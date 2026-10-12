יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט מתארח הבוקר (שני) בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות". בפתח דבריו נשאל אם אירוע ביטחוני נוסף צפוי לפני הבחירות. "המציאות נפיצה, אני לא רוצה להיכנס לספקולציות", אמר. "הנקודה המרכזית היא שאני לא סומך על ראש ממשלת ישראל".
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לדבריו, הסיבה לחוסר האמון נעוצה בכך ששלוש שנות מלחמה לא הניבו דבר. "אנחנו מתוודעים בימים האחרונים, נתניהו והלשכה שלו היו עסוקים בזיופי פרוטוקולים ובסידור התמונה לאחור", אמר. "עובדתית מטרות המלחמה באיראן לא הושגו. אני לא סומך עליו שהוא יקח את ההחלטות הנכונות בשבועות האלה".
איזנקוט עלה לדבר אחרי יו"ר כחול לבן בני גנץ והשניים לחצו ידיים. איזנקוט נשאל לגבי סירובם של מנהיגי המפלגות האחרות בגוש להתכנס סביב מועמד אחד, ואמר כי הוא לא כועס עליהם. "חשבתי לכל אורך הדרך, כבר לפני שנה כשהייתי חמישה מנדטים, שמועמד הגוש צריך להיות ראש המפלגה הגדולה ביותר - חשבתי את זה אז אני חושב את זה גם היום", הוסיף.
על קמפיין הליכוד, שממוקד בין היתר ביכולות האנגלית שלו, אמר כי "זו מפלגה נטולת כיוון. הלעג שלו (של נתניהו - מ"א) לאנגלית שלי והסתרת כל המזרחים ברשימה באים מאותו מקום. אני למדתי שנה אחת בארצות הברית, הוא חי שם 15 שנים, שינה את הדרכון שלו, שקל בכלל לחיות שם ולכן יש הבדל גדול בין מה שאני מביא למי שהוא. הדבר בא מתוך היסטריה ומה שמטריד אותי יותר מגזענות זה תרבות השקר".
כשנשאל האם הוא חושב שנתניהו גזען, השיב: "ההתנהגות שלו כמנהיג מפלגה שיש בה מזרחים וההסתרה שלהם, כמו את ברדוגו, עם המחשבה שהוא לוקח את הפרשן המגוחך הזה שהוביל שנאה, שסע עמוק ומשריין אותו במקום מרכזי ומיד מסתיר אותו, זה מראה מה סולם הערכים שלו מעבר לסיפורים שמגיעים".
"אני מאוד מקפיד לא לערב בני משפחה אבל מאחר שבני משפחתו הם שחקנים פוליטיים, ואנו שומעים מה קורה בביתו כבר עשרות שנים בהתייחסות לעובדים שרובם הגדול הם בני עדות המזרח ואנו רואים איזה תיאוריות הזויות אשתו, שהיא שחקנית פוליטית שמפיצה את תיאוריית הבגידה, והבן המשתמט שחי בכלל בארצות הברית וברח הלוך-ברח-חזור מפיץ כל יום סרטים שמעמיקים את השקרים ושסעים ותיאוריית הבגידה, מאחר והם מעורבים צריך להסתכל גם עליהם".
איזנקוט רמז אתמול כי יבחן מחדש את תפקודו של ראש השב"כ דוד זיני, אם גוש השינוי יצליח להקים ממשלה לאחר הבחירות. בוועידת הצעירים של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית מתח איזנקוט ביקורת על המינויים האחרונים בשירות הביטחון הכללי, והזהיר מפני מינוי מקורבים לתפקידים ביטחוניים רגישים. "יש לי חשש כבד מאוד שממנים אנשים שנוח, אנשים שמכירים ולא אנשי מקצוע", אמר, והוסיף: "זה ייבחן לגופו של עניין בעוד שלושה שבועות".
בתוך כך, הקרבות בגוש השינוי מסרבים לגווע - למרות הסכם "אי-התקיפה" שעליו חתמו מנהיגי המפלגות ב-27 בספטמבר, ולפיו הוחלט: "מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו או מי מטעמנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה". אתמול היו אלה דבריו של יו"ר ביחד נפתלי בנט שעוררו סערה, לאחר שאמר כי אין לו בעיה שבנימין נתניהו יכהן כשר בממשלתו - אמירה שממנה הסתייג בעקבות התנגדות גורפת מצד חבריו לגוש. הדברים הללו מצטרפים לצוות המיוחד שהוקם בליכוד במטרה לפורר את מפלגתו של איזנקוט באמצעות איתור עריקים פוטנציאליים - והחשש בגוש.