14 משפחות נרגשות הגיעו אתמול ליישוב החדש נאות הרים באיזור בנימין, שעתיד להיות ביתן. אבל עבור בני הזוג דביר ודנה שנרב, המעמד היה מרגש שבעתיים. "עבורי החיבור למקום הזה נושא עמו קשר דם פיזי עמוק", מספר דביר, אחד התושבים החדשים.

לפני קצת יותר משבע שנים, ביום שישי, יצאו הוא, אביו ואחותו רנה בת ה-17 לטיול במעין דני הסמוך. כשהגיעו נ תקלו במטען חבלה עוצמתי , שהטמינה במקום חוליית מחבלים. "אחותי רנה נרצחה באותו הרגע, אבי נפצע קל ואני נפצעתי קשה. אבא שלי ישר עשה לי חוסם עורקים עם הציצית שלו, עד שפינו אותי במסוק לבית החולים הדסה עין כרם".

גלריה דביר שנרב ביישוב החדש ( צילום: מיכל גלעדי )

רנה שנרב ז"ל ( באדיבות המשפחה )

השיקום היה ארוך אבל דביר לא נשבר, התגייס לצבא לחיל המודיעין ויצא לקצונה. כיום הוא עובד בתנועת הנוער בני עקיבא כמנהל תוכנית של"ף המשלבת תלמידי י"ב בעיירות פיתוח.

מאז הפיגוע הרצחני לא הצליח לחזור לנסוע על הכבישים באזור ולהתקרב למקום. "המשפחה שלי המשיכה להגיע ולטייל באזור אבל אצלי זה היה יותר מורכב", הוא מספר. "הייתי בצד של הפציעה, הכאב והשכול, והיה לי קשה אפילו לנסוע בכבישים המובילים לשם. כל התחושות והמשקעים הצטברו סביב האירוע במעיין וסביב גוש טלמונים כולו".

לפני כמה חודשים הממשלה אישרה את הקמתם והסדרתם של 104 יישובים ביהודה ושומרון . כמעט מדי שבוע מתקיים טקס עלייה ליישוב. אתמול התקיים טקס העלייה של 14 המשפחות הראשונות ליישוב נאות הרים, שנמצא במרחב שבין נווה צוף לנחליאל במועצה האזורית בנימין.

כאשר שמעו על היישוב החדש שיוקם באזור, הבינו בני הזוג שנרב שהם רוצים להיות חלק מגרעין ההקמה. "ההחלטה לעבור ליישוב היא חלק מתהליך אישי ולאומי שהמדינה עברה בשנים האחרונות. אנחנו לא נסגרים או נסוגים אחרי אירוע קשה אלא מתרחבים, בונים וגדלים" אומר דביר. "בכפר הסמוך אלינו מתגוררים 5,000 תושבים ורק ממנו יצאו 15 מחבלים. אנחנו לא מגיעים לגור כאן בגלל הנוף היפה והמחיר לקראוון, אלא כי יש הבנה שצריכים לעשות דברים בשטח, להראות נוכחות".

"עולים מתוך כוח". דביר ודנה שנרב ( צילום: מיכל גלעדי )

העלייה אתמול ליישוב נאות הרים נעשתה ביום ה-30 לרצח נתנאל שקרון ז"ל ב פיגוע במעיין בנבה הסמוך. הקמת היישוב קודמה עוד לפני הפיגוע, והעיתוי מעניק למעמד משמעות נוספת של נחישות, צמיחה והמשך החיים לצד הכאב.

"כיום, מי שמסתובב באזור המעיינות מרגיש אווירה בטוחה בהרבה, למרות שלצערנו עדיין יש פיגועים וסכנות. כמו שקרה גם לאחרונה בפיגוע בו נרצח נתי שקרון", אומר דביר. "בעבר, כשהיו מקימים יישובים, היו עולים מתוך חשש ופחד. היום אנחנו עולים מתוך כוח. הצבא ששולט באזור בצורה חזקה, המועצה האזורית שמלווה אותנו בכל צעד. ויש עוד גורמים ששותפים למסע שאנחנו עושים".

הוריו של דביר ומשפחתו התרגשו מהחלטת הזוג הצעיר לבנות את ביתם דווקא במקום הזה. דביר מרגיש שהצעד הזה הוא גם בזכותם. "ההורים שלי והמשפחה כולה נרגשים מאוד מהצעד הזה והכווינו אותנו אליו. עבורי, אין דבר חזק יותר מלגעת בעשייה בשטח ולהרחיב את ההתיישבות באזור".