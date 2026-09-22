נשיא צרפת עמנואל מקרון נשא הערב (שלישי) נאום בפני העצרת הכללית של האו"ם וטען כי חמאס מעולם לא "עשה צרות" בגדה המערבית. ארגון הטרור פעיל בגדה, ואף מחזיק שם בהנהגה מקומית, שעוסקת בין השאר גם בהוצאת פיגועים לפועל נגד ישראלים. דבריו של מקרון תורגמו כך גם בידי מדובבת האו"ם.

נשיא צרפת עמנואל מקרון נשא הערב (שלישי) נאום בפני העצרת הכללית של האו"ם וטען כי חמאס מעולם לא "עשה צרות" בגדה המערבית. ארגון הטרור פעיל בגדה, ואף מחזיק שם בהנהגה מקומית, שעוסקת בין השאר גם בהוצאת פיגועים לפועל נגד ישראלים. דבריו של מקרון תורגמו כך גם בידי מדובבת האו"ם.

נשיא צרפת עמנואל מקרון נשא הערב (שלישי) נאום בפני העצרת הכללית של האו"ם וטען כי חמאס מעולם לא "עשה צרות" בגדה המערבית. ארגון הטרור פעיל בגדה, ואף מחזיק שם בהנהגה מקומית, שעוסקת בין השאר גם בהוצאת פיגועים לפועל נגד ישראלים. דבריו של מקרון תורגמו כך גם בידי מדובבת האו"ם.

בהמשך מתח מקרון ביקורת מרומזת כלפי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "לפני שנה, ממש כאן, היינו כתריסר מדינות שהכירו בפלסטין. אני שומע את הציניות של חלק מהאנשים: 'הכרה על הנייר, תסתכלו על המציאות'. אבל מהי האמינות שלנו אם נמשיך להישאר חסרי מעש מול עזה? יש שמתגאים ב'שלום' כביכול, אך השלום הזה לא פתח אפילו לשנייה אחת את המסדרונות ההומניטריים. האם עלינו להביט במחזה הזה שמבייש את כולנו? לעולם לא".

בהמשך מתח מקרון ביקורת מרומזת כלפי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "לפני שנה, ממש כאן, היינו כתריסר מדינות שהכירו בפלסטין. אני שומע את הציניות של חלק מהאנשים: 'הכרה על הנייר, תסתכלו על המציאות'. אבל מהי האמינות שלנו אם נמשיך להישאר חסרי מעש מול עזה? יש שמתגאים ב'שלום' כביכול, אך השלום הזה לא פתח אפילו לשנייה אחת את המסדרונות ההומניטריים. האם עלינו להביט במחזה הזה שמבייש את כולנו? לעולם לא".

בהמשך מתח מקרון ביקורת מרומזת כלפי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "לפני שנה, ממש כאן, היינו כתריסר מדינות שהכירו בפלסטין. אני שומע את הציניות של חלק מהאנשים: 'הכרה על הנייר, תסתכלו על המציאות'. אבל מהי האמינות שלנו אם נמשיך להישאר חסרי מעש מול עזה? יש שמתגאים ב'שלום' כביכול, אך השלום הזה לא פתח אפילו לשנייה אחת את המסדרונות ההומניטריים. האם עלינו להביט במחזה הזה שמבייש את כולנו? לעולם לא".