בכירי חמאס העבירו לישראל מסר חריג, חסר תקדים בבוטות ובישירות שלו, ולפיו ארגון הטרור ערוך לבצע שוב מתקפה נגד ישראל כדוגמת מתקפת 7 באוקטובר 2023 – וכי הוא עשוי לפעול בכל מקום שהדבר יתאפשר לו: בתוך מדינת ישראל, ביהודה ושומרון וגם בחו"ל.
המסר הועבר למתאם ההומניטרי של האו"ם, ד"ר ראמיז אלאקבארוב, מפי בכירי חמאס שנפגשו איתו בשבוע שעבר במשרדו ברצועה – וביקשו שיעביר את המסר הזה למדינת ישראל.
הבכירים טענו באוזני אלאקבארוב כי פעילות צה"ל ברצועת עזה, הזזת הקו הצהוב וביטול הבחירות בידי הרש"פ, מובילים לאובדן שליטתו של חמאס בשטח – והם אינם מוכנים להשלים עם המשך מצב זה.
אלאקבארוב נפגש אתמול עם מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, והעביר לו את המסר של ראשי חמאס. בישראל אומרים כי מדובר במסר איום חריג, שלא הועבר בעבר ברמת הבוטות והישירות. מסמך שמפרט את המסר המאיים של ראשי חמאס למדינת ישראל הועבר לעדכון דחוף של הדרג המדיני והביטחוני.
הדברים משקפים את הלחץ שבו נמצא חמאס, כאשר ישראל מגבירה את הלחץ הצבאי בתקופה האחרונה עם שורה ארוכה של חיסולים של פעילי נוחבה ובכירים ברצועה. במקביל, כפי שהוזכר, אבו מאזן ביטל את הבחירות ברשות הפלסטינית שתוכננו ל-28 בנובמבר.
חמאס נדרש על ידי מועצת השלום והמתווכות להתפרק מנשקו, אך בישראל מעריכים שהוא לא יסכים להתפרק מנשקו וינסה לעשות תרגילים כדי למשוך זמן. במקביל, ישראל מסרבת בינתיים לאפשר לוועדה הטכנוקרטית להיכנס לעזה וגם לא לכוח השיטור הפלסטיני.
במקביל, מאחורי הקלעים חמאס נמצא במצוקה כלכלית חריפה. לארגון הטרור נחוצים כ-90 מיליון שקלים מדי חודש רק כדי להמשיך לשלם משכורות לפעיליו (לפי הערכות במערכת הביטחון, מדובר על כ-30 אלף פעילים בשטחי הרצועה, החל מפקידים ומחבלים “זוטרים” ועד לאנשי הזרוע הצבאית, שמקבלים כל אחד כ-3,000 שקל בחודש) – ואת האשמה הוא מטיל כמובן על ישראל.
פורסם לראשונה: 00:02, 22.10.26