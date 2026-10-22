עוד נכתב כי ישנם פקידים אמריקנים הסבורים כי מתקפה אינטנסיבית של שלושה ימים "עשויה לגרום לאיראן נזק כלכלי שיאלץ אותה להתפשר במשא ומתן". מנגד, גורמים איראניים מאיימים כי הפעם יתקפו גם מרכזי נתונים וכבלי אינטרנט תת-ימיים, ומזהירים שהעימות לא יהיה קצר.

עוד נכתב כי ישנם פקידים אמריקנים הסבורים כי מתקפה אינטנסיבית של שלושה ימים "עשויה לגרום לאיראן נזק כלכלי שיאלץ אותה להתפשר במשא ומתן". מנגד, גורמים איראניים מאיימים כי הפעם יתקפו גם מרכזי נתונים וכבלי אינטרנט תת-ימיים, ומזהירים שהעימות לא יהיה קצר.

עוד נכתב כי ישנם פקידים אמריקנים הסבורים כי מתקפה אינטנסיבית של שלושה ימים "עשויה לגרום לאיראן נזק כלכלי שיאלץ אותה להתפשר במשא ומתן". מנגד, גורמים איראניים מאיימים כי הפעם יתקפו גם מרכזי נתונים וכבלי אינטרנט תת-ימיים, ומזהירים שהעימות לא יהיה קצר.

- אך נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התנגד לחידוש הלחימה לפני בחירות האמצע - ובלם את המהלך. לפי אותו דיווח, יעדי התקיפה המתוכננת היו תשתיות אזרחיות ברפובליקה האיסלאמית - דוגמת תחנות כוח, מתקני גרעין ומטרות נוספות של המשטר.

- אך נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התנגד לחידוש הלחימה לפני בחירות האמצע - ובלם את המהלך. לפי אותו דיווח, יעדי התקיפה המתוכננת היו תשתיות אזרחיות ברפובליקה האיסלאמית - דוגמת תחנות כוח, מתקני גרעין ומטרות נוספות של המשטר.

עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס חיל האוויר בעובדה. לפי הדיווח, נכתב כי הגיחה לא הייתה קשורה לביקורו של הגסת'.

עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס חיל האוויר בעובדה. לפי הדיווח, נכתב כי הגיחה לא הייתה קשורה לביקורו של הגסת'.

, שבמהלכה הגיעו עד סמוך לגבול איראן. כך מפי גורמים ישראלים ואמריקנים. הגיחה, שהתרחשה במרחק של כ-1,300 ק"מ מישראל, אירעה שבוע לפני הבחירות ובאותו יום שבו

, שבמהלכה הגיעו עד סמוך לגבול איראן. כך מפי גורמים ישראלים ואמריקנים. הגיחה, שהתרחשה במרחק של כ-1,300 ק"מ מישראל, אירעה שבוע לפני הבחירות ובאותו יום שבו

על כך שטהרן "שוב מנסה לפתח את פצצות המוות", והדיווח שלפיו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיכל תקיפה ישראלית באיראן, אמרו גורמים אמריקנים לרויטרס כי מחלקת המדינה מתכוונת לפינוי חלק מהסגל הדיפלומטי ובני משפחותיהם בסעודיה. לפי הגורמים, המהלך נובע מחשש לחידוש הלחימה, במיוחד מול החות'ים בתימן.

על כך שטהרן "שוב מנסה לפתח את פצצות המוות", והדיווח שלפיו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיכל תקיפה ישראלית באיראן, אמרו גורמים אמריקנים לרויטרס כי מחלקת המדינה מתכוונת לפינוי חלק מהסגל הדיפלומטי ובני משפחותיהם בסעודיה. לפי הגורמים, המהלך נובע מחשש לחידוש הלחימה, במיוחד מול החות'ים בתימן.

בהמשך דיווחה רשת NBC כי צבא ארה"ב הפחית "באופן שקט" את נוכחות החיילים בבסיסים ברחבי המזרח התיכון בימים האחרונים, ומחלקת המדינה הורתה על צמצום נוסף בסגל בכמה עמדות דיפלומטיות באזור. כך מפי שני פקידים אמריקנים ושני מקורות הבקיאים בנושא. לדבריהם, זאת באופן דומה לצמצום הכוחות האמריקנים והצוות הדיפלומטי סביב תחילת המלחמה עם איראן בפברואר, ו"בתגובה לאיומים המתמשכים באזור, כולל מצד איראן". המקורות ציינו כי חיילים פונו מבסיסים בין היתר בירדן, קטאר וכוויית.

בהמשך דיווחה רשת NBC כי צבא ארה"ב הפחית "באופן שקט" את נוכחות החיילים בבסיסים ברחבי המזרח התיכון בימים האחרונים, ומחלקת המדינה הורתה על צמצום נוסף בסגל בכמה עמדות דיפלומטיות באזור. כך מפי שני פקידים אמריקנים ושני מקורות הבקיאים בנושא. לדבריהם, זאת באופן דומה לצמצום הכוחות האמריקנים והצוות הדיפלומטי סביב תחילת המלחמה עם איראן בפברואר, ו"בתגובה לאיומים המתמשכים באזור, כולל מצד איראן". המקורות ציינו כי חיילים פונו מבסיסים בין היתר בירדן, קטאר וכוויית.

בהמשך דיווחה רשת NBC כי צבא ארה"ב הפחית "באופן שקט" את נוכחות החיילים בבסיסים ברחבי המזרח התיכון בימים האחרונים, ומחלקת המדינה הורתה על צמצום נוסף בסגל בכמה עמדות דיפלומטיות באזור. כך מפי שני פקידים אמריקנים ושני מקורות הבקיאים בנושא. לדבריהם, זאת באופן דומה לצמצום הכוחות האמריקנים והצוות הדיפלומטי סביב תחילת המלחמה עם איראן בפברואר, ו"בתגובה לאיומים המתמשכים באזור, כולל מצד איראן". המקורות ציינו כי חיילים פונו מבסיסים בין היתר בירדן, קטאר וכוויית.