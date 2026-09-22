ראש האופוזיציה יאיר לפיד יארח בביתו שבתל אביב את ראשי גוש השינוי נפתלי בנט, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן. המפגש יתקיים במוצ"ש ובו ידונו הצדדים על תיאום מהלכי גוש השינוי לקראת הבחירות. ההודעה על כך הגיעה לאחר שבוע שהוגדר "מבולגן" בידי ראשי מפלגות האופוזיציה, וככזה שמחייב כינוס על מנת ליישר קו.
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מתנגדי ראש הממשלה בנימין נתניהו מנהלים בתקופה האחרונה "קרבות" ביניהם על זהות המועמד המוסכם שיעמוד מול נתניהו ב-27 באוקטובר, כשלזאת הצטרפו תוצאות הסקרים של השבוע האחרון - שבהם לראשונה מזה זמן רב עקף גוש הקואליציה את האופוזיציה בכמות המנדטים.
האצבע המאשימה הופנתה כלפי יו"ר ישר!, שעליו נטען כי "נטש את המשחק בין הגושים", כשמבחינתו קמפיין "המפלגה הגדולה" הוא המפתח לניצחון בבחירות לכנסת ה-26. לפי שיטה זו, ככל שהפער בינו לבין נתניהו יהיה גדול יותר יהיה לו מומנטום להרכיב את הממשלה הבאה וגם לגיטימציה לשבור את השוויון בין הגושים.
זה נכון, על הנייר. אבל מבחינת בנט, לפיד וליברמן המטרה היא להגדיל את הגוש, ולא את המפלגה הגדולה - שעשויה להיות הגדולה ביותר באופוזיציה. "תשאל את לפיד", הם אמרו לו, "יש עתיד הייתה המפלגה הגדולה בגוש השינוי בבחירות האחרונות". קמפיין "המפלגה הגדולה", לשיטתם, היה נכון ורלוונטי אם איזנקוט היה מתאחד עם בנט ולפיד באופן דומה למה שנעשה בכחול לבן בעבר. אז הוא היה הופך למפלגה גדולה עם פער משמעותי יותר על הליכוד.
איזנקוט מצידו הושפע מהסקרים ופגישת התיאום בין בנט לליברמן, ולפני כשבוע פורסם שהשניים חתמו זה עם זה על הסכם עודפים - והשאירו אותו עם הדמוקרטים. יו"ר ישר! תקף לאחר מכן בתגובה בריאיון לכאן חדשות ברשת ב', ואמר כי "זו פוליטיקה ישנה של פוילשטיקים, אי אפשר לקבל את זה". הוא הוסיף בריאיון כי "הם שוגים. הם פוגעים בסיכוי לנצח. רוטציה לא עומדת על הפרק".
בישראל ביתנו רמזו בתגובה שאיזנקוט נמצא בלחץ, וגם שייתכן שיקים ממשלה בתמיכת מפלגת רע"מ: "כדאי מאוד שגדי איזנקוט יבהיר באופן ברור לציבור מי השותפים שלו ביום שאחרי הבחירות". יאיר גולן דווקא ניסה לשדר ש"צריך לשים את המחלוקות בצד", ופנה ישירות לראשי המפלגות: "המשימה היחידה שלנו היא להציל יחד את המדינה מידי ממשלת הטבח, ההשתמטות וההפקרה. אסור לנו לתקוף אחד את השני. משחק הכסאות לא חשוב - המדינה כן".