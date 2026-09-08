ראשי מפלגות "מחנה השינוי", נפתלי בנט, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, הוציאו היום (שלישי) הצהרה משותפת נדירה, בה דרשו הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר אירועי 7 באוקטובר בממשלה הבאה . "לציבור בישראל מגיע לדעת מה קרה לפני, במהלך ולאחר טבח. זוהי חובת ההנהגה לאזרחיה".

גלריה ( צילום: שלו שלום, יאיר שגיא, יובל חן, אלכס קולומויסקי )

ראשי המפלגות ציינו בהודעתם: "נתניהו, די לשקרים; הציבור הישראלי זכאי לדעת: מה ידעת, ומתי ידעת?". ההצהרה הגיעה בעקבות פרסום קטע מספר של שלומי אלדר ורות יובל, לפיו שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, התריע בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו, על כוונותיו של יחיא סינוואר לבצע "רעידת אדמה" בישראל.

לדבריהם, "החשיפה המטלטלת הבוקר מחייבת חקירה מידית ומעמיקה. היא מצטרפת לשורת החשיפות אודות כשלי נתניהו וחוסר תפקודו והיא מחדדת פעם נוספת מדוע נתניהו נמצא בקרב חייו - סיכול הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית וחשיפת האמת בפני הציבור הישראלי".

הארבעה תקפו את נתניהו ואנשיו על כך שהם "מפיצים תיאוריות קונספירציה שקריות ומנסים להטיל את האחריות על מערכת הביטחון. זוהי זחיחות ומעילה באמון שאזרחי ישראל נתנו בו ובממשלתו וזוהי גם התרשלות קיצונית בתפקיד ותפקוד ראש הממשלה. אין עוד מקום לתירוצים, להכחשות ולהסתרות".

הם התחייבו בפני אזרחי ישראל: "מיד עם הקמת הממשלה השלושים ושמונה בהובלתנו נקים ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור את הכשלים שהובילו למחדל השבעה באוקטובר, תגיע לחקר האמת ותבטיח שהאסון הזה לא יישנה. נתניהו ושותפיו לממשלת השבעה באוקטובר אינם כשירים להמשיך בתפקיד. נעבוד בתיאום ובאחריות הנדרשים על מנת למנוע מהם להוביל לאסון נוסף".

"ההתרעה המפורשת" שקיבל נתניהו

הבוקר פורסם קטע מהספר "חטופים: 843 ימים של הפקרה" ובו נטען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל התרעה מפורשת מפעולה מתוכננת של יחיא סינוואר שבוע וחצי בלבד לפני 7 באוקטובר. התחקיר הצטרף לפרסום של עיתונאית "ידיעות אחרונות" סמדר פרי מימיה הראשונים של המלחמה, שלפיו גם מצרים הזהירה את נתניהו מ"משהו אימתני" ימים בודדים לפני הטבח.

לדברי אלדר, קרא מנהיג חמאס ברצועת עזה דאז לאיש הפתח ואמר לו: "תעביר לישראלים שאני מתכנן להם הפתעה גדולה, אם הם לא מתקדמים". אז סינוואר משתמש לראשונה במילה "זילזל" - רעידת אדמה. לפי אלדר, איש הפתח יוצא מהשיחה מבוהל, מעביר את המסר למקורב שלו, שהיום משמש יועץ של נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד, וכדי לוודא - סינוואר אומר לו בפעם השנייה - "תעביר את זה לישראלים, אני מתכנן להם 'זילזל'".

בנימין נתניהו, יחיא סינוואר, מוחמד בן זאיד ( צילום: אלכס קולומויסקי, AP )

ב-15 בספטמבר, רונן בר מקבל את העדכון הזה ומעביר אותו לראש הממשלה. שבוע וחצי לאחר מכן בן זאיד רוצה לוודא שאכן נתניהו קיבל את השיחה ומתקשר אליו דרך אפליקציה מיוחדת: "יש להם שיחות שמתנהלות באופן ייחודי, יש אפליקציה מיוחדת שפיתחו האמירויות, מגיע נציג מהשגרירות עם האפליקציה, עם טלפון ומקיימים שיחה שנמשכת 45 דקות", סיפר אלדר.

באותה שיחה, לפי התחקיר, נתניהו מנסה להרגיע את בן זאיד ואומר לו: "אנחנו ערוכים בעזה". הוא גם מעריך שאם תהיה בעיה - זה יהיה בגדה המערבית. לאחר אותה שיחה, נתניהו לא מעדכן את הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי או את ראש שב"כ דאז רונן בר, וגם לא את ראש המוסד דאז דדי ברנע.