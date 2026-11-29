עוד בטרם מגיע מועמד לשיפוט בפני הוועדה לבחירת שופטים, הוא נדרש לעבור שורה ארוכה של הליכי הערכה ובדיקה הבוחנים לא רק את ידיעותיו במקצוע, אלא גם תכונות אופי ומנהיגות: מזג שיפוטי, איפוק, שיקול דעת, יכולת הכלה, עצמאות מחשבתית, עמידה בלחצים והיכולת לשמור על אמון הציבור גם בסוגיות רגישות ושנויות במחלוקת.
ככל שמזג שיפוטי נמדד ביכולת להפגין ריסון, להימנע מוויכוח ציבורי ולדבר אך ורק באמצעות פסקי דין והחלטות שיפוטיות, קשה להתעלם מהמתח שבין סטנדרט זה לבין פועלו של ההרכב במשפט נתניהו, המתקשה לנהל את אולם המשפט ולחתור לסיום ההליך. "הודעת הביניים" החריגה ביחס לאישומים אינה רק מעוררת שורה ארוכה של קשיים, אלא מעידה על המבוי הסתום שאליו הכניס עצמו ההרכב ועל כך שגיבושו של פסק דין בנסיבות שנוצרו הפך כמעט למשימה בלתי אפשרית.
אחרי שנים כה רבות ומחירים אדירים ששילמה החברה בגינו, לא מעט לאור קמפיין הגוועלד כנגד מערכת אכיפת החוק, הציבור זכאי לקבל הכרעה כתובה ומנומקת, גם אם התוצאה תהיה זיכוי (זולת תיק 1000, שם סיכויי ההרשעה מסתמנים כגבוהים). זיכוי בבית המשפט המחוזי, ככל שיינתן, הוא תוצאה משפטית הכפופה ממילא לביקורת שיפוטית בידי ערכאת הערעור; וזיכוי עשוי גם לכלול מסקנה ציבורית וערכית. בית המשפט רשאי למשל לקבוע כי הרף הפלילי הנדרש להרשעה לא הורם מעבר לספק סביר, ובד בבד לציין שהתנהלותו של הנאשם חרגה מהסטנדרט המצופה מנושא משרה ציבורית בכירה ועוררה קושי נורמטיבי משמעותי. גם לקביעה כזו יש ערך ציבורי רב. זו מאפשרת להבחין בין אחריות פלילית לבין אחריות ציבורית, ומונעת את הרושם כי קריסתה של עבירה פלילית שקולה בהכרח להכשרה מלאה של ההתנהלות שנבחנה.
"הודעת הביניים" החריגה ביחס לאישומים אינה רק מעוררת שורה ארוכה של קשיים, אלא מעידה על המבוי הסתום שאליו הכניס עצמו ההרכב
הדברים נכונים שבעתיים, מקום בו ניצבות סוגיות יסוד הנוגעות ליחסי הון-שלטון, למערכת היחסים שבין כלי תקשורת לבין ההנהגה וכללי המותר והאסור בהקשר זה. משכך, ראוי שהכרעת הדין לא תסתפק במענה לשאלת האשם הפלילי, אלא תקבע אמות מידה שתסייענה לבסס את טוהר המידות, אמון הציבור במוסדות השלטון ותקינות הממשל. מאותה סיבה בדיוק, אין משמעות הדבר שהתביעה חייבת להתעקש על הרשעה, אלא שעליה לאפשר לבית המשפט למלא את תפקידו ולהכריע במחלוקות העובדתיות והמשפטיות. ויתור על הכרעה בשלב זה יותיר שאלות יסוד כרוניות ללא מענה.
מכל מקום, קריאתו של נשיא המדינה להתדיינות בין הניצים במשכנו פוגשת את האינטרס הציבורי לסיומו של ההליך בהסדר מוסכם, בין אם בדרך של עסקת טיעון ובין אם באמצעות חנינה מידתית. אלא שגם אז, הסדר מטעמי אינטרס ציבורי אינו שקול לזיכוי, ופשרה דיונית אינה שקולה לקביעה כי התנהלות שנדונה הייתה ראויה או תקינה - וגם על כך על הנשיא לתת את הדעת בבואו להפעיל את שיקול הדעת הרחב הנתון בידיו בעניין. בהתנהלות נכונה ומדודה, המשלבת בין הצורך הציבורי לסיום ההליך לבין החובה לחדד את הנורמות שעליהן נשענים שלטון החוק ותקינות הממשל, ייתכן ונוצר לראשונה מרחב הסכמה אפשרי בין הצדדים. צדק אינו יכול להסתפק בלחישה, קריצה או קיצור דרך; צדק חייב להיעשות, להיראות ולהיכתב - שכן מעל לכל אדם ניצב שלטון החוק.