דובר צה"ל עדכן עם צאת יום הכיפורים על פעילותו במהלך היממה האחרונה, לאחר הפיגוע הקטלני במעיין בבנימין שבו נרצח נתנאל שקרון . לפי ההודעה, לוחמי דובדבן בקבאטייה עצרו שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע "בטווח הזמן המיידי".

הפעילות בקבאטיה בוצעה בהובלת שב"כ, לאחר שבארגון זיהו בתוך זמן קצר שני פעילים המזוהים עם חמאס, שעל פי החשד תכננו להוציא לפועל פיגוע בטווח הזמן המיידי. בעקבות המידע הוקפץ כוח של יחידת דובדבן, שעצר את השניים והעביר אותם להמשך חקירה בשב"כ. המעצר מצטרף לשורת סיכולים בשבועות האחרונים, שבמסגרתם נעצרו כמה מחבלים וחוליות מקומיות שתכננו אף הם לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי.

גלריה פשיטת צה"ל בעיירה בידו, במהלך כיפור ( צילום: AFP )

בנוסף עדכנו כי במהלך החג מיפו את בית המחבל בכפר בידו מהפיגוע בבנימין, וכן נערך בשטח הכפר מבצע של חטיבת בנימין שבמהלכו סרקו 100 איתורים ותחקרו 90 חשודים. במהלך המבצע אותר רובה ציד. בפעילות של דובדבן ביישוב בית עור א-תחתא אותרה מחרטה, שני רובי קרלו ואמצעי לחימה נוספים.

כמו כן, סיירת צנחנים תחקרה חשודים ועצרה מבוקשים. בנוסף איתרו באזור מנשה חומרים שיועדו ליצירת חומרי נפץ.

שעתיים לפני כניסת הצום, נערך דיון מצומצם שעסק במצב הביטחוני ביהודה ושומרון. במהלך הדיון השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר העלה את האפשרות להפעיל את חוק עונש מוות למחבלים על קדרי סמארה , המחבל שרצח את נתנאל ונעצר במרפאה ברמאללה, לאחר מצוד.

נתנאל והמחבל, שנעצר במרפאה ברמאללה. יוצא להורג? ( צילום: באדיבות המשפחה )

הוא ברח למרפאה פצוע, לאחר שהגשש - שהיה באזור ברכב ממוגן - ירה לעברו. לוחמי דובדבן שקפצו למקום תפסו אותו במיטתו, ותועדו מקיפים אותה בתמונות שהופצו לאחר מכן ברשתות הפלסטיניות. בן גביר טען בדיון כי המקרה הנוכחי הוא המקרה הראשון שעומד בקריטריונים להפעלת החוק שעבר בכנסת.