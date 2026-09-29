לאלתר ליו"ר המפלגה, יאיר גולן, העמידה את מערכת הביטחון בפני מבחן משפטי וציבורי חסר תקדים. בעתירה הוצגה תמונת מצב מבהילה: משטרת ישראל העלתה את רמת הסיכון הנשקפת לגולן לרמה גבוהה של 4 מתוך 6, וזאת לצד מאות איומים מפורשים ברצח והכללת שמו במכתב איומים שהוצמד ללבנה שהושלכה לעבר אולפני ערוץ 12.

לאלתר ליו"ר המפלגה, יאיר גולן, העמידה את מערכת הביטחון בפני מבחן משפטי וציבורי חסר תקדים. בעתירה הוצגה תמונת מצב מבהילה: משטרת ישראל העלתה את רמת הסיכון הנשקפת לגולן לרמה גבוהה של 4 מתוך 6, וזאת לצד מאות איומים מפורשים ברצח והכללת שמו במכתב איומים שהוצמד ללבנה שהושלכה לעבר אולפני ערוץ 12.

- אך במפלגה הבהירו כי מדובר במצג שווא מסוכן ובניסיון להתחמק מהכרעה שיפוטית. עד כמה האיום המרחף מעל גולן הוא מוחשי ויומיומי, ניתן ללמוד מאירוע שהתרחש ביום רביעי האחרון בבאר שבע.

- אך במפלגה הבהירו כי מדובר במצג שווא מסוכן ובניסיון להתחמק מהכרעה שיפוטית. עד כמה האיום המרחף מעל גולן הוא מוחשי ויומיומי, ניתן ללמוד מאירוע שהתרחש ביום רביעי האחרון בבאר שבע.

גולן הגיע למפגש ציבורי בעיר, בעוד צוותי המפלגה מנטרים בזמן אמת את קבוצות הוואטסאפ, הטלגרם ורשתות נוספות. על פי הדמוקרטים, מניטור השיח עלה כי במקום מתארגנת התקהלות מאיימת עם מסרים אלימים במיוחד. בלית ברירה, וכאשר גולן מלווה במאובטחים אזרחיים שאינם חמושים בלבד, הופעלה בזמן אמת תוכנית מילוט חירום כדי להבריחו מהמקום.

גולן הגיע למפגש ציבורי בעיר, בעוד צוותי המפלגה מנטרים בזמן אמת את קבוצות הוואטסאפ, הטלגרם ורשתות נוספות. על פי הדמוקרטים, מניטור השיח עלה כי במקום מתארגנת התקהלות מאיימת עם מסרים אלימים במיוחד. בלית ברירה, וכאשר גולן מלווה במאובטחים אזרחיים שאינם חמושים בלבד, הופעלה בזמן אמת תוכנית מילוט חירום כדי להבריחו מהמקום.

גולן הגיע למפגש ציבורי בעיר, בעוד צוותי המפלגה מנטרים בזמן אמת את קבוצות הוואטסאפ, הטלגרם ורשתות נוספות. על פי הדמוקרטים, מניטור השיח עלה כי במקום מתארגנת התקהלות מאיימת עם מסרים אלימים במיוחד. בלית ברירה, וכאשר גולן מלווה במאובטחים אזרחיים שאינם חמושים בלבד, הופעלה בזמן אמת תוכנית מילוט חירום כדי להבריחו מהמקום.