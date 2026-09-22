כרים מרעי, תושב פוריידיס, אב לשניים שהיה בדרכו בחזרה מהעבודה על אופניים חשמליים, נהרג בצהריים (שלישי) מפגיעת משאית בכביש 4, סמוך לצומת זכרון יעקב. צוות מד"א שהוזעק למקום ביצע בו פעולות החייאה, שבסופן נקבע מותו.
הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 16:37. חובש רפואת חירום במד"א יוסף פרידמן סיפר: "רוכב האופניים שכב בצד הכביש כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה, ביצענו בו פעולות החייאה אך הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום". המשטרה מסרה כי בוחני תאונות הדרכים ושוטרי תחנת זכרון יעקב נמצאים בזירה, אוספים ממצאים וחוקרים את נסיבות התאונה.
מדובר בהרוג ה-11 בכבישים מאז יום חמישי האחרון. הבוקר נקבע מותו של רוכב אופנוע כבן 60, שנפגע ממשאית בכביש 398, סמוך לצומת שדמה וליישוב נוקדים שבמועצה האזורית גוש עציון.
במהלך יום כיפור מצאו את מותם שלושה בני אדם בתאונות דרכים - בגליל התחתון, באזור ענתות שממזרח לירושלים ובשפרעם. מלבד זאת, במד"א עדכנו אמש כי בסך הכול נפגעו בתאונות דרכים ברחבי הארץ 43 בני אדם נוספים: אישה שנפצעה קשה בתאונה בענתות; שלושה שנפצעו בינוני; ו-39 שנפצעו קל.