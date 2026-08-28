למרות ההודעה הנחרצת של עוצמה יהודית נגד איחוד עם הציונות הדתית ובצלאל סמוטריץ', ל-ynet נודע מפי מקורות במפלגתו של השר איתמר בן גביר כי חלק מיועציו סבורים כי הוא "פסל מהר מדי" את האופציה של חיבור. לטענתם, יש לבחון את הנושא לעומק לנוכח הכניסה של תת-אלוף במילואים עופר וינטר למגרש.
בשעה זו, בן גביר מכנס במטה המפלגה בלוד את יועציו הקרובים לדיון שצפוי לעסוק גם בלחצים הפומביים של ראש הממשלה בנימין נתניהו למיזוג בינו לבין סמוטריץ'. במקביל, שר האוצר מנהל מגעים מתקדמים עם משה פייגלין, על חיבור אפשרי באמצעות בלוק טכני של השניים. פייגלין דורש מסמוטריץ ריץ'-רץ' ברשימה - והלחץ של נתניהו על בן גביר נועד גם להוריד את המחיר של פייגלין ולאפשר לסמוטריץ' הסכם נוח יותר איתו.
כחלק מאותו לחץ על בן גביר, שלא פסק גם לאחר הודעתו מוקדם יותר היום, בליכוד אף תקפו את בן גביר לאחר שהצהיר בנחרצות כי לא יתאחד עם סמוטריץ' "סופית". "בגלל שיקולים אישיים בן גביר ישרוף קולות של הימין. תתגבר על האגו האישי, תגלה בגרות ואחריות", נכתב בהודעת הליכוד.
בעוצמה יהודית הכחישו חילוקי דעות במפלגה ומסרו בתגובה: "הניסיון להציג תדרוכים מלשכת נתניהו כאילו הם עובדה, למרות שהם חסרי קשר למציאות, הוא ניסיון נלעג. הודעתנו הינה סופית ומוחלטת".
אם אכן וינטר ובן גביר יעמדו בסירובם להתאחד עם סמוטריץ', שנמצא במרבית הסקרים על גבול אחוז החסימה וכבר הבהיר שהוא נכון לחיבורים כפי שהיו ב-2022 - נותרה לנתניהו אפשרות נוספת, אך לא ברור כמה היא ריאלית. נתניהו יכול למזג חברים ברשימת הציונות הדתית בתוך הליכוד.
בשבועות האחרונים נתניהו ובן גביר נפגשו ושוחחו מספר פעמים. בן גביר הגיע לנתניהו עם סקרי עומק שערך וטען בפניו שאם ירוץ לבד יש לו פוטנציאל להביא קהל מהפריפריה, ימין מזרחי שלא מתחבר לסמוטריץ' ולא מוכן להצביע לו. נתניהו השיב לו בפגישה שהוא מכיר בפוטנציאל שלו להביא קולות ממקומות שהאיחוד לא יביא.
השיחה האחרונה הייתה השבוע, במהלכה נתניהו הסכים עם הקו. אלא שמאז, וינטר התחזק וככל שהתחזק עמד על סירובו להתאחד. לכן נתניהו בחר להעביר את הלחץ לכיוונו של בן גביר. אלא שגם הוא התמיד בסירובו ושיגר אתמול לנתניהו מסר - תמצאו פתרון לציונות הדתית, אני לא אתאחד. "איחוד שלי ושל סמוטריץ' פירושו הפלת שלטון הימין כי ביחד נביא פחות קולות מאשר בנפרד", טען בן גביר.
ההודעה של בן גביר שעוררה סערה, כללה הצהרה יוצאת דופן, שלפיה השר לביטחון לאומי יסרב אפילו להיפגש או לשוחח בנושא עם נתניהו וסמוטריץ'. "מפלגת עוצמה יהודית ומפלגת הציונות הדתית לא יתמודדו יחד בבחירות הקרובות לכנסת. החלטה זו הינה סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב", הודיעו בעוצמה יהודית.
לפי ההודעה, "בהתאם לכך, לא יתקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף". בהודעת עוצמה יהודית, בן גביר ייעץ לנתניהו לפעול בנתיבים אחרים. "אנו קוראים לרה"מ לקדם את שתי החלופות הנכונות והריאליות שעל הפרק - או איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשריונים שקיבל רה"מ בליכוד למען סמוטריץ' - כדי לוודא את ניצחון הימין בבחירות והקמת ממשלת ימין אמיתית".