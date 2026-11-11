בכיר בגוש השינוי טען אתמול (רביעי) כי ישנה "התקדמות חיובית" במגעים הראשוניים שמתקיימים בין יו"ר מפלגת ישר! והמועמד לראשות הממשלה גדי איזנקוט לבין המפלגות החרדיות. לדברי הגורם, ישנו ערוץ חשאי ודיסקרטי בין איזנקוט לחרדים וקיים שיח בין שני הצדדים במטרה לבחון שיתוף פעולה להקמת ממשלה. על-פי הערכות, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אינו מעורב במגעים הללו, על אף שנפגש אתמול עם יו"ר יהדות התורה יעקב אשר.
המסר של ליברמן לשותפיו בגוש היה שאם איזנקוט יצליח להביא את יהדות התורה לממשלה – גם תנועת ש"ס תצטרף בהמשך. הנחת העבודה היא, כי אם בנימין נתניהו לא יכהן כראש הממשלה וגוש השינוי יבטיח קואליציה יציבה, גם ש"ס תצטרף לממשלה.
כך או כך, במפלגות גוש השינוי מתקשים להתמודד עם שיבוש התוכניות במידה שהחרדים יצטרפו לממשלה. מפלגות הדמוקרטים, ישראל ביתנו, ישר! וביחד הובילו בקמפיין הבחירות שיח ליברלי ולעיתים אנטי-חרדי והציגו תוכניות מרחיקות לכת בנושאי דת ומדינה. הערכה היא, כי המפלגות יצטרכו לוותר על חלק משמעותי מהאג'נדה בנושאי דת ומדינה כדי לשתף את החרדים בממשלה.
כך, לדוגמה, בדמוקרטים הבטיחו להעביר חוקים בנושאים כמו תחבורה ציבורית בשבת, נישואים אזרחיים, ביטול הפרדה מגדרית באקדמיה ועוד. "יש עוד דרך ארוכה עד שתהיה ממשלה עם החרדים ולכן בשלב הזה אנחנו ממשיכים כרגיל", אמר גורם בדמוקרטים. בתוך כך, גורמים בסביבתו של נתניהו העבירו מסרים לאיזנקוט, שלפיהם אם ייפתח שיח על הקמת ממשלת אחדות נתניהו והליכוד, הם לא יתעקשו לצרף אליה את עוצמה יהודית.
ראש הממשלה מצדו הגביר בימים האחרונים את הקריאות לאחדות עם מפלגות גוש השינוי, ככל הנראה בעקבות ההערכה כי איזנקוט יצליח להרכיב ממשלה ויזיז את נתניהו מתפקידו. זאת למרות שלאורך הקמפיין טען נתניהו כי בכל ממשלה שיקים ישמור על שותפיו, וציין בשמם את איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'. אלא שכעת נתניהו מבין שהוא לא יכול לעמוד בהבטחה הזו אם אכן תקום ממשלת אחדות, והחל להעביר את המסרים בעניין אי צירופו של בן גביר לגוש. גורם בגוש השינוי תהה איך הדברים מסתדרים עם ההבטחה שנתן נתניהו לבן גביר, ונענה כי "גם כך יש ביקורת בינלאומית על התנהלותו של בן גביר. הוא פשוט לא יצטרף, הוא לא יהיה חלק מהממשלה".
פורסם לראשונה: 00:00, 12.11.26