ו' הבחינה שהתרגילים ה"רועשים" של חמאס חופפים למתווה הפעולה שהיא בעצמה תירגמה לעברית וזכה לכינוי "חומת יריחו". באפריל 2022 היא הייתה בתפקיד מפיקה של הצי"ח (ציון ידיעות חיוניות) האופרטיבי, כלומר של המעקב אחר הכוחות והתוכניות המבצעיות של חמאס, וניסתה להזהיר. ב-2023 היא הועברה לסייע בהחזרת הניטור של מה שנקרא ב-8200 הסג"ח (סוג חומר) הטקטי. ו' הייתה אמורה לסייע במיפוי הפעולות של הנוחב'ה, הפלוגות שחמאס מתכנן שיהיו הקדמיות במקרה של התקפה ישראלית. היה זה דווקא סא"ל

אריה עמידרור