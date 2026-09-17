הוועדה אישרה אז את הצעת עו"ד אילן בומבך, שייצג את הליכוד והוביל את המאבק לשימוש באפליקציה. אלא שעם אישורה, המתנגדים להחלטה קיבלו את הרשות לשוב ולעתור נגדה - והם ניצלו את זכותם. בעקבות העתירה הדיון מבג"ץ עבר מ

דיון בנוגע לסמכות מקבל ההחלטה