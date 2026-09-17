בג"ץ קבע הערב (חמישי) כי המפלגות לא יוכלו להשתמש באלקטור, או לעקוב אחר מצביעים בבחירות בכל דרך אחרת. בכך הפך בית המשפט את החלטת ועדת הבחירות המרכזית. חוות הדעת העיקרית נכתבה על ידי השופטת יעל וילנר, ואליה הצטרפו בהסכמה השופטים אלכס שטיין וחאלד כבוב.
השימוש באלקטור מאפשר למפלגות להבין מי מהמצביעים הפוטנציאליים לא מימש את זכותו - ולפעול להמריצו להצביע. הלכה למעשה, המפלגות יכולות לקבל דיווחים מתוך הקלפי מי עדיין לא הצביע, ולפנות אליהם כדי שייצאו לעשות זאת. יש לציין כי בג"ץ פסל שימוש בכל אמצעי להעברת הדיווח ביום הבחירות, ולא רק את השימוש באפליקציית אלקטור.
השופטת וילנר קבעה כי הפרקטיקה שבה מפלגות מקבלות דיווחים ביום הבחירות אינה חוקית. זאת, הן בשל העדר הסמכה חוקית לנהוג לפיה, אשר נדרשת מכוח עיקרון חוקיות המנהל; הן בשל הפגיעה בזכות לפרטיות הכרוכה בהעברת המידע האמור – ובאופן ספציפי, בשל הפרת האיסור הקבוע בסעיף 2(9) לחוק הגנת הפרטיות. כמו כן, נקבע כי ועדת הבחירות המרכזית אינה מוסמכת לאשר לנציגי המפלגות בקלפיות לנהוג בהתאם לפרקטיקה הנדונה בהיעדרה של הסמכה חוקית, ברורה ומפורשת, לתת אישור כאמור.
האישור לשימוש באפליקציית האלקטור, שכעת כאמור בוטל, ניתן בתחילת השבוע שעבר. אז קבעה ועדת הבחירות המרכזית כי ניתן יהיה להשתמש בה ביום הבחירות לאחר דיון ארוך, שהסתיים ברוב של 19 קולות בעד השימוש ו-11 קולות נגד.
הוועדה אישרה אז את הצעת עו"ד אילן בומבך, שייצג את הליכוד והוביל את המאבק לשימוש באפליקציה. אלא שעם אישורה, המתנגדים להחלטה קיבלו את הרשות לשוב ולעתור נגדה - והם ניצלו את זכותם. בעקבות העתירה הדיון מבג"ץ עבר מדיון בנוגע לסמכות מקבל ההחלטה, כפי שכבר התקיים בתחילת החודש, אל עצם תוכנה בשאלה האם השימוש בדיווח על אזרחים שאינם בוחרים הוא אינו חוקי. בנוגע לכך אמרה בדיון הקודם השופטת וילנר כי "יש רגליים לטענה שזו פגיעה בפרטיות. אדם לא רוצה שידעו אם הצביע או לא הצביע בבחירות. זו חדירה לאוטונומיה שלו, למרחב הפרטי שלו".
בדיון הקודם בבג"ץ אמר מייצג הליכוד עו"ד בומבך כי "ביטול השימוש באפליקציית אלקטור ערב הבחירות זה ממש פיגוע עבור הליכוד". השופטת וילנר הגיבה "לעשות שימוש במילה הזאת?", והוסיפה: "אני לא אוהבת את השימוש במילה פיגוע בהקשרים כאלה כלכליים". בהמשך הדיון עו"ד בומבך תיקן ואמר "זה מסב נזק אדיר לליכוד. השופט סולברג יו"ר ועדת הבחירות קבע שאפשר להתיר בחקיקה. אבל אנחנו כבר בתוך הבחירות, הכנסת לא יכולה להתכנס לחוקק".
בהמשך הדיון שאל השופט כבוב: "גם מפלגות אחרות כמו ש"ס למשל משתמשות באלקטור, אם הנזק כה גדול מדוע הן לא הצטרפו לעמדת הליכוד?". בומבך השיב: "כנראה שהם סומכים עליי. בכל זאת יש הבדל, השימוש של הליכוד הוא ארוך בשנים, זו אפליקציה עם מאגר שהם עבדו עליו הרבה מאוד והשקיעו במאגר הזה ובאפליקציה משאבים רבים".
בתגובה להחלטת בג"ץ, שר המשפטים יריב לוין טען כי מדובר בהחלטה פוליטית וכי השופטים חוששים מהשלמת המהפכה המשפטית: "שופטי בג"ץ יודעים שהבחירות הן על השאלה מי ימנה עשרה שופטי עליון בממשלה הבאה - אני כשר המשפטים בממשלת נתניהו או שר המשפטים בממשלת יאיר גולן-עבאס-טיבי. הם מנסים לעצור את גלגלי השינוי שהחל, ולמנוע מאיתנו להשלים את הרפורמה. מבחינתם, כל האמצעים כשרים כדי להטות את תוצאות הבחירות. בצעד נואש, הם משנים את כללי המשחק תוך כדי משחק, בניגוד לכל קביעותיהם במקרים אחרים. הם פוגעים בטוהר הבחירות וממציאים כללים חדשים שלא היו מעולם".
גם במפלגת הציונות הדתית הגיבו על ההחלטה, וכצפוי טענו כי מדובר בניסיון לפגוע בימין: "החלטת בג"ץ להפוך את החלטת ועדת הבחירות המרכזית ולאסור את השימוש באלקטור נועדה לפגוע ביכולתן של מפלגות הימין להוציא את תומכיהן לקלפיות, ובכך לנסות להפיל את שלטון הימין באמצעות התערבות בוטה בהליך הבחירות. זו בדיוק הסיבה שמדינת ישראל זקוקה לרפורמה משפטית חזקה ולימין חזק שיוביל אותה. בג"ץ לא יבחר במקום הציבור. אנחנו נגיע לכל מצביע, נוציא את המחנה הלאומי לקלפיות וננצח".