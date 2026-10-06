יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג קבע היום (שלישי) שהסרטון שצילם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס חיל האוויר תל נוף - ובו הוא מזהיר מ"מתקפה לקראת הבחירות", מכיל גם רכיבים של תעמולת בחירות. לפיכך קבע השופט שיש להסיר אותו מחשבונות פרטיים של נתניהו - אבל לא מחשבונות רשמיים של משרד ראש הממשלה ושל ראש הממשלה.
בוועדת הבחירות הסבירו כי לפני שבוע פורסם סרטון ובו ראש הממשלה עומד בבסיס חיל האוויר, ברקע מטוס של החיל, ונושא דברים בענייני ביטחון. לצד זאת, אמר כי "ישנם לחצים כבירים לסגת מהישגים צבאיים", שעליהם הוא משיב: "אני לא נותן לזה לקרות, אני לא אתן לזה לקרות". כמו כן לאורך הסרטון השתמש בגוף ראשון רבים. עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין טענה שבשל תוכן הסרטון, יש בו שימוש בנכסי הציבור בקשר עם תעמולת בחירות, בניגוד לסעיף 2א' לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959.
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קבע שתוכן הסרטון מעורב: גם תעמולת בחירות וגם העברת מסר פומבי למדינות אחרות. בנסיבות העניין יש חשיבות למקום הפרסום. בחשבונות רשמיים הפרסום נועד להעביר מסר מטעם המדינה; בחשבונות אישיים - המסר מטעם המועמד, ואחרי הפרסום בחשבונות הרשמיים לא ברור איזה צורך רשמי יש בפרסום בחשבונות האישיים. מאחר שאין מחלוקת על כך שבסרטונים נעשה שימוש בנכסי ציבור (בסיס צה"ל ומטוס חיל האוויר), הפרסום בחשבונות הפרטיים מפר את סעיף 2א'.
יו"ר הוועדה הורה להסיר את הסרטון מהחשבונות הפרטיים, אבל התיר להשאיר אותו בחשבונות הרשמיים. מאחר שהעתירה התקבלה רק בחלקה, חויבו ראש הממשלה ומפלגת הליכוד לשלם לעותרת הוצאות בסך 2,500 שקלים.
ההחלטה מצטרפת לזו של סולברג משלשום - ולפיה נתניהו עשה שימוש פוליטי במשאבי ציבור, כולל בעת ביקור במוצב צה"ל בדרום לבנון, במסגרת כמה פרסומים שונים בחשבונותיו הרשמיים ברשת. סולברג קבע כי למרות שהמטרה הלגיטימית הייתה חיזוק רוח הלוחמים, בסרטון שפורסם בחשבונותיו הרשמיים דווקא חלקים אלה "ירדו בעריכה" - וחייב את רה"מ בהוצאות אישיות בסך 29 אלף שקל.
חמש מתוך שש העתירות בנושא התקבלו במלואן או בחלקן. על ביקור נתניהו במוצב צה"ל בדרום לבנון קבע סולברג בנוסף כי החלקים שכן נשארו מציגים בעיקר את הישגי הממשלה והעומד בראשה. על כך כתב סולברג בפסיקתו: "זוהי, כמובן, תעמולת בחירות". סולברג הוסיף כי הסרטון "משתמש במשאבי צילום והפצה ציבוריים - קרי, תיעוד של לע"מ - ומבוסס כולו על ביקורו של ראש הממשלה במוצב צה"ל בשטח לבנון", וכי ביקור כזה אינו משאב הזמין למועמדים אחרים. לכן קבע שמדובר בפרסום אסור לפי חוק דרכי תעמולה.
גם לגבי מקרים נוספים קבע יו"ר ועדת הבחירות כי נעשה שימוש אסור במשאבים ציבוריים לצורך תעמולת בחירות ונקבע כי על ראש הממשלה להסירם מחשבונותיו ברשתות החברתיות. בסיום ההחלטה, כאמור, חויב נתניהו בהוצאות משפט לעותרים של העתירות השונות, ובהם עמותת "בוחרים בישראל" ואחרים.