רוכב אופנוע כבן 60 נהרג הבוקר (שלישי) מפגיעת משאית בכביש 398, סמוך לצומת שדמה וליישוב נוקדים שבמועצה האזורית גוש עציון. מדובר בהרוג ה-10 בכבישים מאז יום חמישי האחרון.
ממד"א נמסר כי הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 בשעה 9:46. צוות של הארגון שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום, והחובש אילון כהן סיפר: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת. רוכב האופנוע שכב בשול הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. בסמוך ראינו את האופנוע כשהוא מרוסק. ביצענו בדיקות רפואיות, הפציעה שלו הייתה קשה מאוד ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".
המשטרה עדכנה כי פתחה בחקירת המקרה. "שוטרי תחנת עציון ואת"ן מרחב יהודה נמצאים בזירת התאונה ובוחני תאונות הדרכים ממחוז ש"י בדרכם למקום לטובת חקירת נסיבותיה", נמסר מהמשטרה.
כאמור, מדובר בהרוג העשירי בכבישים מאז יום חמישי האחרון. אתמול, במהלך יום הכיפורים, נהרג בשאר חטיב, תושב כפר כנא בשנות ה-40 לחייו, מהתהפכות משאית בטון ביישוב בועיינה-נוג'ידאת שבגליל התחתון. שני בני אדם נוספים נהרגו בתאונות דרכים במהלך יום הכיפורים, באזור ענתות שממזרח לירושלים ובשפרעם.
ביום שבת נהרג איציק בראשי (54), במאי בחטיבת החדשות של תאגיד השידור הציבורי כאן, כשרכב על אופניים בכביש 44 סמוך למחלף נשרים באזור רמלה. הוא נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים שמיר-אסף הרופא, שם הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. הנהג הפוגע, תושב המרכז בשנות ה-40 לחייו, עוכב לחקירה ושוחרר לאחר מכן לחמישה ימי מעצר בית.
יום חמישי האחרון היה מדמם במיוחד: במהלך היום נהרגו מהבוקר ועד שעות הצהריים חמישה בני אדם בתאונות דרכים ברחבי ישראל. התאונה הראשונה אירעה הבוקר סמוך לרהט, כששני גברים כבני 30 נהרגו בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים. כעבור שעות נהרג רוכב אופניים בתל אביב ובצהריים נהרג נהג מונית כבן 70 מפגיעת אוטובוס ברכבו בנתיבי איילון, ובשעות הצהריים המאוחרות נהרג רוכב אופנוע בהתנגשות עם רכב בקריות.