בטקס הצגת הלקחים שהופקו מאירועי 7 באוקטובר, שנערך היום (ראשון), העניק הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, תעודת הערכה לרנ"ג ו' מיחידה 8200 - ש"התריעה לפני הטבח כי חמאס ערוך למתקפת פתע נרחבת".
"היה לי חשוב להזמין לכאן את רנ"ג ו' - ו' היא דוגמה מובהקת לאומץ לב מחשבתי ולמקצועיות", אמר זמיר. "בתרבות הארגונית שלנו אסור לאפשר שיח מרצה, עריצות מחשבתית או דיכוי של חשיבה ביקורתית. עלינו כמפקדים לוודא שאנו דורשים מאנשינו חופש הבעת דעה כמרכיב חיוני בתרבות המבצעית שלנו ובמסגרות שלנו".
בתחקיר שערך צה"ל נקבע כי ו' עשתה הכול כדי להתריע על סכנה אפשרית בפני המפקדים השונים באמ"ן ובפיקוד הדרום, אבל נתקלה בזלזול בטענה שמדובר בסך הכול בבניין כוח של חמאס, בעוד שהיא קבעה שמדובר ב"כאן ועכשיו". בספטמבר 2023, חודש לפני טבח 7 באוקטובר, גם מפקדה, פ', ניצל ביקור של בכירים בפיקוד הדרום כדי להתריע מהתוכנית של חמאס.
ו' הבחינה שהתרגילים ה"רועשים" של חמאס חופפים למתווה הפעולה שהיא בעצמה תירגמה לעברית וזכה לכינוי "חומת יריחו". באפריל 2022 היא הייתה בתפקיד מפיקה של הצי"ח (ציון ידיעות חיוניות) האופרטיבי, כלומר של המעקב אחר הכוחות והתוכניות המבצעיות של חמאס, וניסתה להזהיר. ב-2023 היא הועברה לסייע בהחזרת הניטור של מה שנקרא ב-8200 הסג"ח (סוג חומר) הטקטי. ו' הייתה אמורה לסייע במיפוי הפעולות של הנוחב'ה, הפלוגות שחמאס מתכנן שיהיו הקדמיות במקרה של התקפה ישראלית. היה זה דווקא סא"ל אריה עמידרור, הקצין ששימש כקמ"ן אוגדת עזה ב-7 באוקטובר - שזהותו הותרה לפרסום רק בתחילת החודש, שהציע שאם ירקון כבר עוסקים בהגנה - שיעסקו גם בהתקפה וימפו תרגילים של הנוחבה לתקיפת ישראל. ו' הועברה לסייע במיפוי ובמעקב הזה. שמעה, ראתה וצילצלה בפעמוני האזהרה.
ב-11 ביולי 23' כתבה ו': "חברות וחברים, לא יודעת מי מכם יודע/ת, אבל בצהרי היום ב-25/5 היה חתיכת אימון מטורף - שתי פלוגות הנוחבה של דרג' התאמנו להן יחדיו לעיני צופים בכירים על תוכנית הפשיטה הגדולה".
ו' המשיכה: "תורגלו תרחישים של הפלת כלי טיס - הופל מטוס קרב באמצעות 7-SA, הופל מסוק בלאק הוק שהגיע לסייע ושני החיילים שיצאו מההתרסקות בשלום חוסלו, והופל גם מסוק יסעור 2000 שבא להנחית כוח חילוץ וכל מי שהיה עליו נהרג". התרגיל כלל השתלטות על קיבוץ ומכללה צבאית עם הנחיה להרוג את כל הצוערים. באימונים צועקים מחבלי חמאס זה לזה את הפסוק ש"חדי העין והזיכרון שבחבורה", כתבה ו', "יזהו מיד שמדובר באותו הפסוק בדיוק שפותח את תוכנית הפשיטה הגדולה".
בשבוע האחרון לפני המתקפה אזהרתה הפכה לקונקרטית. ב-26 בספטמבר, בעקבות הלחצים של ו', קיימה אוגדת עזה דיון במודל ההתרעה לפשיטה. ו', שחקרה את "חומת יריחו" ואת התרגילים של חמאס, הציגה 11 אימוני נוחבה ושמונה אימונים מרחביים. בזמן אמת, כך נחשף לראשונה ביום שישי בתחקיר "7 ימים" ב"ידיעות אחרונות", ו' לא הוזמנה לדיון, אבל בטרם נערך עדכנה כי רק ארבעה מהאימונים נותחו במלואם וכ-90% מן החומר עבר האזנה ראשונית בלבד, ככל הנראה בגלל בעיית חוסר כוח אדם. היא ומפקדה כתבו שהתרגילים מוכיחים כי התוכנית כבר מבצעית ומתורגלת, וכי ייתכן שהמקורות הקיימים לא יספקו התרעה שתאפשר למנוע אותה. אבל אחרים במודיעין אוגדת עזה קראו את אותה תמונה כאימונים שגרתיים והצבעה על כוונה לטווח רחוק. הדעה שלהם ניצחה. הם רק לא ידעו שזו בדיוק הדעה שבמועצת המלחמה המצומצמת רצו שתהיה להם.
מועצת אוקטובר, המאגדת שורדי שבי, משפחות שכולות וניצולי טבח 7 באוקטובר, טענה כי אחד מהמפקדים שהתעלמו מאזהרותיה של ו' הוא סא"ל אריה עמידרור. לפי מועצת אוקטובר, "עמידרור ניסה להסתיר את זהותו ולהמשיך בקריירה שלו כאילו לא אירע במשמרת שלו האסון הנורא ביותר בתולדות המדינה. הוא התעלם משורה ארוכה של אזהרות, בדגש על ניסיונות האזהרה של הנגדת ו'. ועדת החקירה הממלכתית שחייבת לקום מיד אחרי הבחירות תחקור גם אותו".
"חובתנו למנוע הפתעה ולהיערך להפתעה"
במהלך הכנס אמר הרמטכ"ל: "בחרתי לכנס היום את פורום המפקדים הבכיר של צה"ל, ערב יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר, כמסר. אנחנו מסכמים היום את תחקירי מחדל 7 באוקטובר מתוך הבנת גודל האסון, לצד ההבנה שאסור לנו לשקוע בהם, אלא ללמוד, להפיק, להטמיע לקחים ולנוע קדימה. אחד הלקחים הגדולים ביותר שלנו מ-7 באוקטובר הוא הצורך להרחיב את שולי הביטחון - אנחנו צריכים לבנות את סד"כ צה"ל אל מול כל האתגרים והאיומים הרב-זירתיים. גודל צה"ל הוא העומק האסטרטגי שלנו".
"אנחנו בונים את אסטרטגיית צה"ל כשתרחיש הייחוס שלנו הוא מוכנות למלחמה בהפתעה, ובכלל זה סיכול איומים חמורים בהתהוותם - זהו המצפן האופרטיבי שלנו", הוסיף זמיר.
הוא סיכם: "צה"ל כולו מצוי במוכנות מתמדת. כולנו על המשמר. חובתנו למנוע הפתעה ולהיערך להפתעה. אנחנו מצויים בתקופה של מתיחות ודריכות וכל אחד בגזרתו צריך להיות דרוך ומוכן. אנחנו בונים את העתיד שלנו ונעים קדימה. הרבה הערכה לכם ולכלל יחידות צה"ל על העבודה הקשה. רק מעשינו ידברו".
הכנס נועד לסכם את תחקירי אירועי 7 באוקטובר ולהציג את אופן הטמעתם ויישומם בצה"ל. בנוסף, הוצגה תוכנית להמשך תחקור המלחמה, הכוללת מוקדי תחקיר בהובלת ראשי צוותים ייעודיים. בחודשים הקרובים יתקיימו ימי למידה והצגת תהליך התחקור בראשות זמיר.