נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שעתיד להיפגש עם המנהיג העליון של צפון קוריאה קים ג'ונג און, המשיך לפזר מחמאות על הרודן - וחזר על המסר בו הוא תוקף את אחת מבנות הברית הגדולות של ארצו, דרום קוריאה.
"בהתבסס על מערכת היחסים הטובה מאוד שלי עם קים ג'ונג און מצפון קוריאה לא הייתי מרוצה מהעובדה שארצות הברית הסכימה - לפני זמן רב - להשתתף בתרגילים צבאיים משותפים עם דרום קוריאה", כתב טראמפ. "התרגילים הללו אינם רק יקרים, כשחלק גדול מהעלויות הללו משולם על ידי ארה"ב, אלא גם שולחים מסר שהוא לחלוטין בלתי הולם ועוין, למדינה אשר כל עוד דונלד ג'יי. טראמפ מכהן כנשיא - לא היוותה איום ונהגה בכבוד".
"לכן", כתב טראמפ, "ועל סמך העובדה שהיה מאוחר מדי לבטל, הנחיתי את שר המלחמה, פיט הגסת', לצמצם באופן משמעותי את התרגילים הצבאיים המשותפים. למרות שזה קצת לא קשור, שאלתי לאחרונה את נשיא דרום קוריאה אם ירצו להצטרף אלינו לפירוק הנשק הגרעיני של הרפובליקה האסלאמית של איראן, והם אמרו, 'לא תודה".
זו פעם שנייה תוך שבוע בה טראמפ משתמש בטיעון הזה בכדי להצדיק את צמצום שיתוף הפעולה עם דרום קוריאה, כאשר בפעם הראשונה הודיע על המהלך בפוסט ברשת החברתית שלו Truth Social. התגובות בחצי האי לא איחרו להגיע. בצפון, טענה אחותו של ג'ונג און כי ארה"ב לא הפחיתה באופן משמעותי את שיתוף הפעולה עם סיאול - על אף ההכרזה. בדרום, הבהיר משרד ההגנה כי התרגילים המשותפים עם צבא ארה"ב "יתקיימו כמתוכנן".
ה"וול סטריט ג'ורנל" פרסם לפני שבוע, מפי גורמים אמריקנים, שטראמפ דוחף לקיום פגישה נוספת עם שליט צפון קוריאה כבר בסתיו הקרוב, בניסיון להחיות את הדיפלומטיה האישית והחריגה שניהל מולו בכהונתו הראשונה. לפי הדיווח, טראמפ כבר דן בפרטיות באפשרות לקיים פגישה פנים אל פנים עם קים במהלך ביקורו הבא באסיה - שעשוי להתקיים בנובמבר, סביב פסגת APEC בשנג'ן שבסין.