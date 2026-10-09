נמנע מלהצביע על ההחלטה וגם שתק מאז שעברה, עבדי-ואלי מתחה עליה ביקורת חריפה ואמרה כי "אנשים אמרו לי כמה הם מודאגים מההחלטה הזו. אני חושבת שזה מדאיג עבור כל מי שמאמין בפתרון שתי המדינות". גם בתוך מפלגת "הירוקים" היו מחוקקים שביקרו את ההחלטה, ואיתם ארגונים יהודיים רבים בבריטניה ומפלגות אחרות.

נמנע מלהצביע על ההחלטה וגם שתק מאז שעברה, עבדי-ואלי מתחה עליה ביקורת חריפה ואמרה כי "אנשים אמרו לי כמה הם מודאגים מההחלטה הזו. אני חושבת שזה מדאיג עבור כל מי שמאמין בפתרון שתי המדינות". גם בתוך מפלגת "הירוקים" היו מחוקקים שביקרו את ההחלטה, ואיתם ארגונים יהודיים רבים בבריטניה ומפלגות אחרות.