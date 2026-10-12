המסר של איזנקוט לבנט וליברמן: מועמד אחר ירכיב ממשלה? "מי שבונה על זה לא מכיר אותי מספיק טוב"

יו"ר ישר! הגיע לוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות" והתייחס לקמפיין של הליכוד נגדו: "הלעג לאנגלית שלי והסתרת כל המזרחים ברשימה באים מאותו מקום". על נתניהו אמר: "שמענו מה קורה בבית שלו. אשתו מפיצה קונספירציות, והבן - משתמט שברח מהארץ"