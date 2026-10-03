ב-2013 הגישה אמה סולקוביץ' , אז סטודנטית לאמנות באוניברסיטת קולומביה, תלונה רשמית למינהלת האוניברסיטה, ובה טענה כי נאנסה בחדר המגורים שלה בקמפוס על ידי סטודנט בשם פול נונגסר. השניים הכירו קודם לכן והיו ביניהם יחסים בהסכמה בעבר, אבל סולקוביץ' טענה כי המקרה הזה היה ללא הסכמתה ולווה באלימות, כולל חניקה. נונגסר הכחיש את ההאשמות וטען כי המפגש כולו היה בהסכמה מלאה.

גלריה אמה סולקוביץ' והמזרן

קולומביה ניהלה הליך בירור פנימי, שבסופו מצאה את נונגסר ׳לא אחראי׳ והחליטה שלא לנקוט נגדו צעדים. ערעורה של סולקוביץ' נדחה. שלוש תלונות נוספות שהוגשו נגד נונגסר על ידי סטודנטיות אחרות נדחו או בוטלו אף הן. סולקוביץ' הגישה תלונה במשטרת ניו יורק, אבל הרשויות קבעו כי אין מספיק ראיות לכתב אישום פלילי.

אז החליטה סולקוביץ' להפוך את הטראומה למיצג שהיווה גם את פרויקט הגמר שלה באמנות. בשנת הלימודים האחרונה בקולומביה, היא נשאה איתה מזרן ממגורי סטודנטים לכל מקום שאליו הלכה בקמפוס. המזרן נועד להמחיש באופן פיזי את משקל הטראומה שקורבנות תקיפה מינית נאלצים לשאת מדי יום.

לפני טקס סיום לימודיה ב-2015, ביקשה האוניברסיטה מסולקוביץ' לא להביא את המזרן, אבל היא סירבה ועלתה לבמה כשהיא מלווה בחברים שנשאו אותו איתה. שנתיים אחר כך הגיעה קולומביה לפשרה כספית עם פול נונגסר, ופרסמה הודעה שמביעה צער על ״הנזק שנגרם למוניטין שלו״. סולקוביץ' לא קיבלה דבר מהאוניברסיטה.

תקיפות מיניות בקמפוסים ברחבי ארה״ב הן מגפה ארוכת שנים שמעולם לא נפתרה. אוניברסיטת קורנל הפכה השבוע לנקודה הלוהטת העכשוויות , אבל היא רק עוד לבנה בקיר של מוסדות עילית, מנגנונים פוליטיים וחברה אמריקנית באופן כללי שמגוננת על נאשמים בתקיפות מיניות נגד נשים.

אוניברסיטת קורנל בניו יורק. הסערה התורנית ( Lauren Petracca, REUTERS )

המספרים מדהימים ממש. לפי נתונים של המרכז הלאומי למשאבים בנושא אלימות מינית (NSVRC), אחת מכל חמש סטודנטיות חווה תקיפה מינית במהלך לימודיה בקולג'. כמעט 90% מהתוקפים בקמפוסים מוכרים לקורבן. אלכוהול או חומרים אחרים מעורבים בכ-70% ממקרי התקיפה המדווחים, ולעיתים קרובות התוקפים משתמשים בהם באופן מכוון כדי להביא את הקורבן למצב של חוסר יכולת להתנגד, וכמובן חוסר יכולת להסכים.

יותר מ-90% ממקרי התקיפה המינית בקמפוסים אינם מדווחים לרשויות אכיפת החוק או לגורמים המוסמכים באוניברסיטה בשל פחד, סטיגמה חברתית או חוסר תקווה שמשהו ייעשה. בקורנל לבדה הוגשו בין 2018 ל-2024 יותר מ-1,200 דיווחים ותלונות על תקיפות מיניות, ולפי תחקיר של USA Today, האוניברסיטה הגישה אישומים משמעתיים רק ב-162 מקרים. מבין 51 הסטודנטים שהוחלט כי היו אשמים, רק 14 מקרים הסתיימו בהשעייה ורק שבעה מקרים הסתיימו בהרחקה לצמיתות מהאוניברסיטה.

כמו בתחומים רבים אחרים, גם כאן יש השפעה משמעותית לרוחות שנושבות מוושינגטון. בחצי הראשון של העשור הקודם, נראה היה כי חלה התקדמות משמעותית בהתייחסות האוניברסיטאות לנושא. ב-2011 שלח ממשל אובמה תזכורת למוסדות להשכלה גבוהה שלפיה חוק Title IX (טייטל 9) - חוק מהפכני מ-1972 שאוסר אפליה על רקע מגדרי בכל מוסד חינוכי המקבל מימון פדרלי - מחייב אותם לטפל באלימות מינית והורה להם להגביר את חקירותיהם. מכללות ואוניברסיטאות הגיבו במאמצים חינוכיים משמעותיים ובחיזוק משרדי Title IX שלהן, והאווירה הובילה ליותר דיווחים ויותר נשים שנחשפו.

מאידך, המבקרים טענו כי ההנחיות מתקופת אובמה הלכו רחוק מדי. ממשל טראמפ הראשון ביטל את ההנחיות הללו ב-2017, ממשל ביידן החזיר אותן - וממשל טראמפ ביטל אותן שוב, במקרה או לא, דווקא השבוע.

דיון באלימות מינית בקורנל. "קבוצות של נערים וגברים יוצרות לעיתים קרובות קשרים חברתיים סביב השפלה וניצול של נשים" ( Matt Rourke, AP Photo/Matt Rourke )

״בחברה ששוררת בה שנאת נשים עמוקה, קבוצות של נערים וגברים יוצרות לעיתים קרובות קשרים חברתיים סביב השפלה וניצול של נשים", כתבה השבוע ב"ניו יורק מגזין" קייט מאן, פרופ' לפילוסופיה באוניברסיטת קורנל. ״כפרופ' בקורנל, פגשתי במשרדי קורבנות רבים מספור שחלקו איתי את חוויותיהם בנוגע לתקיפה והטרדה מינית. רבות מן הנשים אפילו לא ניסו לדווח על כך למשטרה או לאוניברסיטה, ואצל אלו שכן עשו זאת - החוויות והתוצאות היו לעיתים רחוקות חיוביות“.

במקרה של 'ג‘יין דו', שטוענת כבר שנתיים כי נאנסה בידי שבעה סטודנטים מקורנל, התובע המחוזי לא הגיש כתב אישום לאחר שהסתמך על החקירה שביצעה משטרת הקמפוס. החוקרים אפילו לא שוחחו עם הגברים המעורבים. האוניברסיטה אפשרה לחמישה משבעת הסטודנטים להשלים את לימודיהם ולסיים את התואר. במקביל, 'ג‘יין דו' נאלצה לעזוב את קורנל ובקשתה לקבל החזר על שכר הלימוד - כדי שתוכל לעבור לאוניברסיטה אחרת - נדחתה. רק התביעה שהגישה בשבוע שעבר נגד האוניברסיטה הביאה לפתיחת החקירה מחדש ולהחזרת נושא התקיפות המיניות בקמפוסים לכותרות הראשיות.