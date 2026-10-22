צבאות ארה"ב וישראל גיבשו תוכניות מפורטות לחידוש התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע בארה"ב, שיתקיימו ב-3 בנובמבר. כך דיווח הלילה (בין רביעי לחמישי) ה"ניו יורק טיימס", מפי גורמים אמריקניים ומקורות המעורים בדיונים. לפי הדיווח, מתקדמות ההכנות למבצע "קצר ואינטנסיבי", שיכלול ככל הנראה תקיפות נגד מתקני גרעין ואנרגיה ומערכי טילים וכטב"מים.
עוד נכתב כי ישנם פקידים אמריקנים הסבורים כי מתקפה אינטנסיבית של שלושה ימים "עשויה לגרום לאיראן נזק כלכלי שיאלץ אותה להתפשר במשא ומתן". מנגד, גורמים איראניים מאיימים כי הפעם יתקפו גם מרכזי נתונים וכבלי אינטרנט תת-ימיים, ומזהירים שהעימות לא יהיה קצר.
ב"טיימס" נכתב כי טרם התקבלה החלטה אמריקנית על תקיפה. אתמול דווח ב"פיינשל טיימס" כי צה"ל התכונן לכמה ימי לחימה עם איראן לפני כשבוע וחצי - אך נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התנגד לחידוש הלחימה לפני בחירות האמצע - ובלם את המהלך. לפי אותו דיווח, יעדי התקיפה המתוכננת היו תשתיות אזרחיות ברפובליקה האיסלאמית - דוגמת תחנות כוח, מתקני גרעין ומטרות נוספות של המשטר.
אתמול דווח ברשת "אקסיוס כי עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר ביצעו לפני שלושה ימים גיחה מבצעית, שבמהלכה הגיעו עד סמוך לגבול איראן. כך מפי גורמים ישראלים ואמריקנים. הגיחה, שהתרחשה במרחק של כ-1,300 ק"מ מישראל, אירעה שבוע לפני הבחירות ובאותו יום שבו נפגש שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס חיל האוויר בעובדה. לפי הדיווח, נכתב כי הגיחה לא הייתה קשורה לביקורו של הגסת'.
במקביל, ולאחר האמירה של נתניהו על כך שטהרן "שוב מנסה לפתח את פצצות המוות", והדיווח שלפיו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיכל תקיפה ישראלית באיראן, אמרו גורמים אמריקנים לרויטרס כי מחלקת המדינה מתכוונת לפינוי חלק מהסגל הדיפלומטי ובני משפחותיהם בסעודיה. לפי הגורמים, המהלך נובע מחשש לחידוש הלחימה, במיוחד מול החות'ים בתימן.
בהמשך דיווחה רשת NBC כי צבא ארה"ב הפחית "באופן שקט" את נוכחות החיילים בבסיסים ברחבי המזרח התיכון בימים האחרונים, ומחלקת המדינה הורתה על צמצום נוסף בסגל בכמה עמדות דיפלומטיות באזור. כך מפי שני פקידים אמריקנים ושני מקורות הבקיאים בנושא. לדבריהם, זאת באופן דומה לצמצום הכוחות האמריקנים והצוות הדיפלומטי סביב תחילת המלחמה עם איראן בפברואר, ו"בתגובה לאיומים המתמשכים באזור, כולל מצד איראן". המקורות ציינו כי חיילים פונו מבסיסים בין היתר בירדן, קטאר וכוויית.
גורמים ישראלים ואמריקנים אמרו ל"אקסיוס" שאותה גיחה - שכללה עשרות מטוסי קרב ומטוסי תדלוק - לא הייתה חריגה ושמטרתה הייתה להרתיע את הרפובליקה האיסלאמית. עם זאת, הם ציינו כי היא הייתה עלולה להוביל ל"מיסקלקולציה", לעורר תגובה איראנית ולהצית מחדש את המלחמה. מסלול הטיסה תאם למסלול אפשרי של תקיפה נגד איראן, ועבר במרחב האווירי של סוריה ועיראק. כשהמטוסים התקרבו לגבול איראן, הם שינו כיוון וחזרו לישראל.
גורמים אמריקנים אמרו כי הישראלים ידעו שמערכות ההגנה האווירית של איראן יזהו את הגיחה. לפי המקורות, ישראל עדכנה את ארצות הברית מראש ותיארה את הפעולה כתרגיל שנועד להפגין עוצמה ולהרתיע את איראן מפני מתקפות על ישראל לקראת הבחירות. עם זאת, כמה מקורות אמריקנים אמרו כי התרשמו שישראל קיוותה שהאיראנים יירו לעבר המטוסים, ובכך יספקו הצדקה לפתיחת תקיפות נגד איראן.