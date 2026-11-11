נאומו של בנימין נתניהו אמש (שלישי) בטרקלין שאגאל בכנסת חרג מהמקובל באירוע הזה. בדברים שנשא לפני הצילום המסורתי של ראשי הסיעות , הוא קרא לממשלת אחדות לאומית - ומיד אחר כך פתח במתקפה על המפלגות הערביות ועל המו"מ של גוש איזנקוט עם רע"מ . הוא גם בחר להזהיר את החרדים, ועורר את נפתלי בנט - דבר שהביא את שרה נתניהו להשיב לבנט. נתניהו דיבר על אחדות, אבל ניתוח הנאום שלו מעלה כמה התמקד באמת באחדות, ומי היה היעד.

נתניהו בנאום בטרקלין שאגאל ( צילום: אלכס קולומויסקי )

המילה שאמר אתמול נתניהו יותר מכל מילה אחרת הייתה ממשלה, הדבר שנשמע כמדאיג אותו ביותר - על רקע האפשרות שיוחלף בשלטון. המילה הזו הופיעה בנאום 30 פעמים - בכל צורותיה - יותר מ"מדינה" (28) ו"ישראל" (24). אחר כך המילה יהודי, על כל צורותיה - שנשמעה בעיקר בצירוף המדינה היהודית.

פחות אחדות, יותר ערבים

נתניהו השתמש בנאומו באירוע שכנהוג מתנהל בממלכתיות כדי להזהיר, לדבריו, מפני הקמת ממשלה שתסתמך על קולות הח"כים הערבים. המילה אחדות , סוג הקמפיין שהוא מנהל בימים האחרונים, הופיעה רק ארבע פעמים - בצירוף "ממשלת אחדות לאומית". אבל עם מי להקים אותה? נתניהו כלל לא הזכיר את שמות יריביו הפוליטיים, למעט ראש האופוזיציה יאיר לפיד - אותו הזכיר במילות הברכה והפתיחה כנהוג בכל נאום.









את המילה ערבים הזכיר נתניהו שש פעמים, ואת השפה הערבית הזכיר ארבע, לרוב כפתיחה לציטוט מהשפה - דבר שבו השתמש בנאום כדי לצטט את חברי רע"ם. את שמה של המפלגה של מנסור עבאס, רע"ם , הוא הזכיר חמש פעמים - ואת הרשימה המשותפת, ארבע פעמים. את שמו של מנסור עבאס עצמו הוא הזכיר שלוש פעמים.

גם מהפלסטינים נתניהו לא התעלם, בעיקר בלשון חירום ולא בצורה אחרת. ארבע פעמים הוא דיבר על מדינה פלסטינית, ובסך הכול - פלסטיני על כל צורותיה נאמרה 9 פעמים. נתניהו הזכיר שש פעמים את המושג "חליפות דמוקרטית" כשציטט את מנסור עבאס – וטען כי הוא שואף להקים חליפות איסלאמית במקום ישראל. גם על האחים המוסלמים חזר נתניהו בנאומו - 3 פעמים.

לא לצרה, כן לאחדות

נתניהו הזדעק בנאום גם מפני ממשלה צרה, כולל עם החרדים. הצירוף ממשלה צרה נשמע חמש פעמים, כדבר שאסור להקים - וגם לשון הציווי בלטה בנאום: "חייבים" נאמר חמש פעמים, ו"אסור" ארבע - פעם אחת בצורה כפולה: "אסור, אסור שתקום".

"החרדים" ו"גיוס" נאמרו פעם אחת כל אחד, ב"חוק גיוס בהסכמה רחבה". "הבחירות" נאמרה שלוש פעמים, בהן בהקשר של הקריאה לאחדות - והחשדות ה"חמורים" שלדבריו יש לחקור - על מעורבות גורמים זרים. במשטרה ציינו אמש כי לא מדובר בתיק דרמטי, למרות הנוסח הדרמטי של נתניהו.

בנט מתפרץ לנאומו של נתניהו ( צילום: ערוץ הכנסת )





התחום הביטחוני תפס בנאום נפח קטן יותר. "איראן" נאמרה 9 פעמים, ביחס ל-19 פעמים שהשם הזה נשמע באו"ם בנאום האחרון של נתניהו. עזה הוזכרה ארבע פעמים, סוריה ולבנון פעמיים כל אחת - ויהודה ושומרון פעמיים.

"שלום" הופיעה פעמיים, שתיהן במשפט החותם: "להרחיב את מעגל השלום עם שכנינו" ו"נביא שלום בתוכנו". כך גם "ביטחון" (3) ו"קיום" (3).

נתניהו, כאמור, נקב בשמם של חברי כנסת רק בברכה הפותחת: הרצוג, אוחנה, עמית ולפיד, כל אחד פעם אחת. לפיד הוא היחיד מבין מנהיגי האופוזיציה שהוזכר, ורק בברכה. איזנקוט, בנט, ליברמן וגולן לא נאמרו כלל, וגם "ימין" לא. "שמאל" נאמר פעם אחת, בצירוף "ממשלה בראשות השמאל".

את אחיו יוני הזכיר נתניהו פעם אחת, ואת טליק גואילי, אמו של רן גואילי ז"ל, הזכיר ראש הממשלה שלוש פעמים כשביקש לברך אותה על כניסתה לכנסת.

מעט אחרי הנאום, פרסם נתניהו בעמוד הטלגרם שלו - ובמקביל גם ברשתות חברתיות נוספות כפייסבוק ו-X (טוויטר לשעבר) - לא פחות משבעה פוסטים תוך 38 דקות בלבד, הכוללים בין היתר סרטונים מהנאום, ומציטוטי עבר של ח"כים מהמפלגות ערביות. ארבעה מהפוסטים פורסמו תוך 8 דקות, ולצד כולם נכתב: "אסור להקים ממשלה מסוכנת עם תומכי הטרור של רע״מ והמשותפת".