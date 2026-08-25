"בהתבסס על מערכת היחסים הטובה מאוד שלי עם קים ג'ונג און מצפון קוריאה לא הייתי מרוצה מהעובדה שארצות הברית הסכימה - לפני זמן רב - להשתתף בתרגילים צבאיים משותפים עם דרום קוריאה", כתב טראמפ. "התרגילים הללו אינם רק יקרים, כשחלק גדול מהעלויות הללו משולם על ידי ארה"ב, אלא גם שולחים מסר שהוא לחלוטין בלתי הולם ועוין, למדינה אשר כל עוד דונלד ג'יי. טראמפ מכהן כנשיא - לא היוותה איום ונהגה בכבוד".

"בהתבסס על מערכת היחסים הטובה מאוד שלי עם קים ג'ונג און מצפון קוריאה לא הייתי מרוצה מהעובדה שארצות הברית הסכימה - לפני זמן רב - להשתתף בתרגילים צבאיים משותפים עם דרום קוריאה", כתב טראמפ. "התרגילים הללו אינם רק יקרים, כשחלק גדול מהעלויות הללו משולם על ידי ארה"ב, אלא גם שולחים מסר שהוא לחלוטין בלתי הולם ועוין, למדינה אשר כל עוד דונלד ג'יי. טראמפ מכהן כנשיא - לא היוותה איום ונהגה בכבוד".

"בהתבסס על מערכת היחסים הטובה מאוד שלי עם קים ג'ונג און מצפון קוריאה לא הייתי מרוצה מהעובדה שארצות הברית הסכימה - לפני זמן רב - להשתתף בתרגילים צבאיים משותפים עם דרום קוריאה", כתב טראמפ. "התרגילים הללו אינם רק יקרים, כשחלק גדול מהעלויות הללו משולם על ידי ארה"ב, אלא גם שולחים מסר שהוא לחלוטין בלתי הולם ועוין, למדינה אשר כל עוד דונלד ג'יי. טראמפ מכהן כנשיא - לא היוותה איום ונהגה בכבוד".

"לכן", כתב טראמפ, "ועל סמך העובדה שהיה מאוחר מדי לבטל, הנחיתי את שר המלחמה, פיט הגסת', לצמצם באופן משמעותי את התרגילים הצבאיים המשותפים. למרות שזה קצת לא קשור, שאלתי לאחרונה את נשיא דרום קוריאה אם ירצו להצטרף אלינו לפירוק הנשק הגרעיני של הרפובליקה האסלאמית של איראן, והם אמרו, 'לא תודה".

"לכן", כתב טראמפ, "ועל סמך העובדה שהיה מאוחר מדי לבטל, הנחיתי את שר המלחמה, פיט הגסת', לצמצם באופן משמעותי את התרגילים הצבאיים המשותפים. למרות שזה קצת לא קשור, שאלתי לאחרונה את נשיא דרום קוריאה אם ירצו להצטרף אלינו לפירוק הנשק הגרעיני של הרפובליקה האסלאמית של איראן, והם אמרו, 'לא תודה".

"לכן", כתב טראמפ, "ועל סמך העובדה שהיה מאוחר מדי לבטל, הנחיתי את שר המלחמה, פיט הגסת', לצמצם באופן משמעותי את התרגילים הצבאיים המשותפים. למרות שזה קצת לא קשור, שאלתי לאחרונה את נשיא דרום קוריאה אם ירצו להצטרף אלינו לפירוק הנשק הגרעיני של הרפובליקה האסלאמית של איראן, והם אמרו, 'לא תודה".