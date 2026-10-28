שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב אחר הצהריים (רביעי) לנאום ה"מביך", כלשונו, שנשא יו"ר ישר! גדי איזנקוט זמן לא רב אחרי שפורסמו תוצאות מדגמי הבחירות בערוצים השונים, ושבמסגרתו פנה הרמטכ"ל לשעבר לראשי מערכת הביטחון והשירות הציבורי ואמר: "זכרו שאתם משרתים את הממלכה ואת האינטרסים של אזרחי ישראל בלבד. עמדו חזק ואיתן נגד כל ניסיון לאתגר אתכם. יש לכם גיבוי ברור שלי".
לפי כ"ץ, "הרבה עוד ידובר על נאומו המביך של איזנקוט אתמול כמיטב המסורת הפוליטית של המקדימים לשיר, להכריז ולהכתיר. אבל פנייתו לבכירי צה"ל שלא לציית להנחיות של ראש הממשלה ושלי ושל הפורומים הביטחוניים המוסמכים כי 'יש להם גיבוי' ממנו היא אמירה לא דמוקרטית ומנותקת, והמשך הקמפיין השקרי שהוא וחבריו ניהלו בבחירות בנושא סכסוכים כביכול בין הדרג הצבאי והמדיני בעניין איראן".
"צה"ל היה שותף מלא להישגים הגדולים מול איראן ושותף גם כיום לכל הדיונים - וימלא כל החלטה שתידרש", סיכם שר הביטחון.
את הדברים שאליהם התייחס כ"ץ אמר איזנקוט בנאומו, על אף שרוב המדגמים הראו שוויון בין הגושים - ללא המפלגות הערביות. יו"ר ישר! כינה את בנימין נתניהו "ראש ממשלת מעבר ללא מנדט ואמון", ואז פנה לראשי מערכת הביטחון והשירות הציבורי. לאחר מכן הוא פנה ישירות גם לראש הממשלה: "אל תעז להשתמש בביטחון ישראל לצרכיך הפוליטיים".
הדברים נאמרו גם ברקע הפרסומים על המתיחות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שהגיעו לשיא חדש יום לפני הבחירות. גורמים מדיניים העריכו כי אם נתניהו ינצח, זמיר לא יישאר בתפקידו. ראש הממשלה מצידו הכחיש כי היה בכוונתו לפטר את הרמטכ"ל, ואמר כי מדובר ב"פייק ניוז מוחלט מתחילתו ועד סופו". גם שר הביטחון כינה את הידיעות שהתפרסמו בנושא "המצאה ושקר מוחלט". בעקבות אותה מתיחות בין נתניהו לזמיר מסר איזנקוט לפני כמה ימים כי "הרמטכ"ל יסיים את תפקידו רק בהתאם למועד הקבוע בחוק".