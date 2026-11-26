בצל הביקורת על התנהלות הממשלה סביב הפסקת האש ברצועת עזה, גורם במועצת השלום אמר ל-ynet כי "אנו מעודדים מהשיחות האחרונות עם לשכת ראש הממשלה ומהמשך מחויבותה של ישראל לתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ". במקביל, הגורם הדגיש כי "המועצה מצפה שישראל תתרגם את הדברים הללו למעשים - בימים הקרובים".

גורם מדיני בירושלים אמר מצדו כי "ישראל מחויבת לתכנית 20 הנקודות, ובימים הקרובים נתקדם מהותית לפי מתאר תכנית הנשיא טראמפ לעזה, הכולל את פירוק חמאס מנשקו".

גלריה ( צילום: Omar AL-QATTAA / AFP, AP Carlos Osorio, אלכס קולומויסקי )

בשבוע שעבר פורסם ב-ynet כי בצל העיכובים הרבים ביישום התכנית, זמן רב כל כך לאחר שהפסקת האש נכנסה לתוקף, במועצת השלום, בארה"ב ובאיחוד האירופי - וכן במערכת הביטחון בישראל - התגבשה ההבנה כי ממשלת נתניהו תוקעת את הוצאתה לפועל.

אנשי מועצת השלום הזמינו גורמים ישראלים כדי להסביר להם עד כמה המצב חמור ודוחק, והכינו תדרוך ומצגת שמהם עלה מסר חד: הממשלה בישראל עומדת לאבד את ההזדמנות הנוכחית. השקופית האחרונה במצגת נקראה "אלטרנטיבות אחרות לעזה", בהן תוכנית שונה לשיקום עזה שעליה יחליט ממשל אמריקני עתידי או מועצת הביטחון של האו"ם, "אולי באמצעות אונר"א", כלשון הכותבים.

גם "הרשות הפלסטינית" צוינה כעוד אפשרות, ואחריה מיד: "חמאס". במצגת הקצרה הודגש כי "ישראל הופכת לאחראית באורח מלא לכל העלויות האדמיניסטרטיביות וההומניטריות למען אנשי עזה", באופן שהבהיר כי אם לא תפעל ליישום תכנית טראמפ, הרצועה עלולה לשוב לידי חמאס.

ג'ארד קושנר ( AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

גם ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של הנשיא טראמפ, הזהיר בריאיון ל"ניו יורק מגזין" כי ישראל עלולה להפוך למדינה מוקצית בעולם אם תמשיך במדיניותה הנוכחית. "ישראל ניצבת בפני צומת דרכים", אמר. "היא יכולה לצמוח מתוך הטרגדיה של 7 באוקטובר, להפוך לבטוחה הרבה יותר ומשולבת בעולם, או להמשיך במסלול הנוכחי, שמוביל אותה למעמד של מדינה מוקצית בזירה הבינלאומית".

לדבריו, הוא ניסה בחודשים האחרונים לשכנע את נתניהו לאפשר את קידום תוכנית השיקום של רצועת עזה, אך נתקל בסירוב, שהותיר את התהליך בקיפאון. קושנר שוחח ביום שלישי עם נתניהו, והפציר בו ליישם את חלקה של ישראל בתוכנית 20 הנקודות. במהלך השיחה, קושנר דחק בנתניהו לקדם כניסה של אוהלים וסיוע הומניטרי לרצועת עזה לקראת החורף, וגם לקדם את האישורים שיאפשרו לכוח הייצוב הבינלאומי להיכנס לרצועת עזה.