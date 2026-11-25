נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (בין שלישי לרביעי) בריאיון ל"ניו יורק פוסט" כי המימון למלחמה ב איראן מובטח עד לסוף חודש ינואר, והודה כי האפשרויות הצבאיות שעומדות בפניו עלולות להצטמצם בעקבות העברת השליטה בקונגרס לידי הדמוקרטים - אחרי המפלה של הרפובליקנים בבחירות האמצע . לצד זאת, התייחס טראמפ לפער בין מטרות המלחמה של ישראל לאלו של ארה"ב - והבהיר כי הפלת משטר האייתוללות אינה יעד מבחינתו, אף שלדבריו מדובר בתרחיש אפשרי.

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בריאיון, שנערך בחדר הסגלגל בבית הלבן, תקף טראמפ את חברי הקונגרס הדמוקרטים שמאיימים להביא לסיום המערכה נגד איראן. "הם ייקחו ניצחון מוחלט ויהפכו אותו להפסד", אמר. "תראו, הצי שלהם איננו, חיל האוויר שלהם איננו, מערכות ההגנה האווירית שלהם - הכול איננו. המנהיגים שלהם אינם. אם הדמוקרטים יעשו את זה, הם פשוט יהפכו ניצחון להפסד".

"אני לא יודע איך הם יכולים לעשות את זה מבחינה פוליטית, כי ניצחנו. אנחנו יכולים לסיים את המלחמה הזאת מתי שנרצה", הוסיף הנשיא. כשנשאל אם חלון הזמן שבו הוא יכול להורות על תקיפות ללא מגבלות נוספות הולך ומצטמצם, השיב: "קשה לי להאמין שהם ייקחו ניצחון ויהפכו אותו להפסד, כי זה מה שיקרה. אבל כן, פחות או יותר עד סוף ינואר יש לנו מימון".

דבריו של טראמפ מגיעים על רקע הלחץ שמפעילה ישראל על הממשל האמריקני לחידוש התקיפות באיראן, בין היתר בשל החשש מהתפתחות יכולות הנשק הכימי של טהרן . בימים האחרונים אמר טראמפ כי הוא אינו ממהר לקבל החלטה בנוגע לאיראן, וכי יבחן את ההתפתחויות לאחר תחילת השנה החדשה.

"הפלת המשטר? כנראה אפשרי, אבל לא המטרה שלי" ( צילום: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters )

טראמפ פתח במלחמה נגד איראן בחודש פברואר, אז העריך כי היא תימשך כארבעה שבועות. באפריל נכנסה לתוקף הפסקת אש, וביוני חתמו הצדדים על מזכר הבנות שנועד להביא לסיום העימות, אך הוא קרס כעבור כמה שבועות בעקבות תקיפות איראניות נגד אוניות מסחר. מוקדם יותר החודש טען טראמפ כי המלחמה למעשה הסתיימה מבחינה צבאית, אך הבהיר כי בכוונתו להמשיך במצור על נמלי איראן כדי לאלץ את טהרן להגיע להסכם גרעין.

שנשאל בריאיון על השאיפה הישראלית להביא להפלת משטר האייתוללות, השיב טראמפ כי הדבר "כנראה אפשרי", אך הדגיש כי זו אינה מטרתו. "אני רק לא רוצה שיהיה להם נשק גרעיני. מעולם לא הייתי בעד או נגד שינוי המשטר. זה מעולם לא היה קריטריון מבחינתי", אמר. אין זו הפעם הראשונה שבה טראמפ מבהיר כי הפלת משטר האייתוללות אינה יעד מבחינתו: רק בשבת האחרונה, בריאיון ל"פוקס ניוז", אמר כי מעולם לא ייחס חשיבות רבה לזהות המשטר באיראן. לאורך המלחמה השמיע הנשיא מסרים סותרים בנושא: עם פתיחתה קרא לאזרחי איראן להשתלט על ממשלתם, אך בנאום לאומה באפריל הבהיר כי שינוי המשטר לא היה ממטרות המלחמה.

טראמפ התייחס גם ל הודעתה של איראן השבוע על כוונתה לתבוע מארה"ב פיצויים בגין התקיפה על בית הספר לבנות בעיר מינאב שבדרום המדינה, ביום הראשון של מבצע "שאגת הארי", שבה נהרגו יותר מ-150 בני אדם - רובם ילדים, לפי הרשויות האיראניות. הנשיא השיב כי גם הוא מעוניין בפיצויים על קורבנות הפעולות האיראניות לאורך השנים, וטען כי המשטר בטהרן הרג 75 אלף מפגינים בשבעת החודשים האחרונים. "אם הם רוצים לשחק במשחק הפיצויים, אנחנו מנצחים", אמר טראמפ, והוסיף: "המלחמה הזאת התחילה ב-1979. אני לא התחלתי אותה, אבל הייתי הנשיא היחיד שהיה מוכן לפעול. המלחמה הזאת התחילה ב-1979. זה הרבה זמן".

"מכתבי האהבה" לקים והצחוק על זלנסקי

בריאיון התייחס טראמפ גם למתיחות עם צפון קוריאה, ואמר כי חילופי "מכתבי האהבה" בינו לבין שליט המדינה קים ג'ונג און, שאפיינו את כהונתו הראשונה בבית הלבן, עשויים להתחדש באופן מיידי. טראמפ הכחיש כי קים מתעלם מניסיונותיו ליצור עימו קשר, בעקבות דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" שלפיו מכתב ששלח לשליט צפון קוריאה הוחזר מבלי שנפתח על ידי נציג פיונגיאנג באו"ם.

קים ג'ונג און. "הוא לא התעלם ממני" ( צילום: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS )

"זה יכול להתחדש מיד. זה פשוט לא קורה כרגע", אמר טראמפ על ההתכתבות עם קים. הוא הודה כי השניים לא התכתבו לאחרונה, אך טען כי היחסים ביניהם נותרו טובים. כשנשאל אם קים דחה את ניסיונותיו ליצור קשר לקראת ביקורו באסיה בשבוע שעבר, השיב: "לא, הוא לא התעלם. יגיע הזמן שבו ניפגש. זה פשוט לא היה הזמן המתאים".

הנשיא האמריקני אף פרץ בצחוק כשנשאל על דבריו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, שלפיהם צוות המשא ומתן האמריקני מעוניין להגיע להסכם שלום בין קייב למוסקבה עד ינואר. "מי אמר את זה?", שאל טראמפ בעודו מחליף מבטים עם אחד מיועציו הבכירים בחדר. "מה הוא רוצה שאעשה?".