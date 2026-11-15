גנדלמן הוא רק מקרה אחד מני רבים לסחבת עינויי הדין שבהליכים הפליליים בישראל. מקובל להידיין בנושא בנוגע ליעילות בתי המשפט בתיקים, אלא שהבעיה היא עוד קודם לכן, עוד לפני שתיק פלילי מגיע בכלל לבית המשפט. כך למשל, רק אתמול הודיעה המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה לבאי-כוחם של ראש עיריית פתח תקווה, רמי גרינברג וחשודים נוספים, כי

פרקליט המדינה שוקל להעמידם לדין