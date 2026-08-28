בשעה זו, בן גביר מכנס במטה המפלגה בלוד את יועציו הקרובים לדיון שצפוי לעסוק גם בלחצים הפומביים של ראש הממשלה בנימין נתניהו

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