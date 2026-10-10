זה רגע של שפל לקהילה הבינלאומית. היא מוכיחה שאין תחתית לבור העוינות, הצביעות והגזענות נגד ישראל. כאשר מופעי העוינות הללו מגיעים מגופי האו"ם למיניהם, שבהם יש רוב אוטומטי של מדינות חשוכות – התוצאות ידועות מראש. כך, למשל, בין השנים 2015 ל-2026, העצרת הכללית של האו"ם אימצה 187 החלטות נגד ישראל לעומת 90 החלטות נגד כל שאר מדינות העולם.

נאווי פילאי ( צילום: רויטרס )

בין כל גופי האו"ם, מועצת זכויות האדם היא ככל הנראה הגוף הפעיל ביותר. זה הגוף שממנה את ועדות החקירה, שרובן עוסקות בישראל. וכעניין של קבע, כל מי שזוכה לחברות בוועדה כזאת, ששכר מכובד ומעמד בצידה, חייב לעבור תנאי סף של עוינות תהומית לישראל.

אחת מכוכבות הגופים הללו היא נאווי פילאי . מועצת זכויות האדם מינתה אותה לראשות הוועדה שבדקה את המצב בשטחים ובישראל. ב-22 בספטמבר 2024 הגישה הוועדה דוח של 28 עמודים לעצרת הכללית של האו"ם. ישראל מוזכרת בדוח 277 פעמים. כמה פעמים מוזכר החמאס? אפס. גם המילה טרור לא מופיעה בדוח.

נציגי זכויות האדם בגופי האו"ם, שמגיעים מתימן, סודן, איראן וצפון קוריאה, ראו כי טוב ומינו את פילאי לעמוד בראשות ועדה נוספת, שבמארס 2025 הגישה דוח תחת הכותרת, תחזיקו טוב: "מעבר ליכולת הסיבולת האנושית: השימוש השיטתי של ישראל באלימות מינית, אלימות הקשורה לרבייה וצורות אחרות של אלימות מבוססת מגדר מאז 7 באוקטובר 2023". כך נראה דוח על אלימות מינית שנכתב בידי הסנגורים של עברייני המין.

רוב המדינות הדמוקרטיות, ייאמר הפעם לזכותן, לא תמכו בהקמת הוועדות הללו, משום שהן ידעו שהמסקנות של פילאי נכתבו מראש. הייתה להן סיבה טובה: היא חתמה בעבר על עצומה שקוראת ל"סנקציות נגד מדינת האפרטהייד ישראל"

רוב המדינות הדמוקרטיות, ייאמר הפעם לזכותן, לא תמכו בהקמת הוועדות הללו, משום שהן ידעו שהמסקנות של פילאי נכתבו מראש. הייתה להן סיבה טובה: היא חתמה בעבר על עצומה שקוראת ל"סנקציות נגד מדינת האפרטהייד ישראל".

ארגון UN Watch, בהובלת הילל נוייר, מפעל אנרגיה אדיר של איש אחד, הפעיל לחץ לסילוקה של פילאי מהאו"ם, ופרסם דוח מפורט על עלילותיה. הלחץ הוביל להתפטרות של פילאי ושני חברים נוספים מהוועדה הקבועה לבדיקת המצב בשטחים. אבל פילאי לא נחה. היא סיפקה עוד דוח, בספטמבר 2025, שכולו עלילת דם, על כך שישראל ביצעה רצח עם.

פילאי לא לבד בזירה הבינלאומית. ריצ'רד פאלק, הדַווח הקודם של מועצת זכויות האדם, והדווחית הנוכחית, פרנצ'סקה אלבנז, ניצבים יחד איתה ועם רבים אחרים על במת השנאה והקלון. ועדיין, אין לפילאי הרבה מתחרים בכל מה שקשור לעוינות לישראל, מדינה שהיא מתנגדת לעצם קיומה.

צילום: אביגיל עוזי

מה שמטריד יותר הוא שפילאי לא זכתה בפרס נובל לשלום למרות שהיא אחוזה בשנאה תהומית לישראל. היא נבחרה דווקא משום שהעוינות לישראל היא חלק מרכזי בעבודתה. וגם עכשיו, כשפילאי מכהנת כשופטת זמנית בעניין מיאנמר בבית הדין הבינלאומי לצדק (ICJ), היא מנסה לשנות ולהרחיב את הכללים בנוגע לעבירת הג'נוסייד כדי לסלול את הדרך להרשעת ישראל.