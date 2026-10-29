בנוגע למעצר הפעילים ברע"מ אמרו במשטרה שהם אמנם חוקרים זאת, אין אינדיקציות משמעותיות - והצפי הוא שגם תיק זה ייסגר. נזכיר, כי בלילה שלפני פתיחת הקלפיות הודיעה המשטרה על מעצר

שלושה חשודים בשוחד בחירות בנגב