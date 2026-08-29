אחרי שהכחישה שהורתה להניח מכולות על הכביש שמוביל לשכונת המגורים המעורבת, עיריית בני ברק מאשרת כי החליטה על סגירת גשר הרב משה יהודה לייב בשבת - ותוקפת: "הרוב המוחץ מורכב מתושבים שומרי שבת. מצער שגורמים מנסים ללבות את האש ולייצר פרובוקציות בשטח".

פינוי החסימה אתמול אחרי שעות





השכונה שייכת ברמה המוניציפלית לעיריית בני ברק, אך מתגוררים בה גם לא מעט חילונים בשל קרבתה לפתח תקווה ולשכונת רמת החייל בתל אביב. נהג המשאית שהביא את המכולות שחסמו את הכביש בשכונת הסופרים בבני ברק נחקר במשטרה על כך, אבל בעירייה טופלים את האשמה דווקא על מי שאינם שומרי שבת.

"מתחם הסופרים היא שכונה שרובה המוחץ מורכב מתושבים שומרי שבת, המבקשים לשמור על צביון השכונה בשבתות ובמועדי ישראל", נמסר בהודעת העירייה. "לשם כך, אישרה ועדת התנועה העירונית את סגירת גשר הרב משה יהודה לייב בשבת, לצד השארת כניסה ויציאה פתוחה דרך מתחם דיזיין סנטר המעניקה מענה לתושבים".

"מצער מאוד לראות שישנם גורמים שאינם מכבדים את ההסדרים, מפרים את החוק העירוני, מנסים ללבות אש - ולייצר פרובוקציות מיותרות בשטח. התנהלות פרועה זו חוצה קווים אדומים וגובה מחיר כבד. בשבת הקודמת הותקף באכזריות תושב השכונה, חובש מד"א ואח במקצועו, על ידי פורע חוק באמצעות מפתח שבדי והוזקק לתפרים בראשו ואילו בשבת זו נפגעה ילדה מתאונה בשל נהיגה פראית וחוסר זהירות בשכונה".

גלריה "זה אינטרס של שני הצדדים: מאבק על השבת"

במשטרה אמרו אתמול כי העירייה לא העבירה החלטה לסגור את הכביש על פי חוקי עזר עירוניים, אך בבני ברק חתמו את ההודעה הרשמית בדברים הבאים: "אנו קוראים לתושבים לשמור בקפידה על החוק העירוני, להקפיד על ההסדרים הקיימים, לשמור על חיי אדם, לכבד זה את זה ולחיות בשכנות טובה. לא נאפשר לאף גורם להפוך את השכונה לזירה המסכנת את חיי התושבים וילדיהם".

החסימה אתמול איננה הראשונה. בשבועות האחרונים קבוצות של בודדים קיצוניים הגיעו באופן פרטי לחסום את אחד מכבישי הגישה לשכונה. בשבוע שעבר הונחה גדר, והפעם החסימה בערב שבת הייתה מאסיבית יותר. מכולות ענק - שמשמשות לרוב אתרי בניה - הונחו בגשר המחבר בין המתחם לבין דרך אם המושבות בזמן הסמוך לכניסת השבת - מה שגרר חסימה נרחבת וזעם של התושבים.

"מישהו אמר בפירוש: 'האינטרס שיהיה בלגן"

גורמים במשטרה אמרו הערב כי הם "רואים בחומרה את מעשה הבריונות וחוסר האחריות שפוגעים בחופש התנועה של התושבים. פעלנו מיידית להסיר את המכשול המסוכן מהכביש וכעת הציר פתוח לתנועת כלי רכב". אתמול במשטרה נשמעו אחרת. "גם החילונים עושים לחרדים דווקא, נוסעים בפראות ועושים חארקות. מי שנכנס ברכב דרך גשר לנדא החדש חולף על פני בתי כנסת. לחילונים יש דרך להיכנס ממקום אחר", אמר אחד הגורמים בארגון.

יעקב וידר, יו"ר האופוזיציה במועצת העיר בני ברק, אמר כי "יש לאנשים אינטרס שהעסק פה ילובה, לחלק חשוב באמת מאבק השבת וחירות התושבים. אבל פה נכנסים עוד גורמים, שהם למעשה מלהיטים את כל השטח. מצד אחד, יש בעירייה גורמים שרוצים ללבות את האש. מישהו אמר לי את זה בפירוש לפני חודשיים: 'תקשיב, האינטרס שלנו שיהיה בלגן על השבת'".

מוקדם יותר בירושלים: חסימת חרדים של אוטובוסים מהצפון ( צילום: לירן תמרי )

לדבריו, "מצד שני, יש את כל הניאו-מרקסיסטים, שיש להם גם אינטרס שיהיה פה בלגן, מלחמת דת. תשמע, אף אחד לא רוצה בעירייה שידברו על הנושא הזה של הקריסה הכלכלית. יש שם, בשכונת הסופרים, בעיה מרכזית ממש. יש שם רחובות שלא מפנים בהם את הזבל במשך שבוע. זו צורה מטורפת. צריך שיהיה להם מאבק על נושא השבת - זה משרת את שני הצדדים".

בדבריו אישר וידר כי העירייה לא פעלה בהתאם לנוהל המסודר כדי לקבוע את סגירת הרחוב. "בפועל אם רוצים לסגור רחוב, יש הליכים מסודרים של העירייה - שלא עשו אותם", אמר. "אז ההתנהלות הזו עושה הכול כדי שיהיה בלגן. אם העירייה רוצה לסגור את הרחוב - שיזמנו את התושבים, שיכנסו ועדה, שיבדקו עם הגורמים, עם גורמי הבטיחות ועם המשטרה, אם אפשר לסגור שכונה כזו, ואם כן - מאיפה אפשר להשאיר פתוח. אבל העירייה לא עושה את זה במכוון".