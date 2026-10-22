בכירים בצה"ל אומרים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא בלם תקיפה ישראלית באיראן. "טראמפ לא עצר אותנו מתקיפה באיראן כי היא לא הייתה על הפרק. כן הייתה העלאת כוננות ודריכה של המערכת, בהתאם לדריכות אמריקנית", אמרו הבכירים. לדבריהם, אין סיבה לתקוף באיראן לפני הבחירות - אלא אם כן תיראה היערכות של הצד השני לתקוף את ישראל.

אלא שלצד ההיערכות הצבאית, יש בעיה בהתנהלות הדרג המדיני. בימים שבהם צה״ל מנסה לשמור על דריכות גבוהה בלי להידרדר להסלמה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ ממשיכים להתבטא בפומבי בנוגע לאפשרות לתקיפה. בצבא לא אוהבים זאת. אין להם שליטה על המסרים שיוצאים מהדרג המדיני, אבל הם אלה שיצטרכו להתמודד עם ההשלכות בשטח.

לצד זאת, יש לזכור שגם הצד השני מקשיב. הצהרות על תקיפה אפשרית עשויות להביא את האיראנים להעלות כוננות ולהיערך לתגובה. בישראל מזהים את ההיערכות האיראנית ומגבירים דריכות, וכך עלולים שני הצדדים להיכנס למעגל מסוכן של צעדים ותגובות. במצב כזה, טעות בהבנת כוונותיו של הצד השני עלולה להוביל להסלמה שאיש לא בהכרח תכנן. זו בדיוק הסכנה שבמיסקלקולציה.

בינתיים, ההכנות בחיל האוויר נמשכות. על פי הפרסומים, השבוע נערך מטס אימון של עשרות מטוסי קרב, שתרגל תרחיש של תקיפה באיראן - והמטוסים הגיעו עד סמוך לגבול האיראני. מטסים כאלה הם חלק מהשגרה המבצעית שנועדה לשמור על כשירות חיל האוויר, לבחון את חולשות האויב, לאתר נתיבי טיסה יעילים ולשמר את יכולת ההפתעה. הם מעידים על שמירת המוכנות, אך כשלעצמם אינם מעידים שהתקבלה החלטה לצאת לתקיפה לפני הבחירות.

כרגע, בכל מקרה, נראה שטראמפ אכן לא מעוניין בתקיפת הרפובליקה האיסלאמית - לפחות לא לפני בחירות האמצע בארצות הברית שיתקיימו בעוד שבועיים, ב-3 בנובמבר. בפוסט חדש שפרסם היום (חמישי) טראמפ הוא לא איים לתקוף - אלא טען כי איראן "ממציאה פייק פגיעות".

התיעוד באיראן: "קו הייצור של כטב"מים מתאבדים"





לטענת טראמפ, "איראן עושה כל שביכולתה כדי להעלות את מחירי הנפט לקראת בחירות האמצע בארצות הברית. הם אפילו ממציאים פגיעות שווא, מוקשים וכל דבר אחר, משום שכעת עוברת במצר הורמוז כמות נפט גדולה יותר מזו שעברה בו אפילו לפני תחילת העימות".

היום טענה הטלוויזיה הממלכתית של איראן כי במהלך הלילה שבע מכליות נפט נפגעו בתקיפות או עלו על מוקשים ימיים במצר הורמוז. אם הדיווח נכון, זהו כנראה מספר כלי השיט הגדול ביותר שנפגעו בהורמוז ביום אחד מאז תחילת המלחמה באיראן, ב-28 בפברואר.

בדיווח האיראני, שהתבסס על הודעה של חיל הים של משמרות המהפכה, נאמר כי ארבע מהמכליות הותקפו, ושלוש אחרות עלו על מוקשים ימיים. בדיווח איימו האיראנים כי משמרות המהפכה עלולים לתקוף בסיסים אמריקניים באזור אם וושינגטון תנסה לאפשר למכליות נפט לעבור בנתיבים אחרים במצר.

בחברת Lloyd’s List Intelligence, המתמחה בנתוני ספנות ובניתוחם, אמרו כי מפעילי מכליות המוכנים להסתכן בהפלגה מעבירים נפט ממדינות המפרץ דרך המצר בשעות הלילה. הם משתמשים בנתיב ליד חוף עומאן שעליו מגן הצבא האמריקני, תוך כיבוי מערכות המיקום שלהם והטלפונים הניידים. לאחר מכן מועבר הנפט למכליות אחרות הממתינות במפרץ עומאן, ומשם הוא נשלח ללקוחות באסיה.

( צילום: Anna Moneymaker/AFP, shutterstock, REUTERS/Stringer )

לצד האיום האיראני בתקיפת בסיסים אמריקניים, תאגיד השידור האיראני פרסם איום מרומז נוסף - תיעוד של מה שכונה "קו הייצור של הצבא לכטב"מים מתאבדים, שנחשף לראשונה". בסרטון, שבו נראה מפקד הצבא האיראני אמיר חאתמי, נטען שהוצג הכטב"ם האיראני המתקדם ביותר.

בדיווח שפ ורסם אתמול ב"פייננשל טיימס" הבריטי שאותו נתניהו הכחיש, נטען כי טראמפ בלם תקיפה שעליה הורה נתניהו באיראן בסוף השבוע של 10 באוקטובר, לפני קרוב לשבועיים. עוד נכתב כי צה"ל התכונן לכמה ימי לחימה עם איראן לפני כשבוע וחצי, שיעדיהם היו תשתיות אזרחיות ברפובליקה האיסלאמית - דוגמת תחנות כוח, מתקני גרעין ומטרות נוספות של המשטר. אלא שהתוכנית - שאליה דחף ראש הממשלה נתניהו - נבלמה לבסוף בשל התנגדותו של הנשיא דונלד טראמפ לחדש את הלחימה לפני בחירות האמצע.

בינתיים, הלילה דווח ב"ניו יורק טיימס" כי צבאות ארה"ב וישראל גיבשו תוכניות מפורטות לחידוש התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע בארה"ב, שכוללות מבצע "קצר ואינטנסיבי". לפי ההערכות, מתקפה של שלושה ימים עשויה לגרום לאיראן נזק כלכלי שיחזיר אותה למו"מ. בכירים איראנים אמרו מאידך כי הם מודעים לתוכניות המלחמה של ארה"ב וישראל, ופועלים לפיתוח יעדים וטקטיקות חדשות משלהם.