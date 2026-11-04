, אמר: "אזרחי ישראל הצביעו בעד שינוי ובעד החלפתה של הממשלה הנוכחית. הדמוקרטיה שלנו איתנה. אנו פועלים למימוש רצונם של אזרחי ישראל באמצעות הקמת ממשלה חדשה בהקדם האפשרי - ממשלת חירום לאומית". הוא הוסיף כי בכוונתו "להביא לישראל מנהיגות חדשה - כזו שתפעל למען כלל אזרחי ישראל. יחד עם שותפיי, נבנה ישראל חזקה יותר: ישראל יהודית ודמוקרטית, ליברלית ושוויונית, אשר בטוחה בעתידה".

, אמר: "אזרחי ישראל הצביעו בעד שינוי ובעד החלפתה של הממשלה הנוכחית. הדמוקרטיה שלנו איתנה. אנו פועלים למימוש רצונם של אזרחי ישראל באמצעות הקמת ממשלה חדשה בהקדם האפשרי - ממשלת חירום לאומית". הוא הוסיף כי בכוונתו "להביא לישראל מנהיגות חדשה - כזו שתפעל למען כלל אזרחי ישראל. יחד עם שותפיי, נבנה ישראל חזקה יותר: ישראל יהודית ודמוקרטית, ליברלית ושוויונית, אשר בטוחה בעתידה".