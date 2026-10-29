במשטרה שוללים את טענות הליכוד ל"גניבת בחירות": בהודעה רשמית מטעם המשטרה נמסר כי "יום הבחירות עבר עם מיעוט אירועים חריגים בתחום טוהר הבחירות, גם בהשוואה לבחירות הקודמות. יודגש כי אין כל תימוכין חקירתי או מודיעיני, לטענות נשוא פנייתכם".
ההודעה הועברה לאחר שבליכוד פרסמו אתמול האשמה חמורה נגד ערביי ישראל, וטענו כי "הבחירות נגנבו על ידי מפלגות ערביות שתומכות בטרור ובחיסול המדינה היהודית באמצעות עבירות פליליות חמורות של שוחד, איומים, אלימות, זיופים ושימוש בתוכנות אסורות להמרצת מצביעים".
בצל קמפיין הדה-לגיטימציה נגד שותפות עם הערבים, בהודעת הליכוד נכתב כי "המפלגה מעבירה למשטרה, לשב״כ ולוועדת הבחירות מאות עדויות וראיות על גניבת בחירות בקלפיות ערביות רבות - אלפי מעטפות עם כסף מזומן ופתקי רע״ם, איומים ואלימות כלפי חברי הקלפי, ריבוי מצביעים מאחורי הפרגוד, הצבעות בזהות כפולה, פערים בין מספר המעטפות למספר המצביעים, שימוש בתוכנות המרצה אסורות ועוד. אנו דורשים מהמשטרה ומהשב"כ חקירה יסודית".
על כך אמר גורם במשטרה כי "אנחנו לא מכירים אירועים חריגים הנוגעים לטוהר הבחירות. למעשה במערכת הבחירות הנוכחית חלה ירידה של כמעט 40% במספר האירועים הקשורים לטוהר הבחירות בהשוואה למערכת הקודמת".
בנוגע למעצר הפעילים ברע"מ אמרו במשטרה שהם אמנם חוקרים זאת, אין אינדיקציות משמעותיות - והצפי הוא שגם תיק זה ייסגר. נזכיר, כי בלילה שלפני פתיחת הקלפיות הודיעה המשטרה על מעצר שלושה חשודים בשוחד בחירות בנגב. על פי ההודעה בביתם של החשודים אותרו מעטפות עם עשרות אלפי שקלים במזומן, שנועדו לכאורה לשוחד בחירות עבור הצבעות למפלגת רע"מ. אחד החשודים טען כי הכספים במעטפות נועדו לתרומות למשפחות נזקקות מטעם התנועה האיסלאמית.
בהצהרה במהלך יום הבחירות במרכז השליטה של ועדת הבחירות המרכזית הבהיר ראש השב"כ דוד זיני כי הבחירות תקינות. "הבחירות בישראל בטוחות, תקינות ומפוקחות בצורה מעוררת השראה", אמר. "יש אתגרים ויש מי שמנסים לפגוע - אבל בהובלת השופט סולברג ומשטרת ישראל - אנחנו מצליחים".