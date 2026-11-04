בצל תוצאות בחירות האמצע בארצות הברית, ששיקפו בין השאר עד כמה דעת הקהל האמריקנית התהפכה נגד ישראל, שיגר יו"ר ישר! גדי איזנקוט מסר "לחברינו ושותפינו בארצות הברית וברחבי העולם".
איזנקוט, שצפוי לקבל את המנדט להרכבת הממשלה, אמר: "אזרחי ישראל הצביעו בעד שינוי ובעד החלפתה של הממשלה הנוכחית. הדמוקרטיה שלנו איתנה. אנו פועלים למימוש רצונם של אזרחי ישראל באמצעות הקמת ממשלה חדשה בהקדם האפשרי - ממשלת חירום לאומית". הוא הוסיף כי בכוונתו "להביא לישראל מנהיגות חדשה - כזו שתפעל למען כלל אזרחי ישראל. יחד עם שותפיי, נבנה ישראל חזקה יותר: ישראל יהודית ודמוקרטית, ליברלית ושוויונית, אשר בטוחה בעתידה".
יו"ר ישר הגדיר את הקשר בין ישראל לארצות הברית ככזה שמעבר לברית בין ממשלות: "זוהי שותפות בין עמים, שנבנתה לאורך דורות ונשענת על ערכים דמוקרטיים משותפים. זאת, מתוך האמונה כי האומות שלנו בטוחות יותר ומשגשגות יותר כאשר הן עומדות ופועלות יחד". הוא הבטיח כי תחת הנהגתו "נחדש ונעמיק את השותפות הזו, נחזק את היסודות הדו-מפלגתיים שעליהם היא נשענת זה שנים, ונעבוד לקידום המזרח התיכון כולו. נפעל לא רק למען צמצומם של סכסוכים, אלא גם למינופן של הזדמנויות ושיתופי פעולה".
איזנקוט פנה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ואמר כי הוא "מצפה לעבוד איתו ועם ממשלו בשיתוף פעולה הדוק ופורה". הוא הוסיף כי "ישראל תמשיך להיות שותפה אסטרטגית מרכזית ומהימנה של ארצות הברית במזרח התיכון. נתחזק שותפות המיטיבה עם שתי האומות, בכל תחומי החיים. יחד נוכל לקדם את האינטרסים הביטחוניים המשותפים לנו, לחזק את היציבות האזורית ולפתוח דלתות חדשות לשגשוג עבור המזרח התיכון. זוהי ישראל שאני מאמין בה וזהו העתיד שאנו מתכוונים לבנות".