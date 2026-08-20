התקיפה השבוע בסוריה , קרוב מאוד לגבול עם טורקיה, העלתה אצל יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן חשש גדול לגבי שיקול הדעת הביטחוני של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתקופת בחירות. "נתניהו מעוניין לייצר משבר ביטחוני בגלל אינטרסים פוליטיים", הוא אומר. "אני רואה את זה לנגד עינינו. זה יכול לתת לו תירוץ לדחות את הבחירות או לשבש את הבחירות".

גולן משוכנע שלנתניהו אין קו אדום גם בשימוש בביטחון ישראל לצרכים פוליטיים ואישיים. "מי שחושב שנתניהו, סמוטריץ' ובן גביר מתכוונים לוותר על הבחירות או לקבל את תוצאות הבחירות כי הם מבינים מה זו דמוקרטיה – לא מבין עם מי יש לנו עסק. מצב ביטחוני יכול לגרום לנתניהו גם לדחות בחירות. אי-אפשר להיות תמימים יותר. אנחנו חייבים להתכונן לכך שיהיו ניסיונות לחבל בהליך הדמוקרטי ולוודא שגם אחרי תוצאות הבחירות לא יהיו סימני שאלה. הניצחון חייב להיות ברור".

גלריה יאיר גולן, השבוע. "הסיפור האמיתי הוא לא שמאל וימין. זו מערכה בין דמוקרטים לבין דיקטטורים, בין ישרים למושחתים, בין משרתים למשתמטים" ( צילום: דנה קופל )

אתה באמת חושב שנתניהו מתכנן לשבש את הבחירות בישראל? "יש חשש אמיתי מפני ניסיונות כאלה. תהליכי הדה-לגיטימציה למערכת המשפט ולוועדת הבחירות כבר החלו. הבחירות הקרובות הן מלחמת העצמאות השנייה של ישראל. אני משוכנע שנתניהו יעשה כל שביכולתו כדי לשבש את טוהר הבחירות ולערער על הלגיטימיות שלהן אם התוצאה לא תהיה לרוחו. המשימה שלנו היא להוציא כמה שיותר אנשים לקלפיות. ליצור הכרעה כל כך גדולה, ברורה וחד-משמעית שלא יהיה לאף אחד מקום לספק מה רצון הבוחר".

מה אתה חושב על רשימת הליכוד שנבחרה השבוע בפריימריז ? "אין בה שום בשורה. זו המפלגה שאחראית לטבח של 7 באוקטובר, לביזת הקופה הציבורית, להפיכה המשטרית ולריסוק מעמדה של ישראל בעולם, והיא איבדה את זכותה להוביל את המדינה. האנשים שאחראים על המחדלים שציינתי צריכים לכבוש את ספסלי האופוזיציה עם מינימום מנדטים".

אפשר מבחינתך להקים ממשלת אחדות עם הליכוד, אבל בלי נתניהו? "לא. ואני קצת מתפלא על השאלה. ישראל כ"ץ לא אחראי למחדל? לא אחראי על השחיתות, לא אחראי על הרס הנורמות הציבוריות? דודי אמסלם לא אחראי? מירי רגב לא אחראית? למה אנחנו שוללים בכזאת נונשלנטיות לגיטימציה מנתניהו ופוטרים את שותפיו שנתנו יד לזה? הדבר היחידי שנדרש מאיתנו, אנשי האופוזיציה, זה אפס פשרות בעניין הזה. מי שנתן ידו לטרור יהודי, להרס שלטון החוק ולהשתמטות החרדים, לא יהיה בממשלה הבאה".

אתה פוסל את המפלגות החרדיות, אבל אין לך בעיה לשתף פעולה עם המפלגות הערביות. בעייתי, לא? "אני בונה חלופה אמיתית. החרדים, אסור שהם יהיו בקואליציה הבאה, נקודה. כי אם הם יהיו בקואליציה הבאה, מסכת ההשתמטות וביזת הקופה הציבורית תימשך. צריך להפסיק את זה, צריך לייצר שינוי. אני לא יוצא נגד הציבור החרדי, אני יוצא בהחלט נגד המנהיגות החרדית. לעומת זאת, לא דמוקרטי ולא נכון פוליטית לפסול על הסף את כל 21 אחוזי הערבים של אזרחי מדינת ישראל ואת הנציגות שלהם.

"מנסור עבאס מוביל קו, שנתניהו היה מוכן לקבל ולשבת איתו בממשלתו. הוא היה שותף בממשלת השינוי, של בנט ושל ליברמן ושל גנץ, וכולנו יודעים שהיה שותף נאמן, שאמר בצורה מאוד ברורה, שישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי. הוא שותף לגיטימי ומועיל. להגיד שהערבים יכולים להיות גורם חיובי בכל ממשלה עתידית. זה דבר חשוב מאוד לריפוי החברה הישראלית.

"אני לא פוסל את החרדים פסילה עקרונית, אני פוסל את הפאשיסטים פסילה עקרונית. גורמים שמנסים לרסק את הדמוקרטיה ואת הבסיס שמאפשר לנו קיום משותף, שאלה הליכוד ומפלגת הציונות הדתית ומפלגת עוצמה יהודית, הם מבחינתי פסולים באופן עקרוני, מהותי והחלטי. החרדים, לטובתם ולטובת כל המדינה, לא צריכים להיות בקואליציה הזאת".

ליברמן, איזנקוט, בנט ולפיד אומרים שהם לא יצרפו מפלגה לא ציונית שתהיה האצבע ה-61 של הקואליציה. "אני מקווה שכולנו נדע בכל מציאות פוליטית עתידית להבדיל בין המצב האידילי לבין המצב האפשרי. אני לא מתבייש לומר שכדי להציל את ישראל נצרף לקואליציה הזאת מפלגה ערבית. אני מציע להפסיק לצטט את מכונת הרעל ולהפסיק לראות בכל ערבי מחבל פוטנציאלי . אני מזכיר שאותם ערבים מאיישים 40 אחוז מהסגל הרפואי בבתי החולים, הצילו חיים של פצועי צה"ל, והם שותפים שלנו בכל העשייה ובחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל.

"אין לנו עתיד אלא בשותפות. ואני אומר את זה גם ביחס לאחיי ואחיותיי החרדים. המאמץ שלכם, הפוליטיקאים החרדים, כל הזמן להגביה את החומות, לא מייצג את הציבור שלכם, שרובו ככולו רוצה יותר השתלבות בחברה הישראלית".

אנחנו עמוד השדרה

גולן נמצא בתקופה טובה מבחינה פוליטית. הוא הקים לתחייה את מפלגת העבודה, עשה חיבור עם מרצ ופעילי המחאה ומצטייר כמפלגת שמאל קלאסית הרחק מסכנת אחוז החסימה. בסקרים הוא עומד באופן עקבי על כעשרה מנדטים, אבל משוכנע שיש לו פוטנציאל של 15. יחד עם זאת, הוא נזהר לא ליפול למלכודת המועמד לראשות הממשלה. "אני מבין את כללי המשחק, אני מבין מה חלקי ומה חלקם של הדמוקרטים בכל קואליציה עתידית. אנחנו עמוד השדרה האידיאולוגי, הערכי".

אז מי ראש הממשלה הבא מבחינתך? "הסבירות הגבוהה ביותר היא שאיזנקוט יהיה ראש הממשלה. אנחנו הדמוקרטים נהיה המפלגה שתכריע מי יהיה ראש הממשלה הבא. בנט, ליברמן וגדי טוענים לכתר. כל אחד מהם יצטרך את ההמלצות שלנו בבית הנשיא, ואני אומר לך, ההמלצה שלנו היא לא for granted לאף אחד. אני רוצה שיהיה ברור: אנחנו נתמוך במי שיבטיח לבצר את ביטחונה של מדינת ישראל ואת הדמוקרטיה הישראלית. מי שיידע להבטיח את זה בצורה יותר נחרצת ויותר מעשית, אנחנו נלך איתו.

"התפקיד ההיסטורי שלנו לוודא שזו לא תהיה ממשלה של פשרות וקיפול דגלים, אלא ממשלה שלא מפחדת ממכונת הרעל ולא מפחדת לעשות את מה שצריך לעשות כדי לשמור על הדמוקרטיה. אנחנו לא ניכנס לממשלה רק כדי לספק לה רוב, אנחנו נכנסים כדי לשנות את הכיוון של ישראל".





"הם יצטרכו לבחור: תיקון עמוק של המדינה או עוד ממשלת פשרה". בנט ואיזנקוט

למרות שהוא חוטף ביקורת חריפה מהימין ואפילו משותפיו לגוש, גולן לא משדר רגשי נחיתות. הוא רואה בדמוקרטים שותפים מרכזיים. זו אולי הסיבה שיש לו יומרות גדולות ביחס לתיקים בממשלה הבאה, כדוגמת תיקי הביטחון, ביטחון הפנים, החינוך, המשפטים והתקשורת. התיאבון הזה לתיקים גורם לא מעט כאבי ראש בגוש השינוי. כאשר נשאל איזנקוט מה הוא חושב על תיק הביטחון לגולן, הוא השיב שיש מועמדים טובים ממנו לתפקיד. "אני לא אתייחס לאמירות של מועמדים אחרים בממשלה עתידית, מכיוון שאני מתנהל באופן אחראי", הוא עונה. "אני מקפיד לשמור על היכולת שלנו לעבוד אחד עם השני".

איך תשתלב מפלגת שמאל כמו הדמוקרטים עם כמה מפלגות ימין ומרכז באותה קואליציה? חתיכת כאב ראש. "אסור להתפתות לאופן שבו נתניהו קובע את הסיפור הפוליטי. אני מאוד גאה לייצג מפלגת שמאל מסורתית, אבל כשאני מסתכל קדימה, הסיפור האמיתי שונה לגמרי. זו מערכה בין דמוקרטים לבין דיקטטורים. זו מערכה בין אנשים ישרי דרך לבין מושחתים, בין ליברלים לבין לאומנים קנאים משיחיים, בין משרתים לבין משתמטים. המושגים הישנים של ימין ושמאל רק משחקים לידיו של נתניהו".

אתה יכול להרגיע את השותפים שלך לעתיד? אתה תהיה הבן גביר של ממשלת השינוי שימשוך אותה למקומות קיצוניים? "עצם ההשוואה הזאת אין לה מקום. תגיד, יש שוויון כשמהצד האחד עבריין מורשע שמונה פעמים עם 53 כתבי אישום שהשתמט משירות צבאי, ומצד השני סגן הרמטכ"ל? אין שום שוויון. אין גם שוויון בין מי שמנסה לרסק את הדמוקרטיה לבין מי שמנסה להגן על הדמוקרטיה, אין שוויון. יש טוב ויש רע , ואני שמח וגאה לייצג את כוחות הטוב בחברה הישראלית.

"בנט, ליברמן וגדי יצטרכו לבחור: תיקון עמוק של המדינה או עוד ממשלת פשרה שתשאיר את הבעיה לדור הבא. אני אהיה שותף נוח בממשלה הבאה, אבל אהיה עקשן בכל מה שקשור לתיקון והצלת הדמוקרטיה בישראל - זו המשימה שלי".

ליברמן אמר עליך: "יאיר גולן עובד במטה ההסברה של הליכוד. אנחנו מסכימים על 80 אחוז מהנושאים, אבל הוא כל יומיים מפנה לי יישובים". "אתה יכול לבדוק את ההתבטאויות שלי לאורך השנתיים האחרונות, זה פשוט לא נכון".

יש לך פה גדול. נפלת בכמה אמירות מאוד מעוררות מחלוקת. "אני מאמין גדול בכך שהתפקיד של פוליטיקאים זה לדבר אל הציבור. עוד לפני שהייתי פוליטיקאי, הקפדתי מאוד על אמירת אמת. והגיע הזמן שהשותפים שלי לא ייפלו לתכתיבים של מכונת הרעל. נתניהו ואנשיו מנסים לעשות לנו דה-לגיטימציה ולהשתיק אותנו. אנחנו הפסקנו לשתוק. אנחנו חייבים להילחם על האמת שלנו בגב זקוף וראש מורם, רק ככה מנצחים".

היה ניסיון אחרי הפריימריז של הדמוקרטים להרגיע קצת את המועמדים החדשים ברשימה, כמו נמרוד שפר, משה רדמן, גבי לסקי. אתה חושש שהם גורמים נזק לקמפיין שלכם? "אני לא יודע על מה אתה מדבר".

אזכיר לך. היו לכם שתי ישיבות סיעה, שדיברו על העניין שצריך למתן מסרים, להרגיע. "אני דיברתי על איך נכון להתנהל בקמפיין. חייבת להיות משמעת קמפיין, אין בזה שום דבר יוצא דופן. יש קו שאיתו צריך ונכון לצאת לציבור, אנחנו מפלגה גדולה, לכן טבעי שיש גם גוונים".

"הביע צער על פגיעה בחפים מפשע. למה לצטט את מכונת הרעל?". משה רדמן ( צילום: יריב כץ )

עיתונאים ואנשי ימין טענו שאחרי הפיגוע בשומרון בסוף חודש יולי רדמן שלח תנחומים גם למשפחת הקורבן וגם למשפחת התוקף. "למה שוב אתה מצטט את מכונת הרעל? מה שקורה היום ביהודה ושומרון זו השתוללות שבחלק הקיצוני יותר שלה זה פשוט טרור יהודי. אומרים את זה אלוף פיקוד מרכז והרמטכ"ל, לא אומר את זה יאיר גולן השמאלן. והטרור היהודי הזה פוגע בחפים מפשע . אז רדמן הביע צער על פגיעה בחפים מפשע, על מה אנחנו מלינים בדיוק? אנחנו עושים דה-לגיטימציה לאדם שמביע רגש אנושי בסיסי וטבעי.

"כן, יש בני אדם חפים מפשע גם בצד השני, ואסור לפגוע בהם. אבל נתניהו כופה עלינו כללי משחק שהם בלתי נורמליים, וישראל נמצאת במציאות לא נורמלית, ואנחנו צריכים היום להפסיק לרקוד לפי חלילו ולהתחיל לקבוע את הכללים".

כבר הייתה ח"כית של מרצ שעזרה בהפלת ממשלת השינוי בגלל קפריזה אישית ואגו: ג'ידא רינאוי-זועבי. איך אתה מוודא שזה לא קורה הפעם? "אני מכיר כל אחד ואחת מבין חברי וחברות הנבחרת שלי, נלחמנו כתף אל כתף במשך שלוש שנים נגד ההפיכה המשטרית ובעד שחרור החטופים. אלה אנשים שירקו דם ברחובות, שמו את החיים האישיים שלהם בצד בשביל להגן על הבית והעתיד שלנו. אני מכיר אותם באופן אישי וסומך עליהם.

"אבל אני מסתכל על הרשימות של חבריי לגוש ואני חושש. אני לא מכיר אותם ולא יודע מאיפה הם באו. האנשים שלי עברו כבר את מכונת הרעל והמשיכו להיאבק. הם לא נשברו כמו סילמן או אורבך ואני לא בטוח אם חברי הרשימות של המפלגות האחרות לא יישברו תחת הלחצים של נתניהו. אני גם חושש מההשפעה של פורום קהלת עליהם, חלק מדברים על קהלת בגאווה כאילו זה לא הגוף שעומד מאחורי הניסיון לרסק את הדמוקרטיה הישראלית".

מזהה תהליכים

דווקא בנקודה הנפיצה של יהודה ושומרון גולן טוען כי כל שותפיו מגוש השינוי מסכימים על ארבעה נושאים: החובה להילחם בטרור היהודי; השלטת סדר ברחבי איו"ש; פינוי מאחזים בלתי חוקיים; ואופק מדיני.

עם עינב צנגאוקר. "ידעתי שזה יהיה מהלך שיהיה נתון לביקורת, עשיתי אותו בגילוי לב מלא" | צילום: מוטי קמחי

"אנחנו צריכים לדבר על מהויות, והמהות היא מה שקורה היום ביהודה ושומרון. חובה להשליט שם חוק וסדר וזה כולל להקים מחדש את מחוז ש"י, שהיום הוא מחוז לא מתפקד. מה שאנחנו רואים היום זה טרור יהודי שמקבל לגיטימציה מממשלת ישראל. זה דבר שצריך לזעוק אותו, לצעוק אותו, הוא בלתי מתקבל על הדעת.

"קודם כל זו פגיעה בביטחון, כי זה מלהיט את השטח, ובסופו של דבר, כשהשטח הזה יתפוצץ – אני, בוגר האינתיפאדה הראשונה והשנייה, אומר לך – הרבה ישראלים חפים מפשע ישלמו בחייהם. מעבר לכך, זה מרסק את מעמדה של מדינת ישראל באזור ובעולם. הקשקוש הזה של 'עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב' זה נחמד כשעוסקים במיתולוגיה.

"מאידך, חובה לייצר אופק מדיני. כי בלי אופק מדיני מעשה המלחמה הוא מעשה חסר תוחלת. אני אומר את זה מעל כל במה אפשרית, וזו לא אמירה פוליטית, זו אמירה מקצועית. גם אם הייתי עכשיו לובש מדים ודרגות אלוף, הייתי אומר לך אותו דבר. המלחמות הכי מוצלחות של מדינת ישראל הן מלחמות שבהן ממשלות מימין ומשמאל ידעו לקחת את ההישגים הצבאיים ולתרגם אותם לביטחון ארוך טווח".

מה אתה אומר היום על נאום התהליכים?

"נאום התהליכים – שאני מזכיר לך שרצו להרוג אותי על הנאום הזה, כן? – מתברר היום שהוא היה נאום מאוד מתון. וכל התהליכים שהצבעתי עליהם קורים. אז כנראה שיאיר גולן מזהה תהליכים מצוין".

הנכון והלא-נכון

בשבוע שעבר נאלץ גולן להתמודד עם סיפור שפגע קשה באמינותו בעקבות ההחלטה להפר הבטחה מפורשת שנתן לעינב צנגאוקר לקבל שריון ברשימת הדמוקרטים. הוא ביקש ממנה לשמור בסוד את ההבטחה, אבל כאשר הגיע רגע האמת – חזר בו. לדבריו, מאחר שהיו פריימריז דמוקרטיים מאוד במפלגתו הוא סירב לפתוח מחדש את הרשימה ולהכניס שריונים אישיים גם אם הייתה לו הסמכות לכך.

"אני אוהב את עינב, מעריך אותה עד אין קץ וקיבלתי את ההחלטה בלב כבד מאוד", מסביר גולן. "זו הייתה החלטה מאוד מאוד קשה. ואני באמת רציתי את עינב איתנו. ואני גם מקווה שהיא תישאר איתנו. זה לא סוף פסוק. אני ממש מתכוון להילחם על כך שהיא תהיה בפעילות ציבורית גם לפני הבחירות וגם אחרי הבחירות. ואני מאוד מקווה שהיא תרצה".

בעקבות הביקורות שקיבלת חשבת שאולי טעית? "לא. ידעתי מראש שזה יהיה מהלך שיהיה נתון לביקורת, עשיתי אותו בגילוי לב מלא. ישבתי עם עינב בשיחה ודיברנו ביושר וגם בישירות, כי מה שהיה נכון בפברואר, הבנתי יותר מאוחר שהוא לא נכון".