביקש ממנה לעדכן אותו, ובהמשך היא דיווחה כי מצבה של הכלבה הידרדר והיא בקושי הצליחה ללכת.

הוא הוסיף כי לאחר העיקור הכלבה הייתה מעט ווקאלית, אך נרגעה בעקבות ליטופים. בבוקר שלמחרת הניתוח דיווחה הבעלים כי הכלבה בכתה מאז שעות הבוקר המוקדמות ונראתה חלשה. הווטרינר ביקש ממנה לעדכן אותו, ובהמשך היא דיווחה כי מצבה של הכלבה הידרדר והיא בקושי הצליחה ללכת.

הוא הוסיף כי לאחר העיקור הכלבה הייתה מעט ווקאלית, אך נרגעה בעקבות ליטופים. בבוקר שלמחרת הניתוח דיווחה הבעלים כי הכלבה בכתה מאז שעות הבוקר המוקדמות ונראתה חלשה. הווטרינר ביקש ממנה לעדכן אותו, ובהמשך היא דיווחה כי מצבה של הכלבה הידרדר והיא בקושי הצליחה ללכת.