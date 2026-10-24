סערה פוליטית בארצות הברית בעקבות סרט תיעודי שפורסם שלשום (חמישי), ובו שלושה גברים טוענים כי הסנאטור הרפובליקני המנוח לינדזי גרהאם , מבעלי בריתו הקרובים של הנשיא דונלד טראמפ , שילם להם עבור יחסי מין. אחד הגברים טוען כי היה בן 17 בלבד בזמן המפגש עם גרהאם, וכי הסנאטור אף תיעד את המפגש במצלמה ללא ידיעתו. הטענות פורסמו כשלושה חודשים לאחר מותו הפתאומי של גרהאם , בגיל 71, ופחות משבועיים לפני בחירות האמצע בארה"ב - שבהן מתמודדת אחותו על המושב שהותיר אחריו בסנאט.

גלריה לינדזי גרהאם ( צילום: רויטרס )

הסרט, שאורכו כ-30 דקות ושמו "The CLOSETocracy", פורסם על ידי רשת התקשורת The Young Turks שמזוהה עם השמאל בארה"ב, וכולל עדויות של שלושה גברים שמתארים מפגשים מיניים שלטענתם קיימו עם גרהאם תמורת תשלום. ב"ניו יורק טיימס", שדיווח על הפרשה, הדגישו כי זהותם של הגברים לא אומתה באופן עצמאי, וכך גם אמיתות טענותיהם.

אחד הגברים, שהזדהה בסרט בשם הפרטי קלוין בלבד, טען כי גרהאם שילם לו עבור יחסי מין בשנת 2001, כשהיה בן 17. לדבריו, המפגש התרחש בבית באריזונה, והסנאטור צילם אותו בסתר במהלך האקט המיני. על פי עדותו, הוא קיבל מגרהאם 120 דולר. לא הוצגו ראיות מאומתות המוכיחות שהמפגש אכן התרחש או שתועד. גבר אחר, שהזדהה בשם קורי, סיפר כי מכונית עם נהג אספה אותו והסיעה אותו למלון מייפלאואר היוקרתי בוושינגטון. לדבריו, הוא קיבל תשלום עבור יחסי מין ובילוי לילי עם גבר שרק חודשים לאחר מכן גילה את זהותו. קורי טען כי זיהה את גרהאם בטלוויזיה במהלך מערכת הבחירות לנשיאות בשנת 2016, והבין כי מדובר בסנאטור הרפובליקני.

הגבר השלישי שהופיע בסרט סיפר אף הוא כי קיבל כסף תמורת מפגשים מיניים עם גרהאם. אתר אינטרנט שהוקם לקידום הסרט, תחת השם "Lindsey Graham Files" ("תיקי לינדזי גרהאם"), מציג מסמכים וקבלות נסיעה שלכאורה תומכים בעדויות הגברים. עם זאת, גם המסמכים הללו אינם מהווים בשלב זה אימות עצמאי לטענות.

גרהאם לצד טראמפ ב-2023. היו בעלי ברית ( צילום: AFP )

לפי "ניו יורק טיימס", קורי, שהופיע בעבר בהפקות פורנוגרפיות תחת השם שון הארדינג, כבר פרסם בשנת 2020 הודעה ברשתות החברתיות שבה טען כי סנאטור רפובליקני שמתנגד לזכויות להט"ב נוהג לשלם לגברים עבור יחסי מין. "יש סנאטור רפובליקני הומופוב שאינו טוב יותר מטראמפ, וממשיך לקדם חוקים שפוגעים בקהילת הלהט"ב ובמיעוטים", כתב אז. "כל עובד מין שאני מכיר נשכר על ידי האיש הזה. אני תוהה אם מספיק מאיתנו ידברו, זה יוכל להוציא אותו מהתפקיד?".

באותה תקופה הוא לא נקב בשמו של גרהאם במפורש, אף שרמז כי ראשי התיבות של שמו הם LG. רק לאחר מותו של הסנאטור החליטו הוא ושני הגברים האחרים לחשוף בפומבי את זהותו במסגרת הסרט. ב"ניו יורק טיימס" ציינו כי מדובר בהאשמות שהסנאטור כבר אינו יכול להפריך או להתגונן מפניהן, ושפרסומן בחייו היה עלול להוביל לתביעת דיבה.

גרהאם, שכיהן בסנאט במשך 23 שנה ונחשב לאחד הפוליטיקאים המשפיעים בוושינגטון, מעולם לא התחתן. לאורך השנים נפוצו שמועות רבות על נטייתו המינית, אולם הוא הכחיש אותן פעם אחר פעם. בריאיון שהעניק ל"ניו יורק טיימס" בשנת 2010, התייחס גרהאם לשמועות באמירה צינית: "אני יודע שזה באמת הולך להרגיז הרבה גברים הומואים - אני בטוח שמאות מהם יקפצו מגשר שער הזהב - אבל אני לא פנוי. אני לא הומו. מצטער".

חברת הקונגרס הרפובליקנית לשעבר מרג'ורי טיילור גרין. "המנהיגים החזקים ביותר באמריקה שומרים סודות שהופכים אותם לפגיעים" ( צילום: Megan Varner/Reuters )

הפער בין הטענות על חייו הפרטיים של גרהאם לבין עמדותיו הפוליטיות עומד במרכז הסרט החדש. במהלך הקריירה שלו היה גרהאם מתנגד בולט לנישואים חד-מיניים. הוא גם הצביע נגד ביטול מדיניות "אל תשאל, אל תספר", שאסרה על הומואים ולסביות מוצהרים לשרת בצבא ארה"ב, והתנגד להרחבת ההגדרה של פשעי שנאה כך שתכלול גם פשעים על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית.

"'ליידי גרהאם' - הסוד הכי פחות שמור בוושינגטון"

פרסום הסרט עורר תגובות סוערות במחנה הרפובליקני, אך לא כולן היו תגובות של הכחשה. חברת הקונגרס לשעבר מרג'ורי טיילור גרין , שבעבר הייתה מתומכיו הבולטים של טראמפ אך הסתכסכה עמו ופרשה מהקונגרס מוקדם יותר השנה, הביעה תמיכה בשלושת הגברים. "הסוד הכי פחות שמור בוושינגטון נחשף היום, משום ששלושה גברים אמיצים יצאו וסיפרו את האמת", כתבה גרין ברשת X. לדבריה, "כולנו ידענו שלינדזי גרהאם היה הומו. כולם ידעו".

גרין הוסיפה כי השאלה המרכזית אינה נטייתו המינית של הסנאטור, אלא הסודות שבכירים בממשל שומרים לכאורה מפני הציבור. "הבעיה האמיתית היא שהמנהיגים החזקים ביותר באמריקה שומרים סודות שהופכים אותם לפגיעים בדרכים המסוכנות ביותר לביטחון, לבטיחות ולשגשוג של האומה שלנו", טענה.

גם אנדרו קולווט, דובר הארגון השמרני Turning Point USA, התייחס לשמועות על גרהאם כאל דבר שהיה ידוע זה שנים. "דמוקרטים יקרים, זו הסיבה שקראנו לו 'ליידי גרהאם'", כתב, בהתייחסו לכינוי שדבק בסנאטור ברשתות החברתיות. "זו לא הפתעת אוקטובר. ידענו את זה כבר שנים". לדבריו, הניסיון לפגוע באחותו של גרהאם באמצעות חשיפת חייו הפרטיים של אחיה צפוי להיכשל. "אף אחד לא מתעניין בזה", הוסיף.

דרלין גרהאם, אחותו של לינדזי. נאבקת על מושבו של אחיה בסנאט ( צילום: AP Photo/Allison Robbert )

מנגד, חבר בית הנבחרים הרפובליקני ויליאם טימונס מדרום קרוליינה תקף בחריפות את יוצרי הסרט. "לינדזי גרהאם היה המנטור והחבר שלי במשך שנים. אחרי 45 שנות שירות לדרום קרוליינה ולמדינה שלנו, מגיע לו יותר מאשר שהשמאל יפיץ שקרים מבישים על אדם שכבר אינו כאן כדי להגן על עצמו", כתב. טימונס לא התייחס במפורש לשאלת נטייתו המינית של גרהאם, אך הוסיף: "הנכונות לרדת לרמה של מתקפות הומופוביות למען רווח פוליטי אומרת עליהם הרבה יותר משהיא אומרת על לינדזי".

העיתוי של פרסום הסרט עורר גם שאלות פוליטיות. גרהאם הלך לעולמו ביולי האחרון בעקבות היפרדות שכבות בדופן אבי העורקים, מצב רפואי מסכן חיים. לאחר מותו מונתה אחותו, דרלין גרהאם, למלא את מקומו בסנאט עד תום כהונתו. כעת מתמודדת דרלין בבחירות האמצע, שיתקיימו ב-3 בנובמבר, מול המועמדת הדמוקרטית אנני אנדרוז, במרוץ צמוד על המושב של אחיה בדרום קרוליינה. היא זוכה לתמיכתו של הנשיא טראמפ, שהיה מקורב מאוד לאחיה המנוח. דובר הקמפיין של דרלין גרהאם סירב להגיב לפרסום הסרט. חבר בית הנבחרים הרפובליקני טימונס, מצדו, העריך כי היא תנצח בפער של עשר נקודות אחוז, וטען כי הניסיון להשתמש בטענות נגד אחיה המנוח כדי לפגוע בה רק יסייע לה.