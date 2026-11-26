באחר צהריים אחד השבוע ביקרתי בבסיס חיל האוויר ברמת דוד. רציתי לראות איך נראית הדריכות לקראת תקיפה באיראן - נושא שכבר שבועות אינו יורד מהכותרות אצלנו וגם בעולם. אמנם ראיתי שם בדירים תת-קרקעיים מטוסי F-16 מוכנים וחמושים חלקית לתקיפה בהתרעה קצרה, אבל בשבילי הבסיס הסתובבו בעיקר אנשי ונשות צוותי קרקע בסרבלים שחורים, שחזרו בהליכה שלווה מארוחת צהריים ופיטפטו בעליזות.

שני מטוסי F-16 הסיעו באיטיות על המסלול לקראת המראה. תא"ל א', מפקד הבסיס, הסביר שהם אמורים "לשחק צד אדום", כלומר לגלם את תפקיד מטוסי האויב באימון קרב-אוויר מול מטוסי F-15 שימריאו מבסיס אחר של החיל. הקרבות יתנהלו מעל הים. לא הרחק מהם, על מסלול נוסף, סובבו הרוטורים של שני מסוקי אפאצ'י "פתן" לקראת המראה לטיסת אימונים ברמת הגולן. מרחוק נשקפו, מוארים בשמש החורפית, הגגות האדומים של הקיבוצים והמושבים של עמק יזרעאל והעיירה מגדל העמק. ריח הרפתות של בית יהושע נישא באוויר.

גלריה F-16 "ברק" על המסלול בבסיס רמת דוד. היו תקלות טכניות, גם כשהמטוסים היו מעל טהרן, אבל כולם חזרו בשלום ( צילום: דובר צה"ל )

אני מתפעל מהנוף ומודה בפני א' שאני קצת מופתע מהשקט הפסטורלי. הוא צוחק: "אתה צריך להיות כאן כשאנחנו יוצאים למבצע גדול באיראן או בלבנון. כשיצאנו למטס הפתיחה של שאגת הארי, לא היית יכול לשמוע את עצמך. כשעשרות מטוסים ממריאים בזה אחר זה ממסלולי הבסיס הרעש מחריד".

שעה בין התקיפות

תחת פיקודו פועלות שלוש טייסות קרב של מטוסי F-16, רובם מדגם ברק, כלומר מטוסי F-16 מהדגם הראשון שהגיעו לארץ בשנות ה-80, מטוסים בני 40 ו-30 שנה שחלקם טסו שלוש-ארבע פעמים ביום לאיראן. המטוסים היו טסים חמש שעות הלוך, חמש שעות חזור, כולל תקיפה בשטח איראן. כשחזרו, בדקו צוותי הקרקע את המטוס ביסודיות, תיקנו תקלות קלות – נזילה פה, בורג רופף שם – ואז חימשו מחדש. כל התהליך הזה על הקרקע נמשך כשעה שבסופה המטוס המריא לאיראן עם טייס אחר.

מטוסים שהגיעו למכסת שעות הטיסה שהוגדרה כקריטית הוצאו מהמערך ועברו בבסיס, תוך כדי המלחמה, בדק יסודי שבו פירקו את המטוס כמעט לגורמים, החליפו חלקים ומערכות והרכיבו אותו מחדש. ההקפדה על מצבם הטכני של המטוסים היא שאיפשרה את ההישג בקנה המידה הבינלאומי שרשם חיל האוויר באיראן. היו תקלות טכניות, גם כשהמטוסים היו מעל טהרן, אבל כולם חזרו בשלום לנחיתה בשטח ישראל. מערך החילוץ וההצלה של החיל נשאר כמעט ללא עבודה. את הפלא הזה מייחס מפקד הבסיס בעיקר לפעולת צוותי הקרקע, שהכינו את המטוסים וטיפלו בהם במסירות ובמקצועיות בין הגיחות - לעיתים תחת אש, תוך כדי מטחי טילים.

תא"ל א' יוצא מהקוקפיט. לא התאפק והשתתף ב־ 20 גיחות לאיראן כטייס מהמניין ( צילום: דובר צה"ל )

האיראנים ירו מספר טילים על הבסיס במהלך שאגת הארי. כולם יורטו, אלא ששבר יירוט אחד פגע באזור התחזוקה של אחת הטייסות, שם נפגעו כמה סככות שהיה מאופסן בהן ציוד טכני לא קריטי. ראיתי כמה גגות אזבסט שעפו, חלונות זכוכית שנופצו, אבל בסך הכל הנזק היה כמעט אפסי. א' מספר שכך היה גם בבסיסים אחרים של חיל האוויר, כולל בבסיס נבטים בדרום, שהאיראנים שיגרו לעברו מאות טילים בליסטיים – אבל שום מטוס, מאגר חימושים או מתקן חשוב לא נפגעו. כך גם הטייסים וצוותי הקרקע שהיו במבנים ממוגנים. אחרי עם כלביא ביוני 2025 האיראנים למדו כנראה שהם לא מצליחים להסב נזק ממשי לבסיסי חיל האוויר ולמתקנים חשובים של צה"ל ומערכת הביטחון, ולכן בשאגת הארי התמקדו בעורף האזרחי של ישראל במטרה לגרום אבידות והרס מקסימליים.

בכל מקרה הבסיס ערוך ומוכן לספוג מתקפה, החל מתקיפות רחפני סיב אופטי מלבנון ועד טילים בליסטיים כבדים מאיראן: מקלטים, מיגוניות וכמובן דירים תת-קרקעיים למטוסים ובונקרים לאחסון חימושים. זה לא אומר שלא ייגרם נזק, אבל הבסיס ימשיך לתפקד גם אם יתפוצצו טילים בשטחו, כפי שהוכח הלכה למעשה במבצעים הקודמים באיראן ובלבנון. זוהי משימתו העיקרית של מפקד הבסיס, אבל א', טייס קרב ותיק, מתוודה שלא יכול היה לעמוד בפיתוי וטס בעצמו ב-20 גיחות לאיראן כטייס קרב מן השורה תחת פיקוד אנשיו.

המסוקים עולים (ועולים)

במפקדה של אחת מטייסות ה-F-16 א' לוחץ ידיים ומתחבק עם כמה טייסים, שאת כולם הוא מכיר בשמם. כך גם עם אנשי צוותי הקרקע, ללא הבדל דרגה ותפקיד. הקרבה וחוסר הדיסטנס שלא ראיתי כמותם בחיל האוויר לפני המלחמה נובעים מהפעולה של כל האנשים האלה יחד תחת אש. אחרי הסתחבקות קצרה חילופי הדברים הופכים ענייניים, ממוקדים במשימה.

בשאגת הארי, אומר א', חיל האוויר הגיע לשיא יכולתו לא רק מבחינת היכולת לשגר מטוסים מיושנים, בני עשרות שנים, לפעילות עוצמתית ואינטנסיבית באיראן, אלא גם ברמת הטייסים. טייסים שלא ישנו שלוש יממות רצוף, לא איבדו את החדות והכשירות שלהם והמשיכו לצאת לגיחות ארוכות באיראן, לפעמים פעמיים ביממה, לפעמים בעזרת תכשירים רפואיים ממריצים שאיפשרו להם לתפקד.

תרגיל תדלוק של חיל האוויר לפני כשבועיים:

״מתחבר, מוכן לניתוק, שיהיה בהצלחה במשימה" - קולות הקשר של הטייסים בדרך לתקיפה באיראן ( צילום: דובר צה"ל )

א' מספר שבדרך לביצוע המשימה הטייסים דרוכים לקראת הפתעות במרחב האווירי של סוריה ועיראק ובוודאי מעל איראן, לעיתים יש גם תדלוק באוויר עם מטוס תדלוק אמריקאי שמחייב זהירות וערנות שיא, אבל הדרך חזרה, כשהם יוצאים מטווח סוללות ההגנה האווירית האיראנית, היא די מונוטונית. כדי להפיג את השיעמום החלו הטייסים להכין חידונים שאותם ניהלו זה עם זה בקשר תוך כדי טיסה חזרה מאיראן. הטרנד זכה להצלחה גדולה עד שמפקדי הטייסות החליטו לעשות סוף לפעילות החברתית הזו באוויר.

בסוף ספטמבר המרחב האווירי של עיראק הפך הרבה פחות בטוח, לאחר שהאמריקאים עזבו רשמית את המדינה שבשטחה פועלות כמה מיליציות שיעיות שנאמנות לאיראן, ובראשן "כתאייב חיזבאללה בעיראק". לפי פרסומים בתקשורת הערבית, לאחרונה ציידה איראן את המיליציה הזו בטילי כתף נגד מטוסים, ואיכשהו גם חיזבאללה הלבנוני קיבל אמצעים נגד מטוסים, טילים בעיקר. לכן הטיסה בשמי עיראק נעשתה מאתגרת בחודשים האחרונים וגם פעולה בלבנון מחייבת כיום תכנון קפדני והתנהלות זהירה.

בחיל האוויר קיימת הגדרה פורמלית של רמת הסיכון שטייס רשאי לקחת בשטח אויב על מנת לבצע משימה שהוטלה עליו. מפקד החיל הוא שמגדיר אישית את רמות הסיכון בהתאם לערכיות המשימה. למשל, תקיפה שתכליתה למנוע שיגור טילים מדויקים לעבר העורף הישראלי מוגדרת כמשימה ברמת סיכון גבוהה; משמע, הטייס יתקוף גם אם נשקף לו סיכון שייפגע תוך כדי ביצוע. בחיל האוויר האמריקאי והישראלי נהוגות שלוש רמות סיכון כאלה, שמוגדרות מראש לטייסים לפני כל משימה.

חיל האוויר לקח ללב, ובעיקר להיגיון המבצעי, את לקחי 7 באוקטובר. באותו יום נורא, או אפילו כמה ימים אחריו, כוח רדואן של חיזבאללה היה ערוך מעל ומתחת לקרקע באזור הגבול להסתער לתוך ישראל ואסד וצבאו שלטו עדיין בסוריה. מטוסי קרב של חיל האוויר, גם מרמת דוד, הוזנקו באותן ימים למשימות "אמנעה", כפי שהן מכונות בעגה הצבאית (פעולות שנועדו לעכב או למנוע הגעת תגבורות, כוחות ואספקה אל קווי האויב הקדמיים), אבל בעוטף עזה מסוקי הקרב היו כלי הטיס היחידים שהסבו אבידות ועצרו חלק לפחות מהמתקפה לשטח ישראל.

מעבר טייסת "מגע הקסם" לרמת דוד. ארכיון ( צילום: דובר צה"ל )

על פי התחקירים, 300 מקרב הבוזזים, האנסים והחוטפים העזתים נהרגו באש מסוקי שני דגמי האפאצ'י, ה"פתן" וה"שרף", שבאו מבסיס רמון. הבעיה הייתה שלמסוקים ולמטה חיל האוויר לא הייתה תמונת מצב, וגם כמעט שלא הכוונה מהקרקע, לכן נהרגה בשוגג גם חטופה אחת, אפרת כ"ץ ז"ל, מאש אחד המסוקים. אבל בגבולות בצפון ובצפון-מזרח לא היו זמינים מסוקי קרב שיעצרו את גדודי רדואן אם נסראללה היה מחליט לשלוח אותם לתוך שטח ישראל.

החיל עומל קשה כדי לתקן את הכשלים והפרצות שנתגלעו ב-7 באוקטובר. אחד המהלכים הראשונים היה לפצל את כוח מסוקי הקרב שלו, שהיו מרוכזים עד אז בעיקר בדרום, ולהעביר טייסת אפאצ'י, "פתן", לבסיס רמת דוד כדי שיהיו זמינים על הגבולות. מסוקי הקרב, עם התותחים וטילי ההלפייר שלהם, יעילים לא רק נגד שריון ולוחמים על הקרקע, אלא גם לבלימת גלים של כלי רכב "רכים" – טנדרים, אופנועים וטרקטורונים מהסוגים שחמאס השתמש בהם כדי לפשוט במהירות לדרום ישראל ודאעש כבש באמצעותם שטחים נרחבים בעיראק ובסוריה. הם גם כלי כמעט אידיאלי ליירוט כטב"מים. מסוקי האפאצ'י שהוצבו ברמת דוד כבר הפילו במלחמה הנוכחית עשרות כטב"מים תוקפים ששוגרו מאיראן, מעיראק ומתימן והם מהווים נדבך הגנה והתקפה חשוב במקרה של הסלמה מחודשת עם איראן.

העברת טייסת מסוקי הקרב לרמת דוד חייבה את חיל האוויר לפצל את מערכי התחזוקה של המסוקים ולהעביר לצפון אנשי תחזוקה וטייסים שעד עכשיו נמצאו כולם בדרום והתגוררו שם יחד עם משפחותיהם. לצורך כך, נדרשו תמריצים לאנשי התחזוקה שהסכימו לעבור וכן לגייס ולהכשיר אנשים חדשים בצפון. כתוצאה מכך העלות של פיצול מערך מסוקי הקרב מסתכמת בעשרות רבות של מיליוני שקלים ומפקד הטייסת נאלץ להשקיע זמן ומשאבים רבים בהסדרת מערך התחזוקה של ה"פתנים".

מיליונים רבים נוספים מוציא החיל על הגנת הבסיס מפני רחפנים מונחי סיב אופטי RPV. רחפנים אלה כבר הסבו אבידות לכוחותינו בשטח לבנון, וצפוי שחיזבאללה ישתמש בהם באינטנסיביות בסבב ההסלמה הבא. לצה"ל אין עדיין מענה יעיל לאיום הזה. יש אמצעים שנמצאים בפיתוח מואץ, אבל בינתיים צריך להשתמש באמצעים הגנתיים, כמו רשתות שלוכדות את הרחפן לפני שהוא מתפוצץ על מטרתו. באוקראינה הוכח שרחפנים אלה, שאי-אפשר לשבש את מעופם באמצעים אלקטרוניים, מסוגלים להגיע גם לטווחים של 60 קילומטר ויותר. לכן, תיאורטית לפחות, בסיס רמת דוד, שנמצא כ-45 ק"מ מהגבול, חשוף בינתיים לפגיעתם הרעה של הרחפנים האלה, מה שמחייב תהליך התמגנות מהיר ואינטנסיבי, שנמצא כעת בעיצומו ועולה המון כסף.

ויכוח, פה ושם

תוך כדי הסיור בבסיס אני מנסה להבין אם קרבות הבוץ הפוליטיים המתנהלים כעת בירושלים ובתל-אביב משפיעים על הנעשה כאן; אם הוויכוח בין מי שחותר לפעול מיד באיראן לבין מי שטוענים שלא נחוץ למהר מתנהל גם בין אלו שיסתכנו ויעשו את המלאכה. מתברר שכן, יש דיבורים וויכוחים פה ושם, אבל לא מעבר לזה. ייתכן שזה נובע מכך שהאנשים כאן עסוקים ואולי מפני שהם נותנים אמון בפיקוד הבכיר של חיל האוויר וצה"ל שלא יורידו עליהם פקודה לא מוצדקת או כזו שדגל שחור מתנוסס מעליה.