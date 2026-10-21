– וכי הוא עשוי לפעול בכל מקום שהדבר יתאפשר לו: בתוך מדינת ישראל, ביהודה ושומרון וגם בחו"ל.

– וכי הוא עשוי לפעול בכל מקום שהדבר יתאפשר לו: בתוך מדינת ישראל, ביהודה ושומרון וגם בחו"ל.

בכירי חמאס העבירו לישראל מסר חריג, חסר תקדים בבוטות ובישירות שלו, ולפיו ארגון הטרור ערוך לבצע שוב מתקפה נגד ישראל כדוגמת מתקפת

בכירי חמאס העבירו לישראל מסר חריג, חסר תקדים בבוטות ובישירות שלו, ולפיו ארגון הטרור ערוך לבצע שוב מתקפה נגד ישראל כדוגמת מתקפת

המסר הועבר למתאם ההומניטרי של האו"ם, ד"ר ראמיז אלאקבארוב, מפי בכירי חמאס שנפגשו איתו בשבוע שעבר במשרדו ברצועה – וביקשו שיעביר את המסר הזה למדינת ישראל.

המסר הועבר למתאם ההומניטרי של האו"ם, ד"ר ראמיז אלאקבארוב, מפי בכירי חמאס שנפגשו איתו בשבוע שעבר במשרדו ברצועה – וביקשו שיעביר את המסר הזה למדינת ישראל.

המסר הועבר למתאם ההומניטרי של האו"ם, ד"ר ראמיז אלאקבארוב, מפי בכירי חמאס שנפגשו איתו בשבוע שעבר במשרדו ברצועה – וביקשו שיעביר את המסר הזה למדינת ישראל.

, מובילים לאובדן שליטתו של חמאס בשטח – והם אינם מוכנים להשלים עם המשך מצב זה.

, מובילים לאובדן שליטתו של חמאס בשטח – והם אינם מוכנים להשלים עם המשך מצב זה.