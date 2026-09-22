פגישה בארבע עיניים שבה דנו על "תיאום אסטרטגיה גושית". השניים, שמשתייכים לגוש שמתנגד לראש הממשלה בנימין נתניהו, הסכימו כי המוקד בקמפיין הבחירות יהיה האתגר להגדיל את "גוש השינוי" ולא להתמקד רק בקמפיין המפלגה הגדולה.

פגישה בארבע עיניים שבה דנו על "תיאום אסטרטגיה גושית". השניים, שמשתייכים לגוש שמתנגד לראש הממשלה בנימין נתניהו, הסכימו כי המוקד בקמפיין הבחירות יהיה האתגר להגדיל את "גוש השינוי" ולא להתמקד רק בקמפיין המפלגה הגדולה.

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