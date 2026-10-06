- ובו הוא מזהיר מ"מתקפה לקראת הבחירות", מכיל גם רכיבים של תעמולת בחירות. לפיכך קבע השופט שיש להסיר אותו מחשבונות פרטיים של נתניהו - אבל לא מחשבונות רשמיים של משרד ראש הממשלה ושל ראש הממשלה.

- ובו הוא מזהיר מ"מתקפה לקראת הבחירות", מכיל גם רכיבים של תעמולת בחירות. לפיכך קבע השופט שיש להסיר אותו מחשבונות פרטיים של נתניהו - אבל לא מחשבונות רשמיים של משרד ראש הממשלה ושל ראש הממשלה.