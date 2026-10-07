זאק פולנסקי, מנהיג מפלגת הירוקים בבריטניה, עומד במוקד סערה ציבורית , לאחר שרשומות היסטוריות הפריכו את סיפורו על הימלטות אבותיו מהנאצים. המפלגה עלתה בימים האחרונים לכותרות לאחר שהעבירה הצעה לפיה ציונות היא גזענות, ונחשף כי אחת מחברות המפלגה היא חברה קרובה של מחבל אל-קאעידה.

בנאום המרכזי בוועידת המפלגה בבורנמות' בשנה שעברה, סיפר פולנסקי בן ה-43 כי אבותיו היהודים ברחו מפוגרומים בלטביה ובאוקראינה, משם הגיעו לפולין הכבושה בידי הנאצים, ולבסוף נמלטו לאנגליה - שבה נתקלו באנטישמיות. אולם בדיקת רשומות ציבוריות של לידות, נישואים ומפקדי אוכלוסין מ-1891 ומ-1901 העלתה כי משפחתו השתקעה בבריטניה בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20.

גלריה "ההיסטוריה היהודית לפעמים מבלבלת". זאק פולנסקי ( צילום: Alishia Abodunde/Getty Images )

למרות העובדות, פולנסקי חזר על סיפור הבריחה מהנאצים במספר הזדמנויות, בהן בפודקאסט "The Rest Is Politics" ובתוכנית "Question Time" של ה-BBC בדצמבר האחרון. ה"דיילי מייל" דיווח, כי התעלומה גברה בחודש שעבר, כאשר בפודקאסט עם איאן דייל, הודה פולנסקי עצמו כי סבי רבא שלו הגיעו לבריטניה "הרבה לפני מלחמת העולם השנייה".

באותו ריאיון סיפר כי שינו את שם משפחתם מפולינסקי לפולדן כדי לחמוק מאנטישמיות בבריטניה, ולא מהנאצים. יצוין כי פולנסקי, שנולד כדייוויד פולדן ב-1982, שינה את שמו לזאק פולנסקי כדי להתחבר למורשתו היהודית ולהתרחק מאביו החורג.

מפלגת הירוקים סירבה להסביר את הסתירה לעיתון "דיילי מייל". דובר המפלגה מסר כי "ההיסטוריה המשפחתית היהודית היא לרוב מבלבלת, כפי שזאק עצמו הודה", והוסיף כי מדובר ב"ניסיון להכפיש את המנהיג היהודי היחיד של מפלגה פוליטית בבריטניה". הסערה מתרחשת במקביל לפתיחת ועידת מפלגת הירוקים ל-2026 בברייטון, ופחות משבוע לפני שפולנסקי יתמודד בבחירות לפרלמנט באזור הולבורן וסנט פנקראס בצפון לונדון, מושב המוחזק על ידי הלייבור מאז 1983, המושב של קיר סטארמר שפרש מראשות הממשלה.

זו אינה הפעם הראשונה שבה פולנסקי, המכהן כחבר מועצת לונדון ומשתכר קרוב ל-66,500 ליש"ט בשנה, מסתבך באמירות סותרות. מוקדם יותר השנה הוא התנצל על "טעות לא מכוונת", בגין אי תשלום מס מוניציפלי על דירת מגורים עקב "קשיים כלכליים". בחודש מאי הודה כי לא הצביע בבחירות המקומיות משום שלא היה רשום בפנקס הבוחרים, זאת לאחר שהבטיח פומבית למועמד מפלגתו כי יצביע עבורו - ודוברו טען כי עשה זאת באמצעות הצבעה בדואר. אלו הוסברו על ידי המפלגה כ"חוסר הבנה".

נגד הציונות וחברים של מחבלים

מפלגת הירוקים, נזכיר, אישרה ביום ראשון הצעה נפיצה שלפיה הציונות היא סוג של גזענות , ושמניסוחה משתמע כי היא קוראת למעשה להשמדתה של מדינת ישראל. בעקבות כך, שר החוץ גדעון סער החליט לאסור על היו"ר פולנסקי להיכנס לישראל.

ההצעה שאושרה קוראת להקמת "מדינה פלסטינית דמוקרטית אחת בכל שטח פלסטין ההיסטורית כשבירתה ירושלים", והיא דורשת להטיל על ישראל חרם נרחב וסנקציות נרחבות בדומה לאלה שהוטלו על משטר האפרטהייד בדרום אפריקה, בטענה ש"הציונות יצרה, וחותרת לשמר - ובמידת האפשר אף להרחיב - משטר אפרטהייד בין נהר הירדן לים התיכון".

לובנה ספיטן ( צילום: Gary Roberts / SOPA Images via Reuters Connect )

אתמול נחשף בעיתון הבריטי "טלגרף", כי חברת המפלגה לובנה ספיטן, שהובילה את ההצעה, היא חברה קרובה של מחבל אל-קאעידה שתכנן לבצע פיגוע התאבדות בנמל התעופה הית'רו ולרצוח מאות בני אדם - תוך התמקדות בנוסעים שהגיעו מישראל או מארצות הברית.

לפי הפרסום, ספיטן אף הציעה בעבר להעיד להגנתו של המחבל, מינה קוואנג פאם, שהורשע בארה"ב בחברות באל-קאעידה בחצי האי ערב (AQAP) ובתכנון הפיגוע. במסמכי בית משפט מ-2015 היא תוארה כ"חברה קרובה" שלו. ספיטן אמרה בעבר כי אין להגדיר את חמאס כארגון טרור, אך קראה כי יש "לפרק את הציונות מהעולם" וכי יגיע הזמן שבו ציונים "ייצודו כפי שהמדכאים הנאצים ניצודו".