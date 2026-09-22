הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 16:37. חובש רפואת חירום במד"א יוסף פרידמן סיפר: "רוכב האופניים שכב בצד הכביש כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה, ביצענו בו פעולות החייאה אך הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום". המשטרה מסרה כי בוחני תאונות הדרכים ושוטרי תחנת זכרון יעקב נמצאים בזירה, אוספים ממצאים וחוקרים את נסיבות התאונה.