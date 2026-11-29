ככל שמזג שיפוטי נמדד ביכולת להפגין ריסון, להימנע מוויכוח ציבורי ולדבר אך ורק באמצעות פסקי דין והחלטות שיפוטיות, קשה להתעלם מהמתח שבין סטנדרט זה לבין פועלו של ההרכב במשפט נתניהו, המתקשה לנהל את אולם המשפט ולחתור לסיום ההליך. "הודעת הביניים" החריגה ביחס לאישומים אינה רק מעוררת שורה ארוכה של קשיים, אלא

מעידה על המבוי הסתום