ממד"א נמסר כי הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 בשעה 9:46. צוות של הארגון שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום, והחובש אילון כהן סיפר: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת. רוכב האופנוע שכב בשול הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. בסמוך ראינו את האופנוע כשהוא מרוסק. ביצענו בדיקות רפואיות, הפציעה שלו הייתה קשה מאוד ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".