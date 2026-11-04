דווקא במצרים, המולדת של משפחתו של אל-סייד, התקבל כנראה ניצחונו ברגשות מעורבים. ברשת CNN מזכירים כי לצד העובדה שרבים מהמצרים שבעי רצון מהמתקפות שלו על ישראל, בארץ הנילוס זוכרים לו גם התבטאויות אחרות, כולל אלה שבהן קרא תיגר על אבן יסוד ביחסים בין וושינגטון לקהיר – הסיוע הצבאי האמריקני למצרים. אל-סייד הביע תמיכה בקיצוץ הסיוע הזה, בדומה לקיצוץ או ההפסקה של הסיוע לישראל, והאשים כי כסף אמריקני מסייע להדק את אחיזתה של "דיקטטורה צבאית" במצרים – כשכוונתו למשטרו של הנשיא

עבד אל-פתאח א-סיסי

, שאוחז בשלטון מאז 2013, אז הדיח בהפיכה צבאית את הנשיא הנבחר

מוחמד מורסי