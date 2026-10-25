ראש המכינה הקדם צבאית בעלי, הרב אלי סדן, שובר שתיקה - ותומך בעופר וינטר, אחרי הניסיונות של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר בצלאל סמוטריץ' ללחוץ עליו שיקרא לפרישת עמך ישראל. "אני חושב שרק אם הוא יעבור את אחוז החסימה תהיה לנתניהו ממשלה של ימין מלא, וזה מה שאני מקווה שיהיה", אמר בהקלטה שפורסמה היום (ראשון). האזינו להקלטה המלאה:

הרב אלי סדן: רק אם וינטר יעבור תקום ממשלת ימין מלא





הוא הסביר מדוע דווקא עכשיו, יומיים לבחירות, החליט לדבר: "בתחילה החלטתי לשתוק, אבל הראו לי שמפרסמים שכאילו אני אומר שלא להצביע לווינטר כי הוא לא יעבור את אחוז החסימה - זה לא נכון. אני לא אמרתי את זה כמובן. אני מאחל לעופר לעבור, כך תהיה לנתניהו ממשלת ימין מלא".

בשבוע שעבר ראש הממשלה נתניהו הגיע למכינה הקדם-צבאית "בני דוד" ביישוב עלי, שם נפגש עם הרב סדן. הפגישה התקיימה בביתו של הרב, שאליה הצטרף גם יו"ר "הציונות הדתית" סמוטריץ'. היא נועדה בין היתר לקדם את ניסיונותיו להוביל לפרישתו של עופר וינטר - שבוע בלבד לפני הבחירות, אך כעת הניסיונות הללו כשלו באופן רשמי.

לא קורא לעופר וינטר לפרוש. "רק איתו תהיה ממשלת ימין מלא" ( צילום: ריאן פרויס, אלכס קולומויסקי )

וינטר, נזכיר, ידוע בקרבתו לרב סדן ואף מדבר עמו לעיתים תכופות, אך הבהיר במספר ראיונות לאחרונה כי הוא מתייעץ עם רבנים, אך הם לא קובעים עבורו. לפי גורמים במכינה, הרב נפגש עם נתניהו בביתו ולא בבית המדרש. בפגישה נכחו גם הרב יגאל לוינשטיין והרב יהודה סדן - בנו של מייסד המכינה - וכן ראש הסגל של נתניהו, עידו נורדן, ומנהל הקמפיין של סמוטריץ', עומר רחמים, שנמנים עם בוגרי המוסדות בעלי.

בצל הניסיונות הללו, מוקדם יותר החודש בריאיון בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות" אמר וינטר כי אם מפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה בסופו של דבר, יאשים את נתניהו: "אני אגיד שמי שאשם בנפילת הימין זה בנימין נתניהו, שלא מפסיק ולא מרפה ויורה עלינו בגב למרות שאנו במפלגת ימין, מי שיורה לעצמו כדור ברגל שלא יתפלא שהוא צולע אחר כך, זה הסיפור".