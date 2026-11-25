כתבי אישום הוגשו נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים ב-2019, אך הפרשה החלה עוד בשנתיים שקדמו לה, והיא טרם הסתיימה. אחרי כמעט עשור, היום (רביעי) בדיון חריג שנמשך רק 10 דקות השופטים המליצו ליועמ"שית גלי בהרב-מיארה לשקול מחדש את המשך ההליכים. אלו ההתרחשויות המרכזיות במשפט נתניהו.
2 בינואר 2017 - נתניהו נחקר לראשונה באזהרה
נתניהו נחקר לראשונה במעון ראש הממשלה בירושלים, בחשד לקבלת טובות הנאה בתיקים 1000 ו-2000. החקירה ארכה כ-5 שעות, ובסיומה מסר היועץ המשפטי לממשלה דאז אביחי מנדלבליט בהודעה מיוחדת כי "הטענות אשר הובילו בסופו של יום להחלטה על קיום חקירה באזהרה עלו במסגרת הבדיקה אך לפני כשלושה חודשים כחשדות ראשוניים, ומאז נעשתה עבודה מאומצת של משטרת ישראל לברר את טיבן ולתמוך אותן בראיות. במהלך החודש האחרון נאספו ראיות ששינו את המצב הראייתי בהקשר זה".
4 באוגוסט 2017 - ארי הרו הופך לעד מדינה
ראש הסגל בלשכת רה"מ לשעבר ארי הרו, שהקליט את השיחות בין נתניהו לנוני מוזס העומדות במוקד תיק 2000, חותם על הסכם עד מדינה. ביום חתימת ההסכם פורט כי בתמורה לעדותו נגד נתניהו, הרו יורשע בהפרת אמונים, ישלם קנס של 700 אלף שקלים וירצה עבודות שירות למשך חצי שנה - במקום עונש מאסר.
בהודעת דוברת המשטרה נמסר אז כי ההסדר נחתם באישורו של מנדלבליט ופרקליט המדינה דאז שי ניצן. "העד ימסור את כל המידע שברשותו שעיקרו הוצג לתביעה. מנגד, תסכים המדינה כי במסגרת תיק נפרד שבו נחקר העד כחשוד ובכוונת המדינה להעמידו לדין, העד יודה בעבירות המיוחסות לו ויורשע בעבירות מרמה והפרת אמונים".
13 בפברואר 2018 - המלצה להעמיד את נתניהו לדין
המשטרה מודיעה לנתניהו כי היא ממליצה להעמידו לדין בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים בשני תיקי החקירה שבהם הוא מעורב - תיק 1000 ותיק 2000. בנוסף, המשטרה המליצה להעמיד לדין את המיליארדר ארנון מילצ'ן בגין מתן שוחד ואת נוני מוזס בגין הצעת שוחד.
במשטרה מסרו אז: "'תיק 1000' עסק בחשד לכאורה לביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים על ידי נתניהו, בכל הנוגע למערכת יחסיו עם איש העסקים ארנון מילצ'ן ואיש העסקים האוסטרלי ג'יימס פאקר. 'תיק 2000' עסק בחשד לכאורה לביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים על ידי ראש הממשלה ועל ידי מו"ל עיתון 'ידיעות אחרונות' ובעל השליטה בעיתון מר ארנון (נוני) מוזס, בכל הנוגע למערכת יחסים ביניהם סביב בלימת התעצמותו של עיתון 'ישראל היום' באמצעות חקיקה ודרכים אחרות. החשדות חייבו חקירה מורכבת ומאומצת, שבוצעה על ידי צוות החקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, בליווי הדוק של פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה".
18 בפברואר 2018 - חקירת תיק 4000 נחשפת
חקירת תיק 4000 הופכת לגלויה, והמשטרה עוצרת כמה בכירים ומקורבים לנתניהו, בהם בעלי בזק שאול אלוביץ', מנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר וניר חפץ, ששימש כיועץ וכדובר עבור נתניהו ורעייתו שרה.
20 בפברואר - פילבר הופך לעד מדינה
מנכ"ל משרד התקשורת המושעה פילבר חותם על הסכם עד מדינה המבטיח כי לא יישלח לכלא. הוא הסביר אז: "מישהו שיחק לי מעל הראש. לא ידעתי שזה מה שקורה מאחורי גבי בכל הקשור לפרגון באתר וואלה. אפשר להתווכח עם העדות שמסרתי ברשות לניירות ערך אם מדובר במהלך מקצועי טוב או לא, אבל כאן זה כבר סיפור אחר". הוא הוסיף כי לא קיבל שום טובת הנאה. "תמרנו אותי", טען.
2 במרץ 2018 - חפץ מצטרף להרו ופילבר
ניר חפץ חותם על הסכם עד מדינה בתיק 4000 ומצטרף בכך לארי הרו ושלמה פילבר. חפץ קיבל חסינות מלאה במסגרת ההסכם, שהבטיח כי לא יישלח לכלא ולא ישלם קנס. בין היתר, הוסכם כי חפץ יעביר למשטרה מסרונים, וכחלק מתהליך החתימה מסר חפץ "עדות ניקיון" - כל המידע שידוע לו, מבלי שהדבר יכול לשמש כחומר מפליל נגדו.
במקביל לחתימת הסכם עד המדינה עם חפץ, נתניהו נחקר לראשונה באזהרה בתיק 4000. חוקרי המשטרה והרשות לניירות ערך חקרו במשך כחמש שעות את נתניהו, כשבמקביל הגיעה רעייתו שרה למשרדי להב 433 בלוד כדי למסור עדות בתיק בזק - ואז הפכה החקירה לחקירה באזהרה.
2 בדצמבר 2018 - חקירת תיק 4000 מסתיימת
המשטרה והרשות לניירות ערך מודיעות כי סיימו את חקירת תיק 4000, ומוסרות כי התגבשה תשתית ראייתית להעמיד לדין את נתניהו בגין עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים.
27 בפברואר 2019 - אישום, בכפוף לשימוע
היועמ"ש מנדלבליט מעביר לפרקליטיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו את הסעיפים שבהם יואשם בכפוף לשימוע. בהמשך פרסם מנדלבליט את הכרעתו - יותר משנתיים לאחר פתיחת החקירה.
21 בנובמבר 2019 – ההחלטה הסופית
לאחר השימוע, מנדלבליט מודיע על החלטתו הסופית להעמיד את נתניהו לדין בשלושת התיקים: נתניהו הואשם במרמה והפרת אמונים בתיק 1000 (תיק המתנות), בעבירת מרמה והפרת אמונים בתיק 2000 (שיחות נתניהו-מוזס) ובשוחד, מרמה והפרת אמונים בתיק 4000 (פרשת בזק-וואלה).
עם פרסום החלטתו, מנדלבליט מסר הצהרה מיוחדת במשרד המשפטים, שבה אמר בין היתר: "זהו יום קשה ועצוב. היום הודעתי לבאי כוחו של ראש הממשלה על החלטתי להעמידו לדין בכתב אישום הכולל שלושה אישומים. יום שבו היועמ"ש מחליט על כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן בגין עבירות חמורות הוא יום קשה ועצוב מבחינת הציבור בישראל - ומבחינתי באופן אישי".
8 בפברואר 2021 - נתניהו כופר באישומים בביהמ"ש
נתניהו מתייצב בבית המשפט המחוזי בירושלים, ויחד עם הנאשמים האחרים בתיקי האלפים - שאול ואיריס אלוביץ' ונוני מוזס - מודיע כי הוא כופר בכל האישומים המיוחסים לו.
4 באפריל 2021 - שלב ההוכחות נפתח
שלב ההוכחות במשפט נפתח. התובעת ליאת בן ארי נושאת את נאום הפתיחה, ועד התביעה הראשון, מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, מתחיל להעיד. בן ארי האשימה בנאומה את נתניהו בניסיון "לסחור" בכוחו השלטוני. נתניהו עזב בתום נאומה את האולם, לאחר שקיבל מהשופטים פטור מנוכחות במהלך עדותו של ישועה.
22 בנובמבר 2021 - חפץ מתחיל להעיד
עד המדינה ניר חפץ עולה לראשונה לדוכן העדים. עדותו של דוברו לשעבר של נתניהו התמקדה באותו יום בתיק 4000. הוא טען בעדותו בין היתר כי נתניהו הרבה לעסוק בעניינים תקשורתיים, "לפחות" כמו בענייני ביטחון. לדבריו, כשנושאים שקשורים למשפחתו התפרסמו בתקשורת, נתניהו הושבת מעבודתו למשך שעות. חפץ העיד גם על האופן שבו הוחלף גלעד ארדן בתפקידו כשר התקשורת בנתניהו עצמו - וטען כי ההחלטה התקבלה בהתייעצויות של נתניהו עם בני משפחתו, בהם בנו יאיר.
ינואר 2022 - מו"מ על הסדר טיעון
בתחילת 2022 נחשף כי מתנהל משא ומתן חשאי בין סנגורי נתניהו ליועמ"ש מנדלבליט בניסיון לגבש הסדר טיעון, אך המגעים כושלים. במשרד המשפטים הבהירו אז כי נתניהו לא פנה באופן רשמי למנדלבליט בבקשה להיכנס למשא ומתן ולסכם את פרטי העסקה.
23 במרץ - פילבר משנה גרסה
פילבר מעיד לראשונה במשפט בתיק 4000, ומציג גרסה הפוכה מזו שמסר במשטרה לאחר שחתם על הסכם עד מדינה. הפרקליטות ביקשה אז לחקור את פילבר כעד עוין. הבקשה סורבה, אך השופטים אפשרו למדינה לחקור את פילבר בחקירה נגדית.
בנוסף, סנגורי נתניהו מצליחים להפיל את קו "פגישת ההנחיה" שהציגה המדינה, שלפיו הנחה נתניהו את פילבר להיטיב עם אלוביץ'.
5 ביולי 2022 - עדותה של הדס קליין
הדס קליין, העוזרת האישית של ארנון מילצ'ן, מתחילה להעיד בתיק 1000. קליין העידה במשך 6 שעות, שבמהלכן סיפרה בין היתר על הסיגרים שקיבל נתניהו ועל השמפניות שדרשה רעייתו שרה. היא אמרה בין היתר: "שרה לא אחת נכנסה לבית של פאקר בקיסריה ולקחה בעצמה. זאת הייתה התנהלות שגרתית".
29 במאי 2023 - היועמ"שית מסרבת לגישור
היועמ"שית גלי בהרב-מיארה מודיעה לסנגורי נתניהו כי היא מתנגדת לגישור פלילי במשפט. לפני פסח באותה שנה נערכו דיונים שנועדו לקבוע את סדר העדים במשפט, ובאחד מהם, עו"ד ז'ק חן, שמייצג בתיק 4000 את אלוביץ', הציע אפשרות של גישור. השופט עודד שחם הציע לצדדים לבדוק את האפשרות ופרקליטי נתניהו לא התנגדו, אך לבסוף היועמ"שית הביעה את התנגדותה וסתמה את הגולל על האפשרות.
29 ביוני 2023 - השופטים מתריעים על קשיים בתיק 4000
שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, שדנים בתיקיו הפליליים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מפרסמים לאחר הסכמת הצדדים "תיאור תמציתי" של השיחה שקיימו על סעיף השוחד בתיק 4000 - שאותו ביקשו להסיר בשל "קשיים בביסוס העבירות".
בתיאור שפורסם נכתב: "לצדדים נמסרה, בפתח הדברים, עמדה לפיה קיימים קשיים בביסוס עבירות השוחד שבאישום הראשון בכתב האישום. על רקע קשיים אלה, הוצע כי המדינה תשקול לחזור בה מעבירות השוחד באישום זה. עניין זה היה הסיבה היחידה לזימון הצדדים לישיבה". הנימוק של "טובת המדינה", כך נכתב, עלה במהלך "שיח קצר עם באי כוח הצדדים. בסופו צוין הצורך בסיום המשפט (לטובת העניין והמדינה). הדברים נאמרו ללא קשר לאופן סיום המשפט וללא קשר לתוצאת המשפט".
10 בדצמבר 2024 - נתניהו מעיד לראשונה
חמש שנים לאחר הגשת כתב האישום נגדו נתניהו מתייצב ליום העדות הראשון שלו במשפט תיקי האלפים שבו הוא מואשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים. השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם האזינו בפעם הראשונה מקרוב לגרסה של ראש הממשלה אל מול סעיפי האישום המיוחסים לו.
30 בנובמבר 2025 - נתניהו מבקש חנינה
נתניהו מגיש לנשיא המדינה יצחק הרצוג בקשת חנינה באמצעות פרקליטו, עו״ד עמית חדד. בקשת החנינה כוללת 14 עמודים, לצד הנספחים ובהם כתב האישום. בסרטון שפרסם אז לנוכח הבקשה הדרמטית, אמר נתניהו: "המשך המשפט קורע אותנו מבפנים". הנשיא הרצוג מציע הידברות בין התביעה להגנה, אך נתניהו אינו משיב להצעה.
24 ביוני 2026 - עדות נתניהו מסתיימת
שנה וחצי אחרי שהחלה - 98 דיונים, שרובם קוצרו או בוטלו - מסתיימת עדותו של נתניהו באולם הממוגן בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
29 ביוני 2026 - השופטים חוזרים על המלצתם בתיק 4000
שלוש שנים בדיוק לאחר ששופטי בית המשפט המחוזי בירושלים אמרו שהציעו למדינה "לשקול לחזור בה מהאישום בשוחד" בתיק 4000, ולאחר סיום החקירה הנגדית של נתניהו, השופטים שוב הודיעו: "אחרי חקירתו הנגדית של ראש הממשלה עמדתנו מיום 29.6.23 בעינה עומדת".
25 בנובמבר 2026 - היועמ"שית מתייצבת בבית המשפט
היועמ"שית גלי בהרב-מיארה מתייצבת בבית המשפט המחוזי בירושלים. השופטים מוסרים לה את הערכתם העדכנית ביחס לשלושת האישומים ומציעים לבחון מחדש את המשך ההליך. השופטת רבקה פרידמן פלדמן קובעת כי ישנו סיכוי נמוך להרשעה בתיקים 4000 ו-2000 (פרשת נתניהו - מוזס). בנוגע לתיק 1000 (תיק המתנות) אמרה השופטת לבהרב מיארה כי ניתן להגיע להסכמות וכי יש "לחתור לסיום המשפט".