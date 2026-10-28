למרות ההישג האלקטורלי המסתמן של המפלגות הערביות , שצפויות לזכות יחד ב-19 מנדטים בכנסת הבאה, נראה כי כוחן הפוליטי לא בהכרח יתורגם להשפעה על הרכב הממשלה הבאה. בעוד ראש הממשלה בנימין נתניהו והליכוד פתחו בקמפיין נגד הלגיטימיות של קולותיהן , גם בגוש השינוי בהובלת גדי איזנקוט נמנעים לפי שעה מהצהרה על שיתוף פעולה עמן. אלא שראשי המפלגות הערביות דווקא מאותתים כי הם מוכנים לסייע בהחלפת השלטון, גם מבלי להצטרף לממשלה. הרשימה המשותפת אף פרסמה הערב (רביעי) הודעה רשמית שבה הצהירה על נכונות לשיתוף פעולה פוליטי להקמת ממשלה חלופית.

יו"ר הרשימה המשותפת ג'בארין מגיב לתוצאות המדגם, אתמול ( צילום: עינב חלבי )





יו"ר הרשימה המשותפת, יוסף ג'בארין, הגדיר היום את תוצאות הבחירות כ"יום היסטורי". לדבריו, "הוכחנו שאנחנו כוח פוליטי שאי אפשר להתעלם ממנו, ושלא ניתן לבנות כאן עתיד ללא הקול שלנו". בריאיון לאל-ג'זירה הבהיר כי המטרה המרכזית של הרשימה היא להביא לסיום שלטונו של נתניהו. "הציבור שנתן לנו אמון רוצה לשנות את המציאות הקיימת ולהפיל את ממשלת נתניהו. הצעד הראשון הוא הזזת נתניהו ויו"ר הכנסת", אמר.

ג'בארין התייחס גם לטענות הליכוד בדבר אי-סדרים בבחירות, ודחה אותן בתוקף. "יש בישראל מי שרוצה לשלול את הלגיטימיות של קולות המפלגות הערביות. לא הייתה כל הפרה בבחירות, והאשמות הליכוד הן דברי המפסידים", טען. לדבריו, נתניהו מעוניין להישאר בתפקידו כראש ממשלת מעבר ולגרור את ישראל לבחירות נוספות כבר בחודש מרץ הקרוב.

באשר לאפשרות של שיתוף פעולה עם איזנקוט, אמר ג'בארין כי הרשימה המשותפת טרם בחנה את תוכניתו להקמת ממשלה. עם זאת, הבהיר כי מפלגתו מעוניינת בהחלפת הממשלה הנוכחית. "בן גביר אחראי להסלמה במעשי הרצח בכפרים הערביים. הפלת הממשלה משמעותה הפלת סמוטריץ' ובן גביר והממשלה שמסיתה נגדנו", אמר. "אנחנו זקוקים לשינוי במדיניות ולממשלה ללא גזענים".

גלריה איזנקוט. לא יצר קשר בינתיים עם המפלגות הערביות ( צילום: AP Photo/Ariel Schalit )

בהודעה רשמית שפרסמה הערב הרשימה המשותפת, היא הבהירה כי היא מוכנה לשיתוף פעולה פוליטי עם גוש השינוי במטרה להביא לסיום שלטונו של נתניהו. "הרשימה המשותפת תפעל במלוא כוחה כדי להביא לסיום שלטון נתניהו. אנחנו מוכנים לשיתוף פעולה פוליטי לכינון ממשלה אלטרנטיבית, שתציג חלופה אמיתית ותתחייב לשינוי מהותי של המדיניות הגזענית של הממשלה הנוכחית", נמסר. ברשימה הדגישו כי הם מצפים מהממשלה הבאה לפעול להכרה בזכויות הציבור הערבי ולסיום הדרתו והדרת נציגיו מהמערכת הפוליטית.

ברשימה התייחסו גם לשיעור ההצבעה הגבוה בחברה הערבית: "הציבור שלנו הבין את גודל השעה ונהר בהמוניו לקלפיות, מהגליל והמשולש ועד הנגב. מול ההסתה, ההפחדה והגזענות, הוא הפך את יום הבחירות להפגנת כוח חסרת תקדים נגד ממשלת נתניהו, בן גביר וסמוטריץ'". עוד ציינו כי גם אלפי יהודים הצביעו לרשימה המשותפת, וטענו כי בכך הוכיחו שיש ציבור המאמין ב"דרך של שלום, שוויון ושותפות". לדבריהם, הם ימשיכו להיאבק למען "עתיד המבוסס על שוויון מלא ושותפות אמיתית ושוויונית".

גם יו"ר רע"מ, מנסור עבאס, התייחס להישג המסתמן של המפלגות הערביות, ואף הפנה מעין דברי תודה אירוניים לשרים בממשלה היוצאת. בריאיון ל-i24NEWS אמר כי "ההישג האלקטורלי חסר התקדים נזקף כולו לזכותם של בן גביר, סמוטריץ' והממשלה כולה, שהזניחו את הציבור הערבי בישראל".

מנסור עבאס. "הודה" לבן גביר וסמוטריץ' ( צילום: אביהו שפירא )

מי שהעביר מסר מפורש יותר לגוש השינוי הוא ח"כ אחמד טיבי, שהבהיר כי הרשימה המשותפת מוכנה לסייע לאיזנקוט להקים ממשלת מיעוט שתביא להדחת נתניהו. טיבי הדגיש כי מפלגתו אינה מבקשת להצטרף לממשלה ואינה דורשת תפקידי שרים, אלא מוכנה לשקול תמיכה בה מבחוץ, בכפוף להתחייבויות בנושאים החשובים לציבור הערבי. לדבריו, הדרישות המרכזיות הן התחייבות של הממשלה הבאה להיאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, לצד עצירת הריסות הבתים ביישובים הבדואיים, שהתגברו לדבריו בתקופת ממשלת נתניהו. מבחינתו, אלו התנאים שעשויים לאפשר שיתוף פעולה פוליטי גם ללא השתתפות רשמית בקואליציה.

טיבי סיפר כי מאז פרסום המדגמים הראשונים קיבל מאות שיחות והודעות, ובהן גם פנייה מ"דמות משמעותית" בגוש האופוזיציה. עם זאת, הוא הבהיר כי איזנקוט עצמו לא יצר עמו קשר. לדבריו, הוא העביר מסר שלפיו הרשימה המשותפת "מוכנה" ו"רוצה" לסייע בסלילת הדרך להקמת ממשלה אחרת, אך לשם כך יצטרכו איזנקוט ושותפיו "לגלות אומץ".

המסר הזה מגיע על רקע ההסתייגות שהביעו מפלגות מרכזיות בגוש השינוי מהקמת ממשלה בשותפות עם המפלגות הערביות. אף שהמפלגות הערביות עשויות למלא תפקיד מכריע במניעת הקמת ממשלה נוספת בראשות נתניהו, האפשרות להסתייע בקולותיהן עדיין מעוררת מחלוקת בקרב שותפיו הפוטנציאליים של איזנקוט.

אחמד טיבי. "לא מבקשים להצטרף לממשלה, מוכנים לשקול לתמוך מבחוץ" ( צילום: REUTERS/Ammar Awad )

ההישג של הרשימה המשותפת ורע"מ נרשם על רקע שיעור הצבעה גבוה במיוחד בחברה הערבית, שהתקרב ל-80%. ההתגייסות הנרחבת לקלפיות תרמה להתחזקות הייצוג הערבי בכנסת, וייתכן שגם מנעה מגוש נתניהו להשיג רוב. אלא שאותו הישג מציב כעת בפני גוש השינוי דילמה פוליטית: כיצד ניתן להחליף את נתניהו מבלי להסתמך על המנדטים של המפלגות הערביות?