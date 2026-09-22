נשיא צרפת עמנואל מקרון נשא הערב (שלישי) נאום בפני העצרת הכללית של האו"ם וטען כי חמאס מעולם לא "עשה צרות" בגדה המערבית. ארגון הטרור פעיל בגדה, ואף מחזיק שם בהנהגה מקומית, שעוסקת בין השאר גם בהוצאת פיגועים לפועל נגד ישראלים. דבריו של מקרון תורגמו כך גם בידי מדובבת האו"ם.
בהמשך מתח מקרון ביקורת מרומזת כלפי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "לפני שנה, ממש כאן, היינו כתריסר מדינות שהכירו בפלסטין. אני שומע את הציניות של חלק מהאנשים: 'הכרה על הנייר, תסתכלו על המציאות'. אבל מהי האמינות שלנו אם נמשיך להישאר חסרי מעש מול עזה? יש שמתגאים ב'שלום' כביכול, אך השלום הזה לא פתח אפילו לשנייה אחת את המסדרונות ההומניטריים. האם עלינו להביט במחזה הזה שמבייש את כולנו? לעולם לא".
"תסתכלו על מה שקורה בגדה המערבית", הוסיף, "שבה מדי יום נעשות הפרות - בשם מה? חמאס מעולם לא עשה צרות בגדה המערבית! זה לבנות מדי יום את ההשתלטות והאי-היתכנות של פרויקט שהוא כיבוד הזכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני לקיומו. אך בו-זמנית, אלו התנאים לביטחון של ישראל והעם שלה. כל אלה שטוענים שביטחון ישראל עובר דרך הפרת הריבונות של כל שכנותיה עושים טעות פטאלית. הם מחלישים את ביטחונה של ישראל".
במהלך נאומו תקף מקרון גם את העלייה באלימות המתנחלים בגדה, ואמר כי היא שוללת את זכותו הלגיטימית של העם הפלסטיני לקיומו.
בניגוד לדברי מקרון, חמאס פועל באופן נמרץ גם בגדה, מוציא ממנה פיגועים וממשיך לנסות לפגוע בישראלים באמצעות פעיליו. רק ביום ראשון, בערב יום הכיפורים, רצח פעיל החמאס קדרי סמארה את נתנאל (נתי) שקרון במעיין בבנימין. לוחמי יחידת דובדבן לכדו את המחבל אחרי כשלוש שעות בבית חולים ברמאללה, לשם ברח כשהוא פצוע אחרי שחייל ירה לעברו.
במהלך יום כיפור עצמו עצרו לוחמי דובדבן בקבאטייה שבצפון השומרון שני מחבלים המזוהים עם חמאס, שעל פי החשד תכננו להוציא לפועל פיגוע "בטווח הזמן המיידי". המעצר מצטרף לשורת סיכולים בשבועות האחרונים שבמסגרתם נעצרו כמה מחבלים וחוליות מקומיות שתכננו אף הם לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי.