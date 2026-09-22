אחרי שורת חילופי האשמות ומתיחות על-רקע אישי, קיימו הערב (שלישי) יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט ויו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן פגישה בארבע עיניים שבה דנו על "תיאום אסטרטגיה גושית". השניים, שמשתייכים לגוש שמתנגד לראש הממשלה בנימין נתניהו, הסכימו כי המוקד בקמפיין הבחירות יהיה האתגר להגדיל את "גוש השינוי" ולא להתמקד רק בקמפיין המפלגה הגדולה.
גורמים שמעורים בשיחה בין השניים טענו כי הם הגיעו להסכמה שלפיה "מה שחשוב זה הגוש". עוד נודע כי במהלך השיחה הפציר ליברמן באיזנקוט לקחת אחריות ולא להתמקד רק במפלגתו, אלא לנהל יחד עם ראשי מפלגות "גוש השינוי" קמפיין אחראי שמטרתו הגדלת הגוש במטרה לשבור את התיקו ולהוביל להכרעה.
ליברמן טען עוד בשיחה כי כל השיח על מי המועמד לראשות הממשלה ומי תהיה המפלגה הגדולה משרתים את הקמפיין של ראש הממשלה בנימין נתניהו, במקום לנהל מאבק להחלפתו.
לא ברור אם איזנקוט יוריד הילוך בכל הנוגע לקמפיין המפלגה הגדולה, אולם במהלך פגישתו עם ליברמן הוא הסכים כי קודם כל חשוב להתמקד באתגר הגוש. המטרה היא לאחד את ארבעת ראשי המפלגות בגוש - ישר!, ישראל ביתנו, ביחד והדמוקרטים - לקראת הפגישה המתוכננת של איזנקוט, ליברמן, נפתלי בנט ויאיר גולן בביתו של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד במוצאי השבת הקרובה.
ליברמן ואיזנקוט גם הסכימו על הפסקת ההתקפות הפנימיות ביניהם, מאחר שמהלך כזה נתפס כמה שפוגע בסיכוי של הגוש להגדיל את מספר המנדטים שלו.
בהודעה משותפת של ישר! וישראל ביתנו לאחר הפגישה נמסר: "השניים סיכמו על המשך שיתוף פעולה ומימוש הפעולות הנדרשות, זאת גם בתיאום עם יתר המפלגות בגוש להשגת ניצחון במערכת הבחירות, מתוך מחויבות עליונה להחלפת ממשלת טבח 7 באוקטובר".