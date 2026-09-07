מפלגת ישר! חשפה היום (שני) את רשימת המועמדים בבחירות 2026 בכנס שנערך בהיכל התרבות בראש העין. בכנס אמר היו"ר גדי איזנקוט כי "אנו ניצבים כמחנה מאורגן ומסודר היטב, מבוסס על ארבע מפלגות בעלות אינטרס משותף אחד - להקים ממשלה חדשה וטובה לישראל".
על פי איזנקוט, "הבחירה הפעם חשובה וגורלית ביותר. היא תעצב את החיים של כל אחת ואחד מאיתנו שנים קדימה. האם נלך לעוד שנים תחת ממשלה שמקדמת השתמטות בלי בושה? ממשלה שמחלקת מיליארדי שקלים למי שלא משרת ולא עובד?", הוא טען כי "יש מי שמנסים להראות ולהרגיל אותנו שמנהיגות היא אומנות השיסוי, השקר, הרמייה והרמיסה".
הוא קרא לכל שותפיו לדרך ולמשימה "להמשיך בעשייה ולפעול בתיאום ובאחריות הנדרשת, ולתת אלטרנטיבה ראויה לישראלים. אין לנו פריווילגיה אחרת" - והבטיח: "אמשיך לפעול בכל דרך כדי שיחד נקים ממשלה ציונית ברוב מובהק, שבמרכזה מפלגת שלטון כלל ישראלית, המייצגת את כל חלקי העם. נתייצב כולנו אחר המפלגה שתזכה לאמון הציבור הרחב ביותר המבקש שינוי, כגוש אחד שנחוש להקים ממשלה ציונית וממלכתית ולקיים אותה לארבע שנים יציבות".
חבר הכנסת חילי טרופר, יו"ר "בית ציוני", שרק אתמול הכריז על הצטרפותו לישר!, נאם בכנס - ושיבח את איזנקוט: "מי שמכיר, יודע שמדובר באיש ישר כסרגל בעל תועפות של דוגמה אישית. כך נהג כל חייו, כך חינך את ילדיו". הוא הסביר את בחירתו לאיחוד: "ביטוי לאחריות, גם מאמץ אדיר להקים כאן ממשלה ציונית, אבל יותר מכל היא מבטאת התעקשות עמוקה על כך שתהיה מנהיגות טובה וראויה יותר לישראל".
כחול-לבן נמחקת
בתוך כך, חבר הכנסת מיכאל ביטון (כחול לבן) הודיע ליו"ר המפלגה בני גנץ, כי הוא פורש. בפוסט שהעלה לפייסבוק אמר ביטון כי השניים שוחחו ונפרדו "כחברים ושותפים לדרך. אני גאה במה שעשינו יחד למען המדינה בשבע השנים האחרונות". הוא הודה על "שנים משמעותיות של חברות ועשייה משותפת".
ביטון הוסיף כי הוא בוחן אפשרות להקים מפלגה חדשה, זאת כשנותרו שעות ספורות עד סגירת הרשימות. "בשעות הקרובות אקבל החלטה על המשך דרכי הפוליטית. בשעות האחרונות אני פועל ובוחן את האפשרות להקים מפלגה חברתית, ממלכתית, מסורתית, על בסיס ערכי היהדות, הציונות והדמוקרטיה".
על אף שגנץ לא עובר כבר תקופה ארוכה באף אחד מהסקרים את אחוז החסימה, הודיעה הערב עליזה בלוך כי היא מצטרפת לכחול לבן. אחרי שהצטרפה בלוך למפלגת "האחדות" בהובלת גלעד ארדן שפרש, בירך גנץ על ההצטרפות אליו. "מדינת ישראל חייבת להקים ממשלה ציונית ורחבה שתאפשר להתמודד עם אתגרי המדינה. עליזה שהוכיחה במעשיה את היכולת לחבר בין קצוות שונים היא תוספת משמעותית לרשימת כחול לבן״, נמסר.