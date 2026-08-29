גשם חריג לעונה צפוי לפקוד היום (שבת) את ישראל, ולהימשך עד מחר בבוקר. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ובלילה הוא צפוי להתפשט גם למרכז. ייתכנו סופות רעמים, וקיים חשש קל להצפות מקומיות לאורך מישור החוף הצפוני והמרכזי.
היום יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. רוחות ערות ינשבו ברוב אזורי הארץ, ובדרום ייתכן אובך. בשירות המטאורולוגי הגדירו את הגשם הצפוי כ"נדיר לעונה ולחודש אוגוסט".
מנהל השירות המטאורולוגי, ד"ר עמיר גבעתי, הסביר אתמול כי "מערכת הגשם העוצמתית שהייתה צפויה להביא כמויות משקעים גדולות של עשרות מ״מ לישראל, בעיקר במישור החוף ובשפלה, לא תגיע ותיוותר במימי הים התיכון. אנחנו נקבל גשמים שעדיין חריגים לאוגוסט אבל בכמות קטנה מהצפוי וכאלה שלא יגרמו לשיבושים והצפות".
מחר בשעות הבוקר עדיין ייתכנו גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד צפון הנגב. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם הן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. במקביל תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. במהלך שעות הצהריים הגשמים צפויים להיפסק.
ביום שני בבוקר ייתכן טפטוף לאורך החוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל ברוב האזורים ותורגש הכבדה בעומסי החום.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 21-31, תל אביב 24-31, חיפה 25-31, צפת 21-29, קצרין 21-36, טבריה 23-36, נצרת 23-33, עפולה 22-35, בית שאן 25-39, לוד 24-33, אשדוד 24-32, עין גדי 29-41, באר שבע 22-36, מצפה רמון 22-34, אילת 31-39.