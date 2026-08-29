אחרי יותר מעשור שבו עמדה שוממת, קבוצת משפחות חדשות שעברו לגור בקריית שמונה בחודשים האחרונים חנכו ביום חמישי ב"כיכר חרמון" בית קפה ומרכז תרבות, מתוך מטרה להחזיר אליה חיי מסחר שוקקים.
כשהמנחה של אירוע הפתיחה ביקש מהתושבים החדשים בעיר להרים ידיים - מאות ידיים הונפו באוויר. ז'קלין אלחרר (83), אמא ל-18 שעלתה לקריית שמונה ממרוקו בסוף שנות ה-50, הוזמנה לבמה כנציגת הוותיקים וקיבלה זר פרחים מאחת המשפחות שעברה לגור בעיר רק בשבוע שעבר. "היה מרגש מאוד לפגוש אותן", סיפרה. "הן נותנות אור. תחושה שמגיעות לכאן גם בשורות טובות. זה לא מובן מאליו".
מי שמוביל את יוזמת הקמת בית הקפה ומרכז התרבות המקומי הוא דני קוטן, יזם חברתי וממקימי "גרעין קריית-שמונה", שעבר בעצמו מתל-אביב לעיר ופועל לקליטת המשפחות החדשות. "אנחנו רוצים לייצר כאן מקום שמרגישים בו אחרת, מקריית שמונה. מקום של בירה, של הופעות - לא מקום לאירוע חד פעמי אלא מקום שיחזיר לפה את תנועת האנשים ויביא ליזמים ובעלי עסקים נוספים מרחב שוקק חיים לפתוח בו עסק", הוא אומר. בכיכר צה"ל הסמוכה פועלת "תנועת תרבות" שמקימה מרחב יצירה ופעילות לאמנים בתחילת דרכם.
קוטן, נשוי ואב לשניים, מסביר על ההחלטה לפתוח בית קפה דווקא בכיכר הנטושה: "עברנו לגור בקיץ שעבר וראינו שכל מי שרוצה להתנגח בעיר בא ועושה צילומים של כיכר חרמון ואומר 'איך העיר הזאת מתה, הכל פה סגור'. זה לא רק הלב של קריית-שמונה, אלא סמל של לב הגליל".
קוטן מסמן את הסטודנטים מאוניברסיטת קריית שמונה כיעד אסטרטגי. "ביקשנו להקים כאן בית קפה מעוצב שמשדר 'טופ פרימיום' עם מכונת קפה מעולה, ריהוט נוח ויפה ועיצוב חדשני". הוא מסביר כי "קריית שמונה היא עיר אונברסיטאית. אבל בשעה שמרכז העיר בבאר שבע למשל, שיש בה אוניברסיטה, הוא מרכז העניינים אליו מגיעים הסטודנטים ובו הם צורכים שירותים וחיי חברה וקהילה, אז כאן המציאות היא הפוכה והם מוצאים את כל זה דווקא בקיבוצים הקטנים בסביבה. אנחנו רוצים לייצר את המקומות האלו פה, זו תהיה עיר אוניברסיטאית נהדרת".
כדי להחיות את המרכז הנטוש, חבר בנק הפועלים אל היוזמות החדשות - באמצעות קרן "פועלים לתקומה" - והעביר תרומה של מעל חצי מיליון שקלים. לצד בית הקפה ומתחם העבודה משותף, יופקו 12 אירועי תרבות לאורך השנה תחת הכותרת 'חמישי חי בכיכר' שיכללו הופעות חיות ושוק לילה עם דוכנים של עסקים מקומיים מהעיר. "אנחנו מתרגשים שהחזון הופך למציאות, והחיים חוזרים לכיכר העיר", אמרה שרונה תרשיש, מנהלת קשרי קהילה בבנק הפועלים.
ראש עיריית קריית-שמונה, אביחי שטרן, בירך את התושבים החדשים: "בחרתם להגיע לכאן בתקופה שבה הבחירה בקריית שמונה היא לא דבר מובן מאליו. בחרתם לא רק כתובת חדשה, בחרתם קהילה".
ערב הפינוי, קריית שמונה הייתה בצמיחה ובנקודת מפנה חסרת תקדים. קרוב ל-26 אלף מתושביה פונו באוקטובר 23 עם פרוץ המלחמה ופחות מעשרת אלפים תושבים חזרו אליה עד כה. כ-40 אחוז מהעסקים שבה גם כן לא נפתחו מחדש, ואלו שנפתחו מתמודדים כעת עם הכנסות נמוכות יותר. תנועת הלקוחות הדלילה יחסית מבעבר מעכבת את שיקום המרחב העירוני ומהווה חסם לפתיחת עסקים חדשים. אל מול המציאות הזו התייצבה קבוצה של עשרות משפחות חדשות, המונות מעל ל-300 תושבים, שבחרו לעבור לעיר ולקחת חלק בהחייאתה ביחד עם התושבים המקומיים. הם לא מבקשים לשקם או להציל את העיירה אלא להיות חלק מבנייתה מחדש.
פורסם לראשונה: 00:00, 30.08.26