העתירה הבהולה שהגישה מפלגת הדמוקרטים לבג"ץ, בדרישה לחייב את שב"כ והמדינה להצמיד אבטחה לאלתר ליו"ר המפלגה, יאיר גולן, העמידה את מערכת הביטחון בפני מבחן משפטי וציבורי חסר תקדים. בעתירה הוצגה תמונת מצב מבהילה: משטרת ישראל העלתה את רמת הסיכון הנשקפת לגולן לרמה גבוהה של 4 מתוך 6, וזאת לצד מאות איומים מפורשים ברצח והכללת שמו במכתב איומים שהוצמד ללבנה שהושלכה לעבר אולפני ערוץ 12.
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בעקבות הלחץ המשפטי, והחלטה מהירה של בג"ץ שדרשה מן המדינה להשיב בדחיפות לעתירה, מיהרו בשב"כ להוציא הערב תגובה רשמית - אך במפלגה הבהירו כי מדובר במצג שווא מסוכן ובניסיון להתחמק מהכרעה שיפוטית. עד כמה האיום המרחף מעל גולן הוא מוחשי ויומיומי, ניתן ללמוד מאירוע שהתרחש ביום רביעי האחרון בבאר שבע.
גולן הגיע למפגש ציבורי בעיר, בעוד צוותי המפלגה מנטרים בזמן אמת את קבוצות הוואטסאפ, הטלגרם ורשתות נוספות. על פי הדמוקרטים, מניטור השיח עלה כי במקום מתארגנת התקהלות מאיימת עם מסרים אלימים במיוחד. בלית ברירה, וכאשר גולן מלווה במאובטחים אזרחיים שאינם חמושים בלבד, הופעלה בזמן אמת תוכנית מילוט חירום כדי להבריחו מהמקום.
המקרה בבאר שבע, לצד הודעות הטרור שסופג גולן באופן רציף - כגון "תוצא להורג על בגידה", "רק חבל תלייה" ו"אמן תלך בלי שמירה" - מוכיחים כי אין די במאבטח פרטי מול אקלים ההסתה הנוכחי שמתוזמר על ידי מכונת הרעל, וכי היעדר אבטחה ממלכתית פוגע במישרין ביכולת של ראשי מפלגות לקיים כנסים דמוקרטיים חופשיים.
על רקע זה, ההודעה שפרסמה הערב דוברות שב"כ - לפיה ארגון הביון יסתפק במתן מעטפת מודיעינית ובאישור רישיונות נשק למאבטחים פרטיים שישכרו ראשי המפלגות - סופגת אש חריפה מצידה של הדמוקרטים. במפלגה הגדירו את הודעת שב"כ כתרגיל מילוט משפטי וכניסיון שקוף להתנער מאימת בג"ץ ומכלל האחריות הבלעדית המוטלת על השירות לפי סעיף 7 לחוק שב"כ - לשמור על סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו.
"זו עוד הוכחה מובהקת לכך שראש שב"כ דוד זיני בחר בנאמנות למלך במקום לממלכה", האשימו. "בזמן שלוחמי שב"כ מוקצים לאבטחת רעיית ראש הממשלה וילדיו הבגירים, השירות מנסה להשליך את אבטחת ראשי המפלגות על חברות אבטחה אזרחיות. זיני מסרב להכיר באחריות בחוק ולוקח על עצמו סיכון אישי כבד ביותר למקרה שיתרחש הרצח הפוליטי הבא".