המסר של ליברמן לשותפיו בגוש היה שאם איזנקוט יצליח להביא את יהדות התורה לממשלה – גם תנועת ש"ס תצטרף בהמשך. הנחת העבודה היא, כי אם בנימין נתניהו לא יכהן כראש הממשלה וגוש השינוי יבטיח קואליציה יציבה, גם ש"ס תצטרף לממשלה.

המסר של ליברמן לשותפיו בגוש היה שאם איזנקוט יצליח להביא את יהדות התורה לממשלה – גם תנועת ש"ס תצטרף בהמשך. הנחת העבודה היא, כי אם בנימין נתניהו לא יכהן כראש הממשלה וגוש השינוי יבטיח קואליציה יציבה, גם ש"ס תצטרף לממשלה.

המסר של ליברמן לשותפיו בגוש היה שאם איזנקוט יצליח להביא את יהדות התורה לממשלה – גם תנועת ש"ס תצטרף בהמשך. הנחת העבודה היא, כי אם בנימין נתניהו לא יכהן כראש הממשלה וגוש השינוי יבטיח קואליציה יציבה, גם ש"ס תצטרף לממשלה.

כך או כך, במפלגות גוש השינוי מתקשים להתמודד עם שיבוש התוכניות במידה שהחרדים יצטרפו לממשלה. מפלגות הדמוקרטים, ישראל ביתנו, ישר! וביחד הובילו בקמפיין הבחירות שיח ליברלי ולעיתים אנטי-חרדי והציגו תוכניות מרחיקות לכת בנושאי דת ומדינה. הערכה היא, כי המפלגות יצטרכו לוותר על חלק משמעותי מהאג'נדה בנושאי דת ומדינה כדי לשתף את החרדים בממשלה.

כך או כך, במפלגות גוש השינוי מתקשים להתמודד עם שיבוש התוכניות במידה שהחרדים יצטרפו לממשלה. מפלגות הדמוקרטים, ישראל ביתנו, ישר! וביחד הובילו בקמפיין הבחירות שיח ליברלי ולעיתים אנטי-חרדי והציגו תוכניות מרחיקות לכת בנושאי דת ומדינה. הערכה היא, כי המפלגות יצטרכו לוותר על חלק משמעותי מהאג'נדה בנושאי דת ומדינה כדי לשתף את החרדים בממשלה.

כך או כך, במפלגות גוש השינוי מתקשים להתמודד עם שיבוש התוכניות במידה שהחרדים יצטרפו לממשלה. מפלגות הדמוקרטים, ישראל ביתנו, ישר! וביחד הובילו בקמפיין הבחירות שיח ליברלי ולעיתים אנטי-חרדי והציגו תוכניות מרחיקות לכת בנושאי דת ומדינה. הערכה היא, כי המפלגות יצטרכו לוותר על חלק משמעותי מהאג'נדה בנושאי דת ומדינה כדי לשתף את החרדים בממשלה.

כך, לדוגמה, בדמוקרטים הבטיחו להעביר חוקים בנושאים כמו תחבורה ציבורית בשבת, נישואים אזרחיים, ביטול הפרדה מגדרית באקדמיה ועוד. "יש עוד דרך ארוכה עד שתהיה ממשלה עם החרדים ולכן בשלב הזה אנחנו ממשיכים כרגיל", אמר גורם בדמוקרטים. בתוך כך, גורמים בסביבתו של נתניהו העבירו מסרים לאיזנקוט, שלפיהם אם ייפתח שיח על הקמת ממשלת אחדות נתניהו והליכוד,

כך, לדוגמה, בדמוקרטים הבטיחו להעביר חוקים בנושאים כמו תחבורה ציבורית בשבת, נישואים אזרחיים, ביטול הפרדה מגדרית באקדמיה ועוד. "יש עוד דרך ארוכה עד שתהיה ממשלה עם החרדים ולכן בשלב הזה אנחנו ממשיכים כרגיל", אמר גורם בדמוקרטים. בתוך כך, גורמים בסביבתו של נתניהו העבירו מסרים לאיזנקוט, שלפיהם אם ייפתח שיח על הקמת ממשלת אחדות נתניהו והליכוד,